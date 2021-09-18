Netizen 'soi' ra chi tiết 'ngớ ngẩn' đến khó tin trong sao kê của Thuỷ Tiên: 2 cụ già 116 tuổi vẫn đi phụ hồ và được 1,5 triệu tiền trợ cấp?

Sao Việt 18/09/2021 08:22

Ngay sau khi tung tất cả trang sao kê từ thiện, cư dân mạng lại soi thấy điểm bất thường trong giấy tờ của Thuỷ Tiên và Công Vinh.

Chiều 17/9, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao về việc vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh đến tận ngân hàng để phát trực tiếp quá trình sao kê tài khoản quyên góp từ thiện cho miền Trung. Trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả và truyền thông, đôi vợ chồng Thuỷ Tiên đã làm thủ tục và nhận 18.000 trang sao kê từ thiện.

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Thuỷ Tiên và Công Vinh đến ngân hàng sao kê trong sự chứng kiến của đông đảo khán giả và truyền thông - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh việc phát trực tiếp tại ngân hàng, chiều tối 17/9, nữ ca sĩ tiếp tục tung minh bạch 18.000 trang sao kê và các giấy tờ xác nhận của địa phương và bảng tổng kết thu - chi trên Google Drive (Kho dữ liệu) trên trang cá nhân Facebook.

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Thuỷ tiên đăng tải công khai 18.000 trang sao kê và những giấy tờ xác nhận khác lên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, những bản sao kê này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm chú ý. Trong số các "thánh soi" trên cõi mạng đã bất ngờ chỉ ra một chi tiết bất thường xuất hiện trong loạt giấy tờ, văn bản mà Thủy Tiên đăng tải. Cụ thể, netizen chỉ ra ở phần thông tin của hai người được nhận hỗ trợ số tiền 1,5 triệu đồng trong danh sách có điểm kỳ lạ.

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Netizen chỉ ra điểm bất thường trong giấy tờ của Thủy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Phần thông tin về năm sinh của 2 người này ghi năm 1905 (tức là năm nay đã 116 tuổi) nhưng nghề nghiệp là phụ hồ. Ngay lập tức, chi tiết này đã gây sự chú ý và gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, có ý kiến lại cho rằng đây có thể chỉ là một lỗi sai sót trong quá trình đánh máy mà thôi.

Thuỷ Tiên 'nhá hàng' loạt giấy tờ xác nhận từ thiện nhưng netizen lại 'chỉ thẳng' nhiều chi tiết không minh bạch, chính chủ giải thích thế nào?

Thuỷ Tiên 'nhá hàng' loạt giấy tờ xác nhận từ thiện nhưng netizen lại 'chỉ thẳng' nhiều chi tiết không minh bạch, chính chủ giải thích thế nào?

Cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc về những điểm chưa rõ ràng trong giấy tờ mà Thủy Tiên đưa ra.

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Từ khóa:   Công Vinh - Thuỷ Tiên thuỷ tiên sao kê từ thiện Thuỷ Tiên làm từ thiện

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