Hành trình và sự nghiệp âm nhạc của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam vừa tử nạn

Sao Việt 02/07/2023 07:11

Ca nương trẻ nhất Việt Nam Đặng Tú Thanh vừa qua đời ở tuổi 14 vì tai nạn giao thông vào sáng ngày 1/7. Khán giả không khỏi tiếc thương vì 'tài hoa, bạc mệnh'.

Chiều ngày 1/7, thông tin ca nương Đặng Tú Thanh - 14 tuổi, từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là "ca nương nhỏ tuổi nhất" - đã qua đời vì tai nạn giao thông vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày khiến nhiều khán giả không khỏi xót thương. 

Hành trình và sự nghiệp âm nhạc của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam vừa tử nạn - Ảnh 1
Hình ảnh ca nương Đặng Tú Thanh biểu diễn trên sóng truyền hình

 

Ca nương Đặng Tú Thanh, sinh năm 2009, cô bé được khán giả yêu mến khi biểu diễn được nhiều môn nghệ thuật cổ truyền như ca trù, chèo, xẩm,... thông qua nhiều chương trình âm nhạc như "Người hùng tí hon", "Biệt tài tí hon", "Gương mặt thân quen". Mẹ của Tú Thanh từng chia sẻ gia đình làm kinh doanh, nhà không có ai theo con đường nghệ thuật nhưng Tú Thanh đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ lúc còn bé và có đam mê mãnh liệt với dòng nhạc dân tộc. Dù còn nhỏ tuổi nhưng hễ có chương trình hát xẩm, hát xoan nào trên đài phát thanh, trên tivi là Tú Thanh đều say sưa theo dõi, lắng nghe và hát theo.  

Ca nương Đặng Tú Thanh hát mừng lễ Vu lan 

Với chất giọng ngọt ngào cùng khả năng thiên phú trời cho, Tú Thanh luôn chinh phục bất cứ ai đã từng một lần nghe em hát. Năm 2016 - cách đây 7 năm, khi vừa được 6 tuổi - Tú Thanh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất".

Hành trình và sự nghiệp âm nhạc của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam vừa tử nạn - Ảnh 2
Ca nương Đặng Tú Thanh lúc 7 tuổi

 

Hành trình và sự nghiệp âm nhạc của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam vừa tử nạn - Ảnh 3

Hành trình và sự nghiệp âm nhạc của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam vừa tử nạn - Ảnh 4
Danh ca Đặng Tú Thanh hát trong sự kiện Phật giáo

Năm 2017, Tú Thanh cũng đã từng gây “chấn động” khi hóa thân thành cố nghệ nhân Hà Thị Cầu trong chương trình "Gương mặt thân quen nhí" và được nghệ sĩ Hoài Linh, nghệ sĩ Xuân Bắc đánh giá cao về tài năng dù còn rất nhỏ tuổi. Được biết những năm gần đây, Tú Thanh được bố mẹ cho học thêm về cách hát dân ca, học đàn piano để trau dồi thêm kỹ năng cũng như kiến thức chuyên sâu về âm nhạc.     

Ca nương Đặng Tú Thanh cũng thường xuyên chia sẻ clip ca hát của mình trên trang cá nhân. Trong video, Tú Thanh đàn hát ca khúc "Tết này con sẽ về" - Clip: FBNV   

Thông tin "ca nương trẻ nhất Việt Nam" ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ khiến khán giả không khỏi xót xa. Dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam đã mãi mất đi một ngôi sao nhí tài năng. Sáng nay (2/7), lễ viếng của ca nương Đặng Tú Thanh sẽ diễn ra vào 8h30 phút tại nhà riêng ở Đồ Sơn, Hải Phòng.  

Ca nương trẻ nhất Việt Nam qua đời ở tuổi 14 vì tai nạn giao thông, bố mẹ không kịp về nhìn mặt con lần cuối

Ca nương trẻ nhất Việt Nam qua đời ở tuổi 14 vì tai nạn giao thông, bố mẹ không kịp về nhìn mặt con lần cuối

Ca nương trẻ nhất Việt Nam Đặng Tú Thanh đã qua đời vì tai nạn giao thông vào sáng ngày 1/7. Bố mẹ em đang đi làm xa nên không thể về nhìn con gái lần cuối và nhờ một vị sư cô lớn tuổi phụ trách tổ chức tang lễ giúp gia đình.

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