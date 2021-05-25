Nóng: Quảng Nam lên tiếng vụ việc nghệ sĩ Hoài Linh làm từ thiện lũ lụt ở miền Trung

Liên quan đến vụ việc nghệ sĩ Hoài Linh "chậm" chuyển tiền ủng hộ miền Trung, mới đây, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 2 huyện ở Quảng Nam đã lên tiếng xác nhận thông tin đã nhận tiền và gửi lời cảm ơn nam nghệ sĩ.

Liên quan đến vụ lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh "ngâm" tiền ủng hộ đồng bào Miền Trung bão lũ suốt 6 tháng, vừa qua, nam nghệ sĩ đã lên tiếng trần tình về vụ việc. Cụ thể, Hoài Linh cho biết Tết Nguyên Đán Tân Sửu vừa qua, anh đã chuẩn bị chuyến đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung, sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên, Lai Châu. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lại. Anh dự kiến từ ngày 10 đến 17/5 tiến hành chuyến đi nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát nên đành phải dời tiếp. Hiện, NSƯT khẳng định số tiền này vẫn còn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện mà anh đã thiết lập. Theo Người Lao Động, ngày 25/5, ông Lý Xuân Phong - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam xác nhận địa phương này đã nhận được 500 triệu đồng từ đoàn từ thiện của NSƯT Hoài Linh và đã có thư cảm ơn đến đoàn vì hỗ trợ công tác thiện nguyện tại địa phương.

"Anh Hoài Linh chuyển tiền cho anh Tự (người của đoàn – PV) rồi anh Tự chuyển cho địa phương. Chúng tôi đã nhận 500 triệu đồng. Hiện số tiền mà đoàn của NSƯT Hoài Linh hỗ trợ đã được địa phương thanh toán, giúp người dân làm nhà" - ông Phong cho biết. Ông Phong cũng cho biết thêm, số tiền thời điểm mà địa phương nhận được 500 triệu đồng tiền ủng hộ là vào ngày 2/2/2021.

Đoàn từ thiện của danh hài Hoài Linh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân ở huyện Quế Sơn - Ảnh: Người Lao Động Theo báo Lao Động, liên quan đến một văn bản xác nhận của xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, về kế hoạch từ thiện của nhóm nghệ sĩ Hoài Linh đang lan truyền trên mạng, ông Trần Ngọc Điệp - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - xác nhận, đơn vị đã có giấy xác nhận gửi cho đoàn của NSƯT Hoài Linh. Ông Điệp cho hay theo kế hoạch, đoàn sẽ đến địa phương vào ngày 14/5/2021 (giấy xác nhận sai thời gian 14/4/2020). Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên đoàn không thể đến đúng như kế hoạch. Giấy xác nhận bị in sai do lỗi đánh máy - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Theo ông Điệp, kế hoạch đoàn của NSƯT Hoài Linh và địa phương đã trao đổi vào giữa tháng 4/2021. Tuy nhiên, không thể thực hiện đúng kế hoạch vì dịch COVID-19 nên chiều 20/5, đoàn của NSƯT Hoài Linh đề nghị địa phương cấp giấy xác nhận và đến ngày 21/5 thì đơn vị ban hành giấy xác nhận.

Dân mạng 'đu trend' truy lùng 'bằng chứng thép' bắt lỗi Hoài Linh 'nói dối' nhưng lại bị chửi... 'ngu' Mới đây, trên mạng xã hội vừa lan truyền thông tin được cho là hình ảnh chi tiết về số liệu tài khoản ngân hàng của nghệ sĩ Hoài Linh. Giữa bão thị phi về việc trễ hẹn từ thiện, thông tin về tài khoản này lại khiến cộng đồng hoang mang.

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