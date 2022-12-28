Loạt nhóc tỳ nhà sao Việt bé tí đã biết “múa cọ” sành sỏi điệu đà, đúng chuẩn “con nhà nòi”

Sao Việt 28/12/2022 05:23

Các công chúa nhỏ nhà Võ Hạ Trâm, Đông Nhi, Lý Hải,.. từ khi bé tí đã bộc lộ niềm đam mê trang điểm.

Người ta thường nói: "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". Có bố mẹ là những người làm nghệ thuật, ngay từ bé, các nhóc tì nhà sao Việt đã rất giỏi khoản làm điệu. Nếu như một số nhóc tì sẽ thể hiện điều đó thông qua năng khiếu ở mảng thời trang, phần đông các tiểu công chúa lại mê tô son điểm phấn.

Con gái Võ Hạ Trâm

Nhóc tỳ Moon - con gái Võ Hạ Trâm thường được biết đến như một "cây hài" khi thường bị mẹ chia sẻ những khoảnh khắc có những biểu cảm độc đáo, hài hước. Nhiều dân mạng thường trêu chọc Moon là "mầm non giải trí". Tuy nhiên mới đây, bà mẹ bỉm sữa Võ Hạ Trâm còn tiết lộ con gái có thể sẽ trở thành một "mầm non" trong cả lĩnh vực làm đẹp

Loạt nhóc tỳ nhà sao Việt bé tí đã biết “múa cọ” sành sỏi điệu đà, đúng chuẩn “con nhà nòi” - Ảnh 1
Bé Moon nhà Võ Hạ Trâm có gương mặt lai Ấn đáng yêu nhưng rất hài hước.

Mới đây, bà mẹ bỉm sữa vừa chia sẻ khoảnh khắc con gái đã biết tập tành "làm điệu". Không chỉ tự tay "thẩm định" từng món sản phẩm của mẹ, nhóc tỳ còn thử luôn những sản phẩm này trên mặt. 

Ái nữ nhà Võ Hạ Trâm tự tay "thẩm định" những món mỹ phẩm của mẹ. Nữ ca sĩ cũng tự hào dự đoán con gái mình có thể là một KOL trong tương lai: "Chuẩn bị lấn sân KOLs review Mỹ phẩm!"

Loạt nhóc tỳ nhà sao Việt bé tí đã biết “múa cọ” sành sỏi điệu đà, đúng chuẩn “con nhà nòi” - Ảnh 2

Nhóc tì còn dùng luôn những sản phẩm này để "thử nghiệm". Mới chập chững biết đi nhưng Moon đã biết bắt chước mẹ đánh son chúm chím. Nhiều cô chú cộng đồng mạng cho rằng Moon sẽ rất có tiềm năng trở thành một KOL trong tương lai.

Loạt nhóc tỳ nhà sao Việt bé tí đã biết “múa cọ” sành sỏi điệu đà, đúng chuẩn “con nhà nòi” - Ảnh 3
Còn bé tí nhưng bé Moon đã biết tô son chúm chím cực đáng yêu.

Trước đây, ngoại hình của Moon có chút hài hước nhưng càng lớn, có thể thấy, nhóc tỳ ngày càng xinh xắn hơn với đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím. Trong tương lai, Moon có khả năng cao sẽ "trổ mã" thành một mỹ nhân chẳng thua mẹ.

Con gái Ốc Thanh Vân

Ốc Thanh Vân có một cô con gái năm nay 7 tuổi, tên Linh Đan, tên gọi ở nhà là bé Cola. Nhiều người nhận xét cô nhóc được thừa hưởng nhiều nét xinh đẹp từ mẹ.

Từ lúc 5 tuổi, Ốc Thanh Vân đã cho con gái tập yoga, múa, uốn dẻo. Lên sáu, Linh Đan đã có khả năng tự trang điểm. Trong một bức hình được nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân, con gái của cô cầm chổi và tán kem nền rất thành thạo. Nữ diễn viên tiết lộ thêm, vì cô bán mỹ phẩm nên "đồ nghề" gì cũng có cho con gái tự mày mò trang điểm. Cô còn dự định cho Linh Đan làm beauty blogger nhí. 

Loạt nhóc tỳ nhà sao Việt bé tí đã biết “múa cọ” sành sỏi điệu đà, đúng chuẩn “con nhà nòi” - Ảnh 4
Linh Đan tập tành trang điểm cho mình.

Thành quả của một buổi ngồi trước gương của con gái Ốc Thanh Vân. Với những món đồ trang điểm của mẹ, nhóc tỳ Cola đã tự "biến hóa" thành một chú mèo đáng yêu. Nhìn vào bức ảnh này, dân tình không chỉ khen ngợi cho sự sáng tạo, khéo tay của Linh Đan mà còn cho rằng cô biết rất giỏi trong khoản phối màu và đi đường cọ vẽ. 

Loạt nhóc tỳ nhà sao Việt bé tí đã biết “múa cọ” sành sỏi điệu đà, đúng chuẩn “con nhà nòi” - Ảnh 5

Không chỉ "múa cọ" điêu luyện, Cola cũng có trình uốn dẻo chẳng thua ai. Từ khi con nhỏ, Ốc Thanh Vân đã sớm cho con gái học yoga để cơ thể dẻo dai, cũng như để vóc dáng được cao ráo, thon gọn.

Loạt nhóc tỳ nhà sao Việt bé tí đã biết “múa cọ” sành sỏi điệu đà, đúng chuẩn “con nhà nòi” - Ảnh 6

​​​​​​Con gái Lý Hải - Minh Hà

Tương tự con gái Ốc Thanh Vân, ái nữ nhà Lý Hải - Minh Hà cũng đã sớm thuần thục những bước trang điểm cơ bản. Cherry từng làm cộng đồng mạng không khỏi thích thú khi được bố mẹ ghi lại những hình ảnh trổ tài "múa cọ", tập tành makeup. Cô bé biết cả bước đánh khối mũi để chiếc mũi trông thon gọn hơn. Thậm chí, tiểu công chúa còn thể hiện tài năng này bằng cách hoạ mặt cho em gái Sunny. 

Loạt nhóc tỳ nhà sao Việt bé tí đã biết “múa cọ” sành sỏi điệu đà, đúng chuẩn “con nhà nòi” - Ảnh 7

Loạt nhóc tỳ nhà sao Việt bé tí đã biết “múa cọ” sành sỏi điệu đà, đúng chuẩn “con nhà nòi” - Ảnh 8
Mới 8 tuổi nhưng Cherry đã "múa cọ" điêu luyện.

 

Loạt nhóc tỳ nhà sao Việt bé tí đã biết “múa cọ” sành sỏi điệu đà, đúng chuẩn “con nhà nòi” - Ảnh 9
Cô nhóc còn trổ tài tự tay trang điểm cho em gái.

Con gái Đông Nhi

Không kém cạnh con gái Lý Hải - Minh Hà, con gái Đông Nhi cũng sớm thể hiện niềm đam mê trang điểm từ bé. Vì thường được mẹ bế trong lòng những khi makeup nên có lẽ Winnie đã quá quen với những bước trang điểm. Nhóc tỳ một tay giúp thợ makeup để đánh phấn phủ cho mẹ hay thậm chí là "trổ tài" trang điểm cho trợ lý của mẹ. 

Loạt nhóc tỳ nhà sao Việt bé tí đã biết “múa cọ” sành sỏi điệu đà, đúng chuẩn “con nhà nòi” - Ảnh 10
Winnie "học lỏm" được cách trang điểm từ khi còn bé xíu.

 

Loạt nhóc tỳ nhà sao Việt bé tí đã biết “múa cọ” sành sỏi điệu đà, đúng chuẩn “con nhà nòi” - Ảnh 11
Winnie chứng minh mình đã quen với các công đoạn trang điểm khi thuần thục đánh nền và phấn phủ cho cô trợ lý.

Vì thường được mẹ bế trong lòng những khi makeup nên có lẽ Winnie cũng "học lỏm" được những bước makeup đơn giản. Winnie chứng minh mình đã quen với các công đoạn trang điểm khi thuần thục đánh nền và phấn phủ cho cô trợ lý.

Không riêng mảng làm đẹp, Winnie cũng rất có khả năng lấn sân sang lĩnh vực thời trang khi mới chập chững biết đi đã không ngại mang cao gót của bà và bước đi tự tin.

Loạt nhóc tỳ nhà sao Việt bé tí đã biết “múa cọ” sành sỏi điệu đà, đúng chuẩn “con nhà nòi” - Ảnh 12
Winnie "sải bước" tự tin với giày cao gót.

Em vợ Bùi Tiến Dũng 

Với ngoại hình xinh xắn như búp bê, em vợ Tây của Bùi Tiến Dũng hiện cũng đang là một trong những sao nhí được nhiều người quan tâm. Có chị gái là một mẫu ảnh, nhóc tỳ Milashka cũng sớm thể hiện tiềm năng nối nghiệp chị gái khi tự tay trang điểm "điêu luyện" dù mới 5 tuổi. 

Loạt nhóc tỳ nhà sao Việt bé tí đã biết “múa cọ” sành sỏi điệu đà, đúng chuẩn “con nhà nòi” - Ảnh 13
Em vợ Bùi Tiến Dũng có ngoại hình xinh như búp bê.

Milashka rất có khả năng sẽ là một trong những KOL đáng gờm trong tương lai khi mới 5 tuổi đã thuần thục nhiều bước makeup như bấm mi, đánh nền,... Nhóc tỳ còn rất thích tạo kiểu tóc và anh rể Bùi Tiến Dũng thường là "chuột bạch" cho cô nhóc.

Loạt nhóc tỳ nhà sao Việt bé tí đã biết “múa cọ” sành sỏi điệu đà, đúng chuẩn “con nhà nòi” - Ảnh 14

Những lưu ý quan trọng khi trang điểm cho bé

Đối với các bé còn nhỏ tuổi thì làn da vô cùng mỏng manh, nhạy cảm và dễ kích ứng do đó trong quá trình trang điểm cần lưu ý rất nhiều vấn đề:

Chọn dụng cụ trang điểm mềm mại

Dụng cụ trang điểm bao gồm các loại cọ, mút sẽ giúp cho quá trình tán nền hoặc phủ phấn hiệu quả hơn. Bạn nên ưu tiên cho các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu uy tín để đảm bảo an toàn cho làn da. Hơn nữa những sản phẩm được thiết kế chuyên dụng và chú trọng đến chất lượng cũng sẽ mang lại lớp nền mỏng đều, đẹp hơn.

Tẩy trang kỹ sau khi trang điểm

Tương tự như người lớn thì các bé cũng cần được tẩy trang cẩn thận sau khi trang điểm. Cặn mỹ phẩm và son môi có thể khiến da bé bị bít tắc do đó bạn hãy rửa mặt và tẩy trang kỹ để làm sạch cho trẻ nhé. Sau bước tẩy trang có thể dùng thêm một chút kem dưỡng ẩm để phục hồi da.

Loạt nhóc tỳ nhà sao Việt bé tí đã biết “múa cọ” sành sỏi điệu đà, đúng chuẩn “con nhà nòi” - Ảnh 15

Hạn chế trang điểm cho trẻ em quá thường xuyên

Trừ những dịp cần thiết thì việc trang điểm cho bé thường không được khuyến khích. Do đó bạn không nên trang điểm cho bé quá thường xuyên để tránh gây hại cho da. Nếu bé phải thường xuyên tham gia các sự kiện cần trang điểm, mẹ có thể tìm hiểu và sắm riêng một bộ trang điểm dành cho trẻ em với những sản phẩm có thành phần lành tính, an toàn.

Lựa chọn đồ trang điểm và mỹ phẩm an toàn cho trẻ em

Việc trang điểm cho trẻ em có gây hại da hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng mỹ phẩm mà bạn sử dụng. Do đó khi thoa bất kỳ sản phẩm nào lên da bé bạn hãy lựa chọn thật cẩn thận nhé!

Có một số thành phần nên tránh khi chọn mỹ phẩm cho bé vì chúng dễ gây dị ứng hoặc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Các chất tạo mùi hoặc hương liệu có thể làm da mẩn đỏ, kích ứng do đó bạn nên ưu tiên cho những sản phẩm không mùi hoặc có mùi tự nhiên. Hạn chế dùng mỹ phẩm chứa Paraben, đặc biệt là trong xà phòng, sữa tắm, dầu gội… chất này dễ hấp thu qua da làm ảnh hưởng đến quá trình cân bằng hormone.

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