Netizen 'soi' ra chi tiết 'ngớ ngẩn' đến khó tin trong sao kê của Thuỷ Tiên: 2 cụ già 116 tuổi vẫn đi phụ hồ và được 1,5 triệu tiền trợ cấp?

Ngay sau khi tung tất cả trang sao kê từ thiện, cư dân mạng lại soi thấy điểm bất thường trong giấy tờ của Thuỷ Tiên và Công Vinh.
- Giờ 'sao kê' đã điểm nhưng đang trong thời gian giãn cách, Công Vinh và Thuỷ Tiên có thể đến ngân hàng đúng hẹn hay lại 'hẹn lần hẹn lữa'?
- Hóng: Netizen 'sốt hết cả ruột' trước thông tin vợ chồng Thuỷ Tiên đã hoàn tất thủ tục sao kê với số tiền hơn 177 tỷ đồng
Chiều 17/9, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao về việc vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh đến tận ngân hàng để phát trực tiếp quá trình sao kê tài khoản quyên góp từ thiện cho miền Trung. Trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả và truyền thông, đôi vợ chồng Thuỷ Tiên đã làm thủ tục và nhận 18.000 trang sao kê từ thiện.
Bên cạnh việc phát trực tiếp tại ngân hàng, chiều tối 17/9, nữ ca sĩ tiếp tục tung minh bạch 18.000 trang sao kê và các giấy tờ xác nhận của địa phương và bảng tổng kết thu - chi trên Google Drive (Kho dữ liệu) trên trang cá nhân Facebook.
Theo đó, những bản sao kê này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm chú ý. Trong số các "thánh soi" trên cõi mạng đã bất ngờ chỉ ra một chi tiết bất thường xuất hiện trong loạt giấy tờ, văn bản mà Thủy Tiên đăng tải. Cụ thể, netizen chỉ ra ở phần thông tin của hai người được nhận hỗ trợ số tiền 1,5 triệu đồng trong danh sách có điểm kỳ lạ.
Phần thông tin về năm sinh của 2 người này ghi năm 1905 (tức là năm nay đã 116 tuổi) nhưng nghề nghiệp là phụ hồ. Ngay lập tức, chi tiết này đã gây sự chú ý và gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, có ý kiến lại cho rằng đây có thể chỉ là một lỗi sai sót trong quá trình đánh máy mà thôi.