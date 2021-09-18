Nam diễn viên đình đám đã giải nghệ, xin khán giả 'thương thì thương cho trót, đừng bắt Thuỷ Tiên minh bạch' vì lý do này

Sao Việt 18/09/2021 10:40

Chia sẻ của nam diễn viên sau khi Công Vinh - Thủy Tiên livestream minh bạch sao kê thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Chiều 17/9, cộng đồng mạng xôn xao với 18.000 trang sao kê tài khoản kêu gọi quyên góp từ thiện được vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên công khai minh bạch trên mạng xã hội. Bên cạnh, tối cùng ngày, ca sĩ Thủy Tiên cũng khảng định sẽ tiếp tục làm thiện nguyện nhưng không kêu gọi quyên góp nữa mà chỉ dùng tiền cá nhân. Hiện những trang sao kê, giấy tờ liên quan đến tiền từ thiện quyên góp miền Trung vẫn đang hút nhiều sự chú ý và quan tâm của dân tình.

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Vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên ra ngân hàng sao kê trực tiếp vào trưa 17/9 - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi phía Thủy Tiên lên tiếng, nam diễn viên Chi Bảo bất ngờ chia sẻ lại bài viết thể hiện quan điểm của anh về việc từ thiện của nữ ca sĩ được đăng tải hồi năm ngoái ngay đợt kêu gọi quyên góp cho bà con miền Trung.

Cụ thể, Chi Bảo xin mọi người đừng bắt Thủy Tiên phải minh bạch vì mất nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc,... Nam diễn viên bộc bạch quan điểm của mình: "Thuỷ Tiên kêu gọi giúp đỡ bà con vượt qua thiên tai với số tiền kỷ lục là hiếm có, là đáng quý. Bà con đã thương thì thương cho trót, nếu do quá trình đi làm từ thiện mà có sơ suất thì mong bà con bỏ qua, không trách móc hay giận hờn và cũng xin đừng yêu cầu phải minh bạch vì để đáp ứng điều này là rất khó, mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc..."

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Chi Bảo chia sẻ lại bài viết được đăng tải vào năm ngoái nói về hoạt động kêu gọi từ thiện ủng hộ miền Trung của Thuỷ Tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Chi Bảo cũng nhắn nhủ khản giả rằng nếu giúp đỡ người khác mà quá lo âu, căng thẳng thì chúng ta nên bình tâm, suy nghĩ thêm. Nam diễn viên bày tỏ: "Ở đâu, lúc nào chúng ta cũng dễ dàng thấy đau thương, khốn khổ của mọi người chứ không đến lúc bão lũ mới có. Vì vậy, việc làm từ thiện giúp đỡ người bất hạnh là luôn cần thiết và mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, nếu để giúp đỡ người khác mà ta quá âu lo, căng thẳng và nhiều áp lực thì nên chậm lại để bình tâm và suy nghĩ thêm, kẻo ta chưa giúp người được bao nhiêu mà người khác phải giúp ta rồi.

Cho và nhận không thể thiếu và tách rời trong cuộc đời này, đều cần thiết và có ý nghĩa như nhau dù mình đang ở vị trí nào, hôm nay ta cho biết đâu ngày sau ta lại nhận?"

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Diễn viên Chi Bảo thường gây chú ý với những quan điểm về cuộc sống - Ảnh: FBNV

Diễn viên Chi Bảo là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình qua những bộ phim đình đám đã gắn liền với tên tuổi của anh như: Hương đời, Người đẹp Tây Đô, Đồng tiền xương máu,... Tháng 5 vừa qua, nam diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ sau 25 năm cống hiến cho nghệ thuật.

Hiện, chia sẻ của diễn viên Chi Bảo giữa lúc Công Vinh - Thủy Tiên tung sao kê thu hút sự quan tâm bàn tán của nhiều người. 

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Ngay sau khi tung tất cả trang sao kê từ thiện, cư dân mạng lại soi thấy điểm bất thường trong giấy tờ của Thuỷ Tiên và Công Vinh.

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