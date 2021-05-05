Đạp xe ‘một phát’ 53km xuống Cần Giuộc, Á hậu Hoàng My chia sẻ bí quyết 'sống còn' cho ai lần đầu đạp xe

Là người yêu thích bộ môn chạy xe đạp, Hoàng My đã chia sẻ các tips cho những ai lần đầu đạp xe, đặc biệt là các bạn nữ.
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Á hậu Vũ Hoàng My là người rất yêu thích việc luyện tập thể thao. Cô tập nhiều bộ môn như Kickboxing, Muay Thai, Yoga, chạy bộ, đạp xe,… Mới đây, Hoàng My vừa có hành trình luyện tập thể lực cực ngầu: Đạp xe 53km "một phát" xuống tới Cần Giuộc.
Ngay từ sáng sớm, Hoàng My đã cùng huấn luận viên của mình đạp xe 53km hết 5 tiếng đồng hồ từ TP.HCM đến Cần Giuộc (Long An) để rèn luyện thể lực kết hợp khám phá vùng sông nước. Cô còn cho biết trước đó 6 năm rồi không leo lên xe đạp để chạy ngoài trời như thế này. Tuy nhiên, hành trình này không gây khó khăn cho cô.
Là người yêu thích bộ môn chạy xe đạp, sau khi trở về, nàng hậu cũng không quên chia sẻ bí quyết cho những ai lần đầu đạp xe để được “toàn mạng trở về”:
- Cần mua một cái quần đạp xe chuyên dụng. Đây là việc sống còn.
- Nên đầu tư một cái yên xe hết sức êm ái.
- Bôi kem chống nắng toàn thân, 3 lớp trên mặt và cổ. Bôi lại sau 2 tiếng.
- Cần ăn tinh bột vào đêm trước và buổi sáng đạp xe.
- Cần chuẩn bị 3 thanh năng lượng/gel mang theo nếu muốn có đường trở về.
- Bình nước nên để đông đá.
- Nữ nên mặc áo chuyên dụng đạp xe, tay dài, đeo mắt kiếng, mũ.
- Mang theo bao tay.
- Nên bắt đầu 5:30 sáng và về trước 9:30 sáng.
Hoàng My là nàng hậu yêu thể thao, song song với chế độ tập luyện cường độ cao, Hoàng My cũng tuân thủ chế độ ăn có quy tắc giàu protein nhằm xây dựng, giữ cơ, hỗ trợ quá trình đốt mỡ.
Cô tiêu thụ chủ yếu thực phẩm gốc thực vật, thức uống bổ sung protein cũng là loại protein thực vật. Chế độ ăn của cô có tỷ lệ thịt, cá... thấp và trong ngày cô vẫn tiêu thụ các món ăn chứa tinh bột như bánh mì, cơm gạo lứt, bánh kẹp, bún.
Á hậu 8X cho biết, sau một tuần ăn uống, tập luyện điều độ, tỷ lệ mỡ cơ thể đã giảm từ 19,5% xuống còn 18,3%. Tỷ lệ mỡ giảm nhưng cơ tăng nên tổng trọng lượng cơ thể Hoàng My cũng tăng 0,5 kg, hiện giữ mức 56,5 kg.
Ảnh: FBNV