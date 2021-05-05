Đạp xe ‘một phát’ 53km xuống Cần Giuộc, Á hậu Hoàng My chia sẻ bí quyết 'sống còn' cho ai lần đầu đạp xe

Sao Việt 05/05/2021 12:17

Là người yêu thích bộ môn chạy xe đạp, Hoàng My đã chia sẻ các tips cho những ai lần đầu đạp xe, đặc biệt là các bạn nữ.

Á hậu Hoàng My là người rất yêu thích việc luyện tập thể thao. Cô tập nhiều bộ môn như Kickboxing, Muay Thai, Yoga, chạy bộ, đạp xe,… Mới đây, Hoàng My vừa có hành trình luyện tập thể lực cực ngầu: Đạp xe 53km "một phát" xuống tới Cần Giuộc.

vu hoang my 1
Chơi lễ cực ngầu, không sợ kẹt xe chính là nàng hậu Hoàng My

Ngay từ sáng sớm, Hoàng My đã cùng huấn luận viên của mình đạp xe 53km hết 5 tiếng đồng hồ từ TP.HCM đến Cần Giuộc (Long An) để rèn luyện thể lực kết hợp khám phá vùng sông nước. Cô còn cho biết trước đó 6 năm rồi không leo lên xe đạp để chạy ngoài trời như thế này. Tuy nhiên, hành trình này không gây khó khăn cho cô.

vu hoang my 2
Sáng sớm, Hoàng My bị huấn luận viên 'túm cổ' đi đạp xe 
vu hoang my 3
Đạp liền 53km nhưng cô nàng vẫn rất phấn khích

Là người yêu thích bộ môn chạy xe đạp, sau khi trở về, nàng hậu cũng không quên chia sẻ bí quyết cho những ai lần đầu đạp xe để được “toàn mạng trở về”:

  1. Cần mua một cái quần đạp xe chuyên dụng. Đây là việc sống còn.
  2. Nên đầu tư một cái yên xe hết sức êm ái.
  3. Bôi kem chống nắng toàn thân, 3 lớp trên mặt và cổ. Bôi lại sau 2 tiếng.
  4. Cần ăn tinh bột vào đêm trước và buổi sáng đạp xe.
  5. Cần chuẩn bị 3 thanh năng lượng/gel mang theo nếu muốn có đường trở về.
  6. Bình nước nên để đông đá.
  7. Nữ nên mặc áo chuyên dụng đạp xe, tay dài, đeo mắt kiếng, mũ.
  8. Mang theo bao tay.
  9. Nên bắt đầu 5:30 sáng và về trước 9:30 sáng.
vu hoang my 4
Chuyến này Hoàng My chỉ hối hận vì không mang bao tay

Hoàng My là nàng hậu yêu thể thao, song song với chế độ tập luyện cường độ cao, Hoàng My cũng tuân thủ chế độ ăn có quy tắc giàu protein nhằm xây dựng, giữ cơ, hỗ trợ quá trình đốt mỡ.

Cô tiêu thụ chủ yếu thực phẩm gốc thực vật, thức uống bổ sung protein cũng là loại protein thực vật. Chế độ ăn của cô có tỷ lệ thịt, cá... thấp và trong ngày cô vẫn tiêu thụ các món ăn chứa tinh bột như bánh mì, cơm gạo lứt, bánh kẹp, bún.

vu hoang my 5
Một ngày đầy năng lượng của nàng hậu
vu hoang my 6
Có thể có người đẹp tự nhiên, nhưng nếu không biết cách giữ gìn thì cái đẹp sẽ nhanh chóng hao mòn theo thời gian
vu hoang my 7
Nét xuân sắc rạng ngời của nàng hậu 8X khiến bao người xao xuyến 

Á hậu 8X cho biết, sau một tuần ăn uống, tập luyện điều độ, tỷ lệ mỡ cơ thể đã giảm từ 19,5% xuống còn 18,3%. Tỷ lệ mỡ giảm nhưng cơ tăng nên tổng trọng lượng cơ thể Hoàng My cũng tăng 0,5 kg, hiện giữ mức 56,5 kg.

Ảnh: FBNV

Khánh Vân đọ dáng cùng Hoa hậu Hoàn Vũ Nhật Bản khi bay đến Miami - Mỹ

Khánh Vân đọ dáng cùng Hoa hậu Hoàn Vũ Nhật Bản khi bay đến Miami - Mỹ

Trên đường tiến đến đấu trường nhan sắc thế giới, Khánh Vân đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn Vũ Nhật Bản.

Xem thêm
Từ khóa:   Vũ Hoàng My Á hậu Hoàng My Hoàng My

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"