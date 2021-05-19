Tiếp nối hành trình chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế, á hậu Kim Duyên thông báo cô sẽ là đại diện tiếp theo của Việt Nam thi đấu tại Miss Universe 2021 diễn ra vào cuối năm nay.

Á hậu Kim Duyên - Miss Universe Việt Nam, vừa khiến dân tình bất ngờ vì không nhận ra nàng hậu trong hình tượng sexy, nóng bỏng trái ngược với hình tượng nhẹ nhàng trước đây. Cùng với dòng thông báo, cô sẽ đại diện Việt Nam tiếp bước trên đấu trường nhan sắc quốc tế, cô nàng cho biết sẽ cố gắng 1000% để duy trì chuỗi thành tích mà Việt Nam đạt được trong những năm qua, cô hạnh phúc chia sẻ: "Một hành trình mới - một sứ mệnh mới.

Duyên cảm thấy hạnh phúc khi nhận được rất nhiều tình yêu, sự quan tâm và kì vọng của tất cả mọi người nên Duyên hiểu được rằng bản thân đã thật sự bắt đầu bước vào "cuộc chiến" khốc liệt nhất sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Duyên hứa sẽ cố gắng 1000% và bằng tất cả sự tự hào dân tộc để chiến đấu duy trì chuỗi thành tích mà Việt Nam đã đạt được tại Miss Universe những năm qua! Duyên hi vọng cả nhà sẽ luôn bên cạnh, đồng hành cùng Duyên trên chặng đường này vì đó sẽ là niềm tin, là sức mạnh để Duyên vượt qua mọi thử thách."

Hình tượng sexy, nóng bỏng hút mắt người xem của á hậu Kim Duyên - Ảnh: FBNV Phong cách Latin, nước da ngâm, cùng mái tóc ngắn trông nàng hậu vô cùng cá tính - Ảnh: FBNV Thay đổi hình tượng lạ khiến CĐM thích thú - Ảnh: FBNV Sau khi đăng tải những hình ảnh mới, CĐM vô cùng phấn khích phản hồi tích cực, khen ngợi trước hình tượng này của nàng hậu. Có người còn mong rằng nàng hậu sẽ giữ phong cách này, cùng mới tóc ngắn trông cá tính để đi thi đấu trường quốc tế thay vì hình tượng nhẹ nhàng cùng mái tóc dài truyền thống trước đây. Bên cạnh những lời khen ngợi, CĐM cũng không quên dành lời cổ vũ tinh thần cho nàng hậu Kim Duyên và theo Kim Duyên chia sẻ, tình yêu thương, động viên của mọi người là động lực giúp cô cố gắng hết mình. CĐM dành nhiều lời khen và cổ vũ tinh thần cho á hậu Kim Duyên - Ảnh: Chụp màn hình Kim Duyên sở hữu khuôn mặt rất sắc nét, dễ dàng gây được ấn tượng với người đối diện. Dù đã có không ít kinh nghiệm làm người mẫu, song nàng á hậu vẫn quyết tâm cao độ tập luyện thể lực, vóc dáng mỗi ngày để có thể "làm nên chuyện" tại đấu trường Miss Universe 2021.

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