Phượng Chanel khoe cận nhan sắc cô công chúa nhỏ Sumi, cộng đồng mạng tấm tắc: Đúng là bản sao của Quách Ngọc Ngoan

Cô con gái nhỏ là 'trái ngọt' của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan luôn nhận được nhiều sự chú ý mỗi khi xuất hiện.

Mới đây, Phượng Chanel thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đăng tải bộ ảnh "ba chị em gái", ghi lại khoảnh khắc đưa 3 con gái Susu (20 tuổi), Suri (16 tuổi) và Sumi (4 tuổi) đi vui chơi ăn uống lên trang cá nhân. Từ khi nàng út Sumi - con chung với diễn viên Quách Ngọc Ngoan chào đời, đây là lần hiếm hoi cả 3 con của Phượng Chanel xuất hiện chung một khung hình. Nhìn tổng thể, cả 3 cô con gái đều thừa hưởng đường nét gương mặt y hệt mẹ. Ba cô con gái xinh đẹp của Phượng Chanel Đáng chú ý, diện mạo của con gái út Sumi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Khoảng 1 năm trở lại đây, Sumi mới được bố mẹ thoải mái cho lộ mặt trước ống kín. Trước đó, Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan khéo léo che mặt ái nữ. Giờ đây nhóc tì ngày càng cao lớn. Lên 4 tuổi, Sumi được khen ngoại hình giống cả bố lẫn mẹ. Trước đó, Quách Ngọc Ngoan từng tự hào khoe con gái càng lớn càng giống bố. Phượng Chanel cũng gọi ái nữ là "bản sao Quách Ngọc Ngoan".

Sumi cùng hai chị gái Phượng Chanel từng gọi ái nữ là "bản sao Quách Ngọc Ngoan" Sinh con thứ 3 ở tuổi 43, Phượng Chanel được khen chăm sóc, nuôi dạy con cực khéo. Hiện tại, nhóc tì Sumi đang theo học mẫu giáo tại trường quốc tế. Hằng ngày, nữ đại gia đều dành thời gian đưa con đi học. Cô thường xuyên đưa con gái đi chơi, du lịch đó đây. Qua những video Phượng Chanel đăng tải có thể thấy, Sumi là cô bé hiếu động, hoạt bát và giao tiếp lưu loát. Nữ đại gia cho biết ái nữ có tài khi có thể nói theo giọng nhiều vùng miền. Sumi là cô bé hiếu động, hoạt bát và giao tiếp lưu loát Riêng mối quan hệ với bạn trai cũ Quách Ngọc Ngoan, hậu chia tay, Phượng Chanel vẫn giữ liên lạc vì có con gái chung. Theo đó, cả thường xuyên qua lại nhà riêng để thăm nom, đưa đón con gái. Nhiều lần, Quách Ngọc Ngoan đăng tải khoảnh khắc bạn gái cũ và con làm dấy lên nghi vấn tái hợp. Thời điểm giãn cách vì dịch bệnh vào năm 2021, Phượng Chanel từng trải lòng việc bạn trai cũ không thể thăm con gái cho thấy quan hệ tốt đẹp của cả 2.

Diện mạo nhóc tì Sumi - con chung của bạn trai cũ Quách Ngọc Ngoan khiến dân tình chú ý Bé Sumi (tên thật Quách Trương Thanh Nhã) là "trái ngọt" tình yêu của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel. Cô bé chào đời vào cuối năm 2019 nhưng được bố mẹ giấu kín thông tin. Mãi đến giữa năm 2020, nam diễn viên Người bất tử mới lần đầu hé lộ danh tính, hình ảnh của "thiên thần nhỏ" nhưng không công khai diện mạo của con. Con gái út Sumi được 2 chị yêu chiều hết mực. Được biết, tháng 7/2020, Quách Ngọc Ngoan trong một phút cao hứng đã công bố tin vui mình "lên chức" bố. Anh công khai gọi Phượng Chanel là vợ, tiết lộ cả 2 đã có chung 1 cô con gái nhỏ tên Quách Trương Thanh Nhã, tên ở nhà là Sumi. Khi đó, nam diễn viên còn úp mở chuyện đã bắt đầu bàn bạc với Phượng Chanel về đám cưới. Tưởng chừng sau bao nhiêu đàm tiếu dư luận, cặp đôi đã có một gia đình viên mãn thực sự thì một thời gian sau họ lại quyết định chia tay. Quách Ngọc Ngoan chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên thiên thần nhỏ Cụ thể, vào tháng 4/2021, Phượng Chanel thông báo đã chia tay Quách Ngọc Ngoan khiến nhiều người bất ngờ. Nữ doanh nhân cho biết cả 2 không xảy ra mâu thuẫn, vẫn cùng chăm sóc cho con gái. Nếu như đến nay, Phượng Chanel vẫn thoải mái tương tác trên mạng xã hội với Quách Ngọc Ngoan, thì nam diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ lại kỷ niệm với vợ cũ trên trang cá nhân.

Hậu chia tay, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel có cuộc sống hoàn toàn trái ngược Mặc dù đã đường ai nấy đi nhưng với Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan là một người đàn ông tốt.

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