Ngày 1/7, thông tin "ca nương trẻ nhất Việt Nam" Đặng Tú Thanh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ khiến khán giả không khỏi xót xa. Dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam đã mãi mất đi một ngôi sao nhí tài năng. Tú Thanh qua đời sau vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào sáng cùng ngày. Chị gái Tú Uyên cũng bị thương nặng, cô bị chấn thương sọ não, gãy xương chân và xương khớp háng. Tuy nhiên, gia đình đã cử người chăm sóc, giữ điện thoại và giấu tin em gái Tú Thanh đã mất để Tú Uyên yên tâm điều trị, nghỉ ngơi.

3 ngày trước khi qua đời, trên trang cá nhân, ca nương Đặng Tú Thanh đã có đôi dòng xúc động về khóa tu mùa hè mà em tham gia, Tú Thanh và chị gái gặp tai nạn khi trên đường trở về nhà sau khóa tu này. Cụ thể, Tú Thanh tâm sự: "Con xin tri ân quý Thầy đã dạy cho chúng con nhiều bài học hay trong khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm chùa Vẽ. Con cũng xin cảm ơn rất nhiều đến các bà các mẹ cùng các anh chị chúng trưởng, chúng phó đã vất vả chăm lo cho chúng con, để chúng con có một khóa tu học vui khỏe và bổ ích. Kết thúc một chuyến đi với bao sự nuối tiếc! Tạm biệt khóa tu mùa hè bồ đề tâm 2023".

3 ngày trước khi qua đời, ca nương Đặng Tú Thanh còn vui vẻ chia sẻ hình ảnh tham dự khóa tu mùa hè

2 ngày hôm nay, trên mạng xã hội, rất đông bạn bè, anh chị cô chú nghệ sĩ, người hâm mộ xót thương cho ca nương trẻ xấu số. Một người quen của ca nương Tú Thanh đau lòng xác nhận thông tin qua đời của em trên trang cá nhân chiều 1/7: "Thương con, cô ca nương nhỏ bé, ngoan ngoãn, với tấm lòng lương thiện tuyệt vời. Có lẽ, nhân duyên với cha mẹ, với bạn bè đồng tu, với trần gian của con đến đây đã mãn... Con đến và đi quá nhanh, chỉ như giấc mơ thoảng qua nhưng ghi dấu ấn đậm sâu vào lòng những người thân, những người đã từng gặp con..."

Một nhân vật nổi tiếng khác trong giới chia sẻ: "Thương con quá. Cũng cỡ chục năm trước, khi ngồi từ hàng ghế BGK đã cả ngày, nghe hàng trăm thí sinh dự thi đã thấm mệt, đến lúc xuất hiện cô bé mới chừng gần 5 tuổi mặc áo nâu, váy đụp, khăn vấn và hát những câu hát xẩm, phản ứng đầu tiên là chú đã phát phì cười vì trông con rất ngộ nghĩnh và vui vì sự xuất hiện của con. Bữa ấy là vòng thử giọng của một cuộc thi tài năng nhí do đài truyền hình tổ chức ở TTTM bên Long Biên. Tên cuộc thi giờ chú không còn nhớ chính xác nữa nhưng cô bé hát xẩm đến từ Hải Phòng thì đã “lưu” trong lòng chú từ khi ấy. Hôm nay, đọc tin biết Tú Thanh không may bị tai nạn giao thông tại Đồ Sơn (Hải Phòng). Đau xót hơn, con đã không qua khỏi mà bàng hoàng và buồn quá. Sang thế giới bên kia ở tuổi 15, tiếp tục là thiên thần cất cao tiếng hát con nhé!"

Năm 2016, Đặng Tú Thanh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất"

Ca nương Đặng Tú Thanh, sinh năm 2009, cô bé được khán giả yêu mến khi biểu diễn được nhiều môn nghệ thuật cổ truyền như ca trù, chèo, xẩm,... thông qua nhiều chương trình âm nhạc như "Người hùng tí hon", "Biệt tài tí hon", "Gương mặt thân quen". Mẹ của Tú Thanh từng chia sẻ gia đình làm kinh doanh, nhà không có ai theo con đường nghệ thuật nhưng Tú Thanh đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ lúc còn bé và có đam mê mãnh liệt với dòng nhạc dân tộc. Dù còn nhỏ tuổi nhưng hễ có chương trình hát xẩm, hát xoan nào trên đài phát thanh, trên tivi là Tú Thanh đều say sưa theo dõi, lắng nghe và hát theo.

Với chất giọng ngọt ngào cùng khả năng thiên phú trời cho, Tú Thanh luôn chinh phục bất cứ ai đã từng một lần nghe em hát. Năm 2016 - cách đây 7 năm, khi vừa được 6 tuổi - Tú Thanh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất".