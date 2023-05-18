Vì sao Lý Nhã Kỳ không xuất hiện tại LHP Cannes 2023?

Là đại diện Việt Nam duy nhất gây ấn tượng qua nhiều mua LHP Cannes. Tuy nhiên, năm nay Lý Nhã Kỳ lại không có mặt trong sự kiện phim ảnh uy tín này.
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Trước thềm Cannes 2023 khai mạc, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ đăng tải hình ảnh ghi hình cho dự án Trà chiều cùng mợ chảnh. Lý Nhã Kỳ đã năm lần dự LHP Cannes vào các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2022.
Cô từng xuất hiện với nhiều vai trò như: nghệ sĩ khách mời, nhà tài trợ, nhà đầu tư, sản xuất phim. Lý Nhã Kỳ hiện là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất có tên trên website LHP Cannes, bên cạnh 300 ngôi sao đình đám thế giới. Cô đồng thời là nghệ sĩ châu Á đầu tiên được tôn vinh với vai trò nghệ sĩ trẻ tại lễ kỷ niệm 70 năm LHP Cannes (2017) và được để ảnh trên đại lộ thảm đỏ sự kiện.
Nữ diễn viên vắng bóng ở Cannes 2019 và 2021 cùng với năm 2020 lễ trao giải không tổ chức vì dịch bệnh. Diễn viên Lý Nhã Kỳ cho biết cô bận rộn các dự án mới, đồng thời muốn ở nhà làm đám giỗ cho bố nên không tham gia Liên hoan phim Cannes 76.
"Tôi đang triển khai khá nhiều dự án kinh doanh, nghệ thuật nên không thể thu xếp thời gian tham dự LHP. Bên cạnh đó, năm nào đi Cannes, tôi cũng không thể có mặt trong đám giỗ của bố. Dù đã xin lỗi gia đình, tôi vẫn buồn và áy náy vô cùng. Năm nay, tôi muốn sống đúng đạo làm con, ở nhà chuẩn bị đám giỗ cho bố", cô chia sẻ trước truyền thông.
Diễn viên cho biết hình ảnh mình gắn liền với Cannes nhiều năm qua nên đôi lúc cảm thấy nhàm chán. Ngoài lý do không thể thu xếp công việc, năm nay cô không dự Cannes cũng để tái tạo năng lượng, chinh phục những "đỉnh cao mới" vào năm sau.
Năm 2022 thì Lý Nhã Kỳ phải huỷ lịch trình sau 4 ngày tham dự. Thời điểm đó, Lý Nhã Kỳ lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì đã không thể tiếp tục xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes vì gặp vấn đề sức khoẻ.