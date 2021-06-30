Thiều Bảo Trâm được biết đến là một nữ ca sĩ trẻ có phong cách giống với các thần tượng Hàn Quốc, đặc biệt hơn là khi được gán với danh hiệu "người yêu" của Sơn Tùng M-TP. Sau loạt ồn ào ẩn ý xác nhận "đường ai nấy đi" với nam ca sĩ, Thiều Bảo Trâm rất chăm chỉ khoe nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng "vạn người mê" trên mạng xã hội. Cách đây vài ngày, nữ ca sĩ lại khiến bao chị em mê mẩn khi đăng tải loạt ảnh khoe body "chuẩn đét" với đôi chân dài miên man và vòng eo "con kiến".

Thiều Bảo Trâm khoe body 'chuẩn đét' với đôi chân dài miên man và vòng eo 'con kiến' - Ảnh: FBNV

Mới đây, các diễn đàn trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ đoạn video Thiều Bảo Trâm quảng cáo cho nhãn hàng tuy nhiên điểm khiến dân mạng chú ý là nữ ca sĩ lại để lộ vóc dáng nhiều khuyết điểm, kém thon gọn, bắp tay và chân to. Từ việc này, netizen đã đặt lên bàn cân so sánh với vóc dáng của Thiều Bảo Trâm qua ảnh tự đăng và ảnh được cắt ra trong đoạn video quảng cáo.