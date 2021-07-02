Mai Phương Thuý xin lỗi khán giả vì PR cho một sản phẩm giảm cân đang bị 'tuýt còi'

Sao Việt 02/07/2021 16:59

Hoa hậu Mai Phương Thuý vừa có một bài đăng xin lỗi khán giả vì đã quảng cáo cho một sản phẩm giảm cân đang bị thu hồi giấy phép.

Thời gian qua, lùm xùm về việc các nghệ sĩ dùng hình ảnh của mình để quảng cáo cho các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc "thần thánh" hoá công dụng gây ảnh hưởng xấu cho người tiêu dùng. Liên quan đến sự việc này, mới đây, trên trang cá nhân, hoa hậu Mai Phương Thuý vừa có một bài đăng xin lỗi khán giả vì đã PR cho một sản phẩm giảm cân đang bị thu hồi giấy phép. Bên cạnh đó, Hoa hậu cũng khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan năng để xử lý những hành vi trái pháp luật ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

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Mai Phương Thuý công khai xin lỗi khán giả vì đã PR cho một sản phẩm có dấu hiệu sai phạm - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, trước đó, Mai Phương Thuý xuất hiện trong video cùng Hương Giang giới thiệu về sản phẩm giảm cân với tựa đề "Hoa hậu Mai Phương Thuý và Hương Giang chia sẻ về thần dược giảm cân ****". Trong video này, Mai Phương Thuý dành nhiều lời "có cách" về công dụng giảm cân thần kì của sản phẩm này: "** **** là bí quyết một bí quyết giúp Thuý giảm cân trong thời gian ngắn, có hiệu quả rõ rệt mà không có tác dụng phụ như đau đầu, chóng mặt. Thuý dùng để thay cho bữa sáng. Nó rất là ngon, bản thân Thuý quen sung sướng rồi nên không thể nào dùng cái gì mà mình cảm thấy khó chịu được".

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Mai Phương Thuý giới thiệu sản phẩm giảm cân 'thần thánh' - Ảnh: Cắt từ clip

Không chỉ có Mai Phương Thuý, Hoa hậu Hương Giang cũng từng PR cho sản phẩm giảm cân này. Tuy nhiên, sau khi bị dân mạng réo tên vào lùm xùm "lăng xê" sản phẩm bị thu hồi giấy phép, thì phía Hương Giang hiện vẫn chưa có bất kỳ động thái phản hồi nào.

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Hương Giang từng livestream quảng cáo về công dụng thần kỳ của sản phẩm này như thành phần thiên nhiên rất an toàn, đốt mỡ, ngăn chặn tích tụ và không cho mỡ quay trở lại - Ảnh: Chụp màn hình
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