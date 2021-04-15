Từng xem áo ngực là 'chén cơm', Hải Triều lo sợ: 'Tôi không muốn bị định kiến ngoài giả gái thì không biết làm gì'

Sao Việt 15/04/2021 16:16

Thành công với những vai diễn giả gái xéo sắc, đanh đá nhưng khi nhìn lại chặng đường diễn xuất của mình, Hải Triều bỗng lo sợ một ngày nào đó khán giả không còn nhớ khuôn mặt khi là đàn ông của mình.

Nam diễn viên Hải Triều nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả qua các vai diễn nữ trong các clip hài, phim ngắn. Với nét diễn duyên dáng và những màn "lột xác" thành con gái đỉnh cao, Hải Triều thậm chí còn gây sốt netizen xứ Hàn bởi loạt ảnh giả gái "xuất thần" trên đường phố Seoul.

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Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, kết hợp với lối makeup sắc nét, Hải Triều 'lột xác' ấn tượng trên đường phố Seoul - Ảnh: Internet

Nam diễn viên từng tâm sự, anh xem chiếc áo ngực như "chén cơm" cứu mình lúc khốn khó nhất nên Hải Triều rất trân trọng những vai diễn giả gái. Những tính cách mà Hải Triều bộc lộ qua các vai giả gái được anh góp nhặt từ chính cuộc sống đời thường, thêm chút biến hóa để đậm nét riêng của Hải Triều hơn. Nam diễn viên phim Lô Tô được trời phú cho lợi thế khuôn mặt mềm mại, có nhiều nét nữ tính cùng vóc dáng cao với đôi chân dài thon thả. Ngoài ra, sự chuyên nghiệp, nghiêm túc với nghề và dám hy sinh cho từng vai diễn dù là nhỏ nhất cũng khiến cho Hải Triều thành công khi giả gái. 

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Màn giả gái xuất thần trong phim Lô Tô của Hải Triều được nhiều khán giả thích thú - Ảnh: Internet
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Nhờ lợi thế vè chiều cao và khuôn mặt, nam diễn viên còn được khá nhiều nhà thiết kế ưu ái trong các show diễn thời trang - Ảnh: Internet

Mặc dù việc giả gái đem lại rất nhiều thành công nhưng nam diễn viên vẫn lo sợ khán giả sẽ quên mất gương mặt khi làm đàn ông của mình. Mới đây, Hải Triều đã tâm sự điều này trên trang cá nhân với hy vọng khán giả sẽ có cái nhìn khác về những vai diễn của mình. Nam diễn viên chia sẻ: "Thành công với vai giả gái đôi khi cũng là hạn chế của tôi. Có khi khán giả quên mất gương mặt khi là đàn ông của tôi. Tôi đang cố gắng chứng minh mình có thể diễn được nhiều dạng vai khác như bảo vệ, học sinh, phụ huynh. Tôi không muốn bị định kiến Hải Triều ngoài giả gái thì không biết làm gì". Có thể thấy nam diễn viên không vì có được những thành công trước mắt mà bó buộc mình trong hình ảnh con gái quen thuộc. Hải Triều luôn nỗ lực làm mới bản thân bằng việc thử sức mình ở những vai diễn "đàn ông" hơn. 

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Nỗ lực làm mới mình của Hải Triều mong muốn khán giả nhớ anh là một diễn viên đa di năng, có thể phù hợp với nhiều vai diễn - Ảnh: Internet

Không thể phủ nhận nét duyên dáng của Hải Triều trong các vai diễn nữ. Nhưng là một diễn viên có tâm với nghề, anh đang dần cố gắng thoát ra khỏi "vùng an toàn" của bản thân, xóa bỏ hình ảnh nữ giới đã "trói buộc" với cái tên Hải Triều bấy lâu nay để gửi đến khán giả những hình ảnh mới mẻ của bản thân. Hy vọng với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Hải Triều sẽ được công chúng ghi nhớ với hình ảnh nam diễn viên tài năng chứ không phải là "chỉ biết giả gái". 

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Từ khóa:   Hải Triều giả gái diễn viên

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