Thiều Bảo Trâm để lộ vóc dáng kém thon gọn khác xa ảnh 'sống ảo', dân mạng tranh cãi ầm ầm: 'Đây chắc là hậu quả của việc chỉnh sửa ảnh quá tay!'

Sao Việt 30/06/2021 17:03

Dân mạng chia sẻ rầm rộ đoạn video Thiều Bảo Trâm quảng cáo cho nhãn hàng tuy nhiên điểm gây chú ý là nữ ca sĩ lại để lộ vóc dáng nhiều khuyết điểm, kém thon gọn, bắp tay và chân to.

Thiều Bảo Trâm được biết đến là một nữ ca sĩ trẻ có phong cách giống với các thần tượng Hàn Quốc, đặc biệt hơn là khi được gán với danh hiệu "người yêu" của Sơn Tùng M-TP. Sau loạt ồn ào ẩn ý xác nhận "đường ai nấy đi" với nam ca sĩ, Thiều Bảo Trâm rất chăm chỉ khoe nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng "vạn người mê" trên mạng xã hội. Cách đây vài ngày, nữ ca sĩ lại khiến bao chị em mê mẩn khi đăng tải loạt ảnh khoe body "chuẩn đét" với đôi chân dài miên man và vòng eo "con kiến".

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Thiều Bảo Trâm khoe body 'chuẩn đét' với đôi chân dài miên man và vòng eo 'con kiến' - Ảnh: FBNV

Mới đây, các diễn đàn trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ đoạn video Thiều Bảo Trâm quảng cáo cho nhãn hàng tuy nhiên điểm khiến dân mạng chú ý là nữ ca sĩ lại để lộ vóc dáng nhiều khuyết điểm, kém thon gọn, bắp tay và chân to. Từ việc này, netizen đã đặt lên bàn cân so sánh với vóc dáng của Thiều Bảo Trâm qua ảnh tự đăng và ảnh được cắt ra trong đoạn video quảng cáo. 

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Vóc dáng trong video quảng của Thiều Bảo Trâm có phần kém thon gọn, lộ nhiều khuyết điểm - Ảnh: Cắt từ clip

Có thể thấy, hình ảnh tự đăng trên mạng cá nhân, vóc dáng của nữ ca sĩ có nhiều phần nhỉnh hơn. Bài so sánh ngay sau khi đăng tải đã lập tức gây ra nhiều tranh cãi. Một số dân mạng tỏ ra khá ngỡ ngàng khi thấy vóc dáng thật của nữ ca sĩ.

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Một số dân mạng tỏ ra khá thất vọng khi thấy vóc dáng thật của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Bên cạnh một số ý kiến trái chiều, cũng có nhiều người lên tiếng bênh vực và đính chính rằng đoạn video trên đã được quay từ 11 tháng trước. Có thể là do góc máy dìm hàng và trong thời gian gần đây, Thiều Bảo Trâm cũng rất tích cực giảm cân nên mới có được body như hiện tại.

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