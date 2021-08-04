Hôn nhân tan vỡ, mỹ nhân Việt nên duyên cùng tình trẻ: Người được cưng chiều hết nấc, người kết hôn cùng "phi công" kém 10 tuổi

Nhưng các mỹ nhân Việt luôn tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng sẽ tìm được một người bạn đời phù hợp với mình trong tương lai. Đúng thật là như vậy, khi đã gặp được người mới, những người đẹp mạnh dạn mở cửa trái tim mình ra thêm một lần nữa để đón nhận tình yêu mới. Bất chấp, những phản ứng trái chiều từ dư luận hay những lời chỉ trích nặng nề về vấn đề tuổi tác, họ đã xóa bỏ những định kiến đó và theo đuổi, minh chứng cho lựa chọn của bản thân mình là đúng khi được các anh chàng "phi công" yêu chiều hết mực.

Chuyện tình cảm trong showbiz Việt luôn được khán giả quan tâm và để mắt đến. Những cuộc hôn nhân tan vỡ của các mỹ nhân Việt đình đám khiến dư luận lại càng quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là các người đẹp khi nên duyên với các chàng "phi công trẻ". Những cái tên từng làm tốn không ít giấy mực của báo chí phải kể qua là Lệ Quyên, Lê Phương, Thu Hoài,... Đây là những mỹ nhân từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân, hậu khi ly hôn có không ít "drama" với người chồng cũ.

Nữ hoàng phòng trà chính thức ly hôn với chồng cũ Đức Huy vào tháng 10/2020, kết thúc mối tình vợ chồng gần 10 năm. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân, Lệ Quyên nhanh chóng tìm được tình mới kém mình 11 tuổi là Lâm Bảo Châu. Tính đến nay cả hai đã hẹn hò gần được 1 năm. Khi bắt đầu công khai hẹn hò cùng tình trẻ, Lệ Quyên gặp khá nhiều lời chỉ trích, bên cạnh đó Lâm Bảo Châu cũng bị cư dân mạng "ném đá" khi được cho là "đào mỏ". Ngay lập tức, Lê Quyên lên tiếng bênh vực để tình trẻ.

Lâm Bảo Châu còn đặc biệt tổ chức sinh nhật cho Lệ Quyên. Ảnh: FBNV

Về phần mình, từ khi công khai hẹn hò và nhận những lời dị nghị của dư luận, Lâm Bảo Châu không hề lên tiếng đáp trả những bình luận tiêu cực. Thay vào đó, anh dùng hành động, cử chỉ của mình để chứng minh rằng anh thật sự dành tình yêu cho đàn chị. Khi cả hai cùng nhau công khai hẹn hò thì trong các sự kiện quan trọng tình trẻ luôn là người tháp tùng Lệ Quyên tham dự sự kiện.

Từ khi bắt đầu công khai hẹn hò cả hai luôn xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện quan trọng. Ảnh: FBNV

Những người thân, bạn bè hay các fan của "Nữ hoàng phòng trà" lại thấy cô là một người "số hưởng" khi được tình trẻ cưng chiều, yêu thương hết mực. Trong đợt giãn cách mùa dịch này, hình ảnh Lâm Bảo Châu dọn về chung một nhà cùng với Lệ Quyên khiến ai nấy cũng bất ngờ. Ngoài ra, nhiều người cũng thấy rằng, trong mối quan hệ yêu đương với "phi công trẻ" Lệ Quyên ngày càng mặn mà, nhan sắc từ đó cũng lên hương.

Từ khi nên duyên cùng tình trẻ Lệ Quyên ngày càng thăng hạng nhan sắc và thần thái cũng trở nên tươi trẻ. Ảnh: FBNV

Thu Hoài

Hoa hậu Thu Hoài cũng là một trong những mỹ nhân từng trải qua 2 cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc và đi đến tan vỡ. Hai cuộc hôn trước đều gây cho cô những ám ảnh mà cô không hề muốn nhớ lại, người vì ngoại tình, người lại động tay, động chân. Hai cuộc hôn nhân sai trái ấy đã khiến Thu Hoài cảm thấy có lỗi với các con khi gia đình không được êm ấm như những người khác. Điều này cũng khiến Thu Hoài e dè trong một khoảng thời gian dài để bắt đầu một cuộc tình mới.

Cả hai cùng cho nhau cơ hội để quyết định về chung một nhà xây dựng tổ ấm. Ảnh: FBNV

Cuộc đời của Hoa hậu Thu Hoài đã bước sang một trang mới khi cô gặp gỡ doanh nhân Tống Trí, người kém cô 10 tuổi. Hoa hậu Thu Hoài cũng rất nhiều lần đắn đo, suy nghĩ có nên bắt đầu một mối quan hệ mới không. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc và tìm hiểu cô thấy rằng người đàn ông này sẽ mang lại hạnh phúc cho cô và các con của mình. Tống Trí không chỉ đối xử tốt với một mình Thu Hoài mà dành cả sự yêu thương cho các con riêng của cô. Chính vì sự chân thành ấy khiến Thu Hoài đồng ý trở thành vợ của Tống Trí vào một ngày cuối tháng 6 vừa qua.

Hạnh phúc đã mỉm cười với Hoa hậu Thu Hoài khi tìm được một người đàn ông có thể dựa vào những lúc yếu mềm. Ảnh: FBNV

Ông xã Tống Trí luôn tháp tùng Thu Hoài trong các sự kiện quan trọng. Ảnh: FBNV

Vì tình hình dịch đang diễn biến phức tạp nên vợ chồng Thu Hoài sẽ tổ chức đám cưới trong tương lai gần. Những bạn bè thân thiết và các đồng nghiệp đều đồng loạt gửi lời chúc phúc đến Hoa hậu Thu Hoài. Những người yêu quý cô luôn muốn cô có một cuộc hôn nhân thật bền vững và hạnh phúc bên người chồng của mình.

Gia đình Hoa hậu Thu Hoài. Ảnh: FBNV

Lê Phương

Diễn viên Lê Phương từng có cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Vào thời điểm cả hai ly hôn thì có khá nhiều tin đồn về người thứ ba.

Cuộc sống của Lê Phương trải qua cùng Trung Kiên luôn bình dị nhưng rất đỗi hạnh phúc. Ảnh: FBNV

Cuộc hôn nhân của Lê Phương khiến nhiều người cảm thấy cô thật đáng thương khi mình lại là người bị bỏ rơi. Song, khép lại những câu chuyện ồn ào này, Lê Phương may mắn đã tìm được bạn đời của mình là một anh chàng "phi công trẻ" Trung Kiên. Hiện tại, Lê Phương và Trung Kiên đã kết hôn cùng nhau và sống hạnh phúc bên nhau được 5 năm và có thêm một cô con gái chung. Trong cuộc sống hiện tại, Trung Kiên luôn là người chăm sóc, yêu chiều vợ mình hết mực và chăm sóc con riêng của Lê Phương vô cùng chu đáo.

Từ khi về chung một nhà với Trung Kiên, nhan sắc của Lê Phương cũng ngày càng thăng hạng. Ảnh: FBNV

Có thể thấy, những cuộc hôn nhân trước kia của 3 mỹ nhân Việt không mấy trọn vẹn nhưng sau khi bắt đầu một mối quan hệ mới cùng tình trẻ thì họ đã có cho mình những hạnh phúc riêng. Dù sẽ có khá nhiều người bàn tán, lời ra tiếng vào nhưng qua thời gian, họ đã chứng minh cho dư luận thấy tình cảm chân thành của mình bằng những cái kết viên mãn.