Phượng Chanel khoe cận nhan sắc cô công chúa nhỏ Sumi, cộng đồng mạng tấm tắc: Đúng là bản sao của Quách Ngọc Ngoan

Sao Việt 12/06/2023 15:32

Cô con gái nhỏ là 'trái ngọt' của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan luôn nhận được nhiều sự chú ý mỗi khi xuất hiện.

Mới đây, Phượng Chanel thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đăng tải bộ ảnh "ba chị em gái", ghi lại khoảnh khắc đưa 3 con gái Susu (20 tuổi), Suri (16 tuổi) và Sumi (4 tuổi) đi vui chơi ăn uống lên trang cá nhân. Từ khi nàng út Sumi - con chung với diễn viên Quách Ngọc Ngoan chào đời, đây là lần hiếm hoi cả 3 con của Phượng Chanel xuất hiện chung một khung hình. Nhìn tổng thể, cả 3 cô con gái đều thừa hưởng đường nét gương mặt y hệt mẹ.

Phượng Chanel khoe cận nhan sắc cô công chúa nhỏ Sumi, cộng đồng mạng tấm tắc: Đúng là bản sao của Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 1
Ba cô con gái xinh đẹp của Phượng Chanel 

Đáng chú ý, diện mạo của con gái út Sumi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Khoảng 1 năm trở lại đây, Sumi mới được bố mẹ thoải mái cho lộ mặt trước ống kín. Trước đó, Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan khéo léo che mặt ái nữ. Giờ đây nhóc tì ngày càng cao lớn. Lên 4 tuổi, Sumi được khen ngoại hình giống cả bố lẫn mẹ. Trước đó, Quách Ngọc Ngoan từng tự hào khoe con gái càng lớn càng giống bố. Phượng Chanel cũng gọi ái nữ là "bản sao Quách Ngọc Ngoan".

Phượng Chanel khoe cận nhan sắc cô công chúa nhỏ Sumi, cộng đồng mạng tấm tắc: Đúng là bản sao của Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 2
Sumi cùng hai chị gái 
Phượng Chanel khoe cận nhan sắc cô công chúa nhỏ Sumi, cộng đồng mạng tấm tắc: Đúng là bản sao của Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 3
Phượng Chanel từng gọi ái nữ là "bản sao Quách Ngọc Ngoan"

Sinh con thứ 3 ở tuổi 43, Phượng Chanel được khen chăm sóc, nuôi dạy con cực khéo. Hiện tại, nhóc tì Sumi đang theo học mẫu giáo tại trường quốc tế. Hằng ngày, nữ đại gia đều dành thời gian đưa con đi học. Cô thường xuyên đưa con gái đi chơi, du lịch đó đây. Qua những video Phượng Chanel đăng tải có thể thấy, Sumi là cô bé hiếu động, hoạt bát và giao tiếp lưu loát. Nữ đại gia cho biết ái nữ có tài khi có thể nói theo giọng nhiều vùng miền.

Phượng Chanel khoe cận nhan sắc cô công chúa nhỏ Sumi, cộng đồng mạng tấm tắc: Đúng là bản sao của Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 4
Sumi là cô bé hiếu động, hoạt bát và giao tiếp lưu loát

Riêng mối quan hệ với bạn trai cũ Quách Ngọc Ngoan, hậu chia tay, Phượng Chanel vẫn giữ liên lạc vì có con gái chung. Theo đó, cả thường xuyên qua lại nhà riêng để thăm nom, đưa đón con gái. Nhiều lần, Quách Ngọc Ngoan đăng tải khoảnh khắc bạn gái cũ và con làm dấy lên nghi vấn tái hợp. Thời điểm giãn cách vì dịch bệnh vào năm 2021, Phượng Chanel từng trải lòng việc bạn trai cũ không thể thăm con gái cho thấy quan hệ tốt đẹp của cả 2.

Phượng Chanel khoe cận nhan sắc cô công chúa nhỏ Sumi, cộng đồng mạng tấm tắc: Đúng là bản sao của Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 5
Diện mạo nhóc tì Sumi - con chung của bạn trai cũ Quách Ngọc Ngoan khiến dân tình chú ý

Bé Sumi (tên thật Quách Trương Thanh Nhã) là "trái ngọt" tình yêu của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel. Cô bé chào đời vào cuối năm 2019 nhưng được bố mẹ giấu kín thông tin. Mãi đến giữa năm 2020, nam diễn viên Người bất tử mới lần đầu hé lộ danh tính, hình ảnh của "thiên thần nhỏ" nhưng không công khai diện mạo của con.

Phượng Chanel khoe cận nhan sắc cô công chúa nhỏ Sumi, cộng đồng mạng tấm tắc: Đúng là bản sao của Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 6
Con gái út Sumi được 2 chị yêu chiều hết mực.

Được biết, tháng 7/2020, Quách Ngọc Ngoan trong một phút cao hứng đã công bố tin vui mình "lên chức" bố. Anh công khai gọi Phượng Chanel là vợ, tiết lộ cả 2 đã có chung 1 cô con gái nhỏ tên Quách Trương Thanh Nhã, tên ở nhà là Sumi. Khi đó, nam diễn viên còn úp mở chuyện đã bắt đầu bàn bạc với Phượng Chanel về đám cưới. Tưởng chừng sau bao nhiêu đàm tiếu dư luận, cặp đôi đã có một gia đình viên mãn thực sự thì một thời gian sau họ lại quyết định chia tay. 

Phượng Chanel khoe cận nhan sắc cô công chúa nhỏ Sumi, cộng đồng mạng tấm tắc: Đúng là bản sao của Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 7
Quách Ngọc Ngoan chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên thiên thần nhỏ 

Cụ thể, vào tháng 4/2021, Phượng Chanel thông báo đã chia tay Quách Ngọc Ngoan khiến nhiều người bất ngờ. Nữ doanh nhân cho biết cả 2 không xảy ra mâu thuẫn, vẫn cùng chăm sóc cho con gái. Nếu như đến nay, Phượng Chanel vẫn thoải mái tương tác trên mạng xã hội với Quách Ngọc Ngoan, thì nam diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ lại kỷ niệm với vợ cũ trên trang cá nhân.

Hậu chia tay, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel có cuộc sống hoàn toàn trái ngược

Hậu chia tay, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel có cuộc sống hoàn toàn trái ngược

Mặc dù đã đường ai nấy đi nhưng với Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan là một người đàn ông tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   Phượng Chanel Quách Ngọc Ngoan Phượng Chanel con gái Quách Ngọc Ngoan

TIN MỚI NHẤT

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

MC Quyền Linh: Điều tôi muốn để lại cho các con không phải là tài sản

MC Quyền Linh: Điều tôi muốn để lại cho các con không phải là tài sản