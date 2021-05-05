Đạp xe ‘một phát’ 53km xuống Cần Giuộc, Á hậu Hoàng My chia sẻ bí quyết 'sống còn' cho ai lần đầu đạp xe

Á hậu Vũ Hoàng My là người rất yêu thích việc luyện tập thể thao. Cô tập nhiều bộ môn như Kickboxing, Muay Thai, Yoga, chạy bộ, đạp xe,… Mới đây, Hoàng My vừa có hành trình luyện tập thể lực cực ngầu: Đạp xe 53km "một phát" xuống tới Cần Giuộc.

Chơi lễ cực ngầu, không sợ kẹt xe chính là nàng hậu Hoàng My

Ngay từ sáng sớm, Hoàng My đã cùng huấn luận viên của mình đạp xe 53km hết 5 tiếng đồng hồ từ TP.HCM đến Cần Giuộc (Long An) để rèn luyện thể lực kết hợp khám phá vùng sông nước. Cô còn cho biết trước đó 6 năm rồi không leo lên xe đạp để chạy ngoài trời như thế này. Tuy nhiên, hành trình này không gây khó khăn cho cô.