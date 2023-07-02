Ca nương trẻ nhất Việt Nam qua đời ở tuổi 14 vì tai nạn giao thông, bố mẹ không kịp về nhìn mặt con lần cuối

Sao Việt 02/07/2023 06:07

Ca nương trẻ nhất Việt Nam Đặng Tú Thanh đã qua đời vì tai nạn giao thông vào sáng ngày 1/7. Bố mẹ em đang đi làm xa nên không thể về nhìn con gái lần cuối và nhờ một vị sư cô lớn tuổi phụ trách tổ chức tang lễ giúp gia đình.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, Đặng Tú Thanh, 14 tuổi, ca nương từng được Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao tặng danh hiệu: Nghệ sĩ hát nhạc cổ truyền dân tộc Việt Nam nhỏ tuổi nhất vào năm 2016 đã qua đời vì tai nạn giao thông vào sáng 1/7.

Cũng trong nguồn tin này, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 1/7 tại khu vực ngã tư giao nhau giữa tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn phường Minh Đức, quận Đồ Sơn với đoạn đường đi phường Hợp Đức.

Lúc này, Tú Thanh ngồi sau xe máy điện do chị gái chạy, bị va chạm mạnh với 1 ô tô 5 chỗ. Sau khi va chạm, Tú Thanh đã tử vong vì đa chấn thương, mất nhiều máu. Còn chị gái của Tú Thanh bị thương nặng, được đưa lên Hà Nội cấp cứu.

Ca nương trẻ nhất Việt Nam qua đời ở tuổi 14 vì tai nạn giao thông, bố mẹ không kịp về nhìn mặt con lần cuối - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Về phần ô tô, đầu ôtô hư hỏng nặng phía bên ghế lái. Theo công an quận Đồ Sơn, thời điểm xảy ra tai nạn, trên đường ít phương tiện qua lại, trời nắng, tầm nhìn xa tốt.

Còn người dân ở hiện trường cho biết, xe máy điện do chị gái Tú Thanh điều khiển sang đường tại ngã tư, do cả 2 phương tiện cùng chạy với tốc độ khá cao nên mới xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc này. Tại hiện trường, sau khi va chạm mạnh, xe máy điện bị văng xa hơn 10m.

Theo thông tin từ VietNamNet, chị Hường - mẹ nuôi ca nương Đặng Tú Thanh - nói gia đình, họ hàng của em sốc nặng khi nghe hung tin. Họ cố nén nỗi đau để chung tay lo hậu sự cho em. Các sư thầy, sư cô thay phiên nhau tụng kinh cầu siêu cho em.

Đêm 30/6, Đặng Tú Thanh vừa hoàn thành khóa tu mùa hè, các sư thầy kêu ở lại chùa vài hôm nhưng em muốn về nhà vì nhớ bà nội cũng như đến phòng khám tiến hành siết răng. 

Nghe vậy chị Hường rất sốt ruột, luôn miệng dặn dò hai chị em đi lại cẩn thận. "Nếu con ở lại chùa ít hôm có lẽ đã không mất", chị Hường nói với VietNamNet

Ca nương trẻ nhất Việt Nam qua đời ở tuổi 14 vì tai nạn giao thông, bố mẹ không kịp về nhìn mặt con lần cuối - Ảnh 2
Sinh thời, ca nương Đặng Tú Thanh thường đi hát phục vụ các chùa - Ảnh: VietNamNet

Bố mẹ Đặng Tú Thanh đang đi làm xa nên một vị sư cô lớn tuổi phụ trách tổ chức tang lễ. Họ quá đau đớn vì không thể về nhìn con gái lần cuối. Chị Hường đã hết lời động viên, khuyên giải để bố mẹ em bình tĩnh.

Đặng Tú Uyên, 18 tuổi - chị gái Tú Thanh - đang điều trị tại một bệnh viện ở TP Hà Nội. Cô bị chấn thương sọ não, gãy xương chân và xương khớp háng.

Gia đình đã cử người chăm sóc, giữ điện thoại và giấu tin Tú Thanh đã mất để cô tập trung điều trị, nghỉ ngơi. Chị Hường nói nếu Tú Uyên biết chuyện sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần.

Chị Hường là bạn đồng tu của chị Huế - mẹ em Tú Thanh. Họ đi làm xa nên gửi gắm em ở nhà chị Hường 3 năm nay. Chị luôn đau đáu vì 'trông con bạn trách nhiệm rất nặng nề'.

Vài ngày trước khi qua đời, ca nương Đặng Tú Thanh từng bộc bạch ước mơ làm giáo viên dạy Văn. Trước đó, em quyết định ở lại Việt Nam, không đi du học cùng chị gái.

Sáng nay (2/7), lễ viếng ca nương Đặng Tú Thanh diễn ra vào 8h30 phút tại nhà riêng ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Gia đình không nhận vòng hoa, phúng điếu. 

 

 

Xót xa: Ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam qua đời ở tuổi 14

Xót xa: Ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam qua đời ở tuổi 14

Ngày 1/7, Đặng Tú Thanh được tổ chức Guinness Việt Nam xác nhận là ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam năm 2016 đã tử vong tại Hải Phòng.

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