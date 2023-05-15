Loạt nghệ sĩ Việt từng dang dở chuyện học nhưng nay lại là ngôi sao lớn của Vbiz

Thành công là thế nhưng ít ai biết được con đường học vấn của nam nghệ sĩ cũng lắm chông gai và hiện tại anh vẫn chưa tốt nghiệp đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM vì chỉ theo học được một năm. Anh bị nhà trường đuổi học vì không đóng học phí, thường xuyên bỏ tiết và chạy show quá nhiều. Ngoài ra, Trấn Thành còn cho biết thêm hồi cấp ba anh là một học sinh cá biệt, bỏ bê học hành khiến mẹ khóc rất nhiều.

Ngoài làm làm MC, Trấn Thành còn gây chú ý mạnh mẽ bởi tài năng diễn xuất thượng thừa của mình từ sân khấu đến màn ảnh. Gần đây, anh còn gây được ấn tượng mạnh mẽ khi lấn sân sang làm biên kịch và đạo diễn tài ba cho 2 bộ phim điện ảnh là Bố già 2021, Nhà Bà Nữ 2023 và xuất sắc mang về giải thưởng đạo diễn xuất sắc tại LHP châu Á năm nay.

Anh từng cho biết không dám ước mơ gì cho tương lai mà chỉ làm lụng, sống lay lắt qua ngày. Dần dà, Trường Giang học hết cấp ba và bắt đầu chọn ngành nghề. "Mười khó" từng thi vào Cao đẳng sư phạm Đồng Nai vì học ngành này sẽ không phải đóng học phí.

Tiếp theo là nghệ sĩ hài Trường Giang , nam nghệ sĩ thường xuyên được người hâm mộ đặt lên ''bàn cân'' so sánh tài năng với Trấn Thành. Tuy hiện tại giàu có, nổi tiếng Vbiz nhưng con đường học tập vẫn lắm gian truân.

Tuy nhiên, anh không đậu vì mải miết mưu sinh mà không dành nhiều thời gian ôn thi. Một thời gian sau, anh đậu vào một lớp đạo diễn chính quy nhưng sớm bị buộc thôi học vì hay bỏ tiết và nợ học phí.

Trường Giang hiện tại đang là một nam danh hài được người hâm mộ cả nước biết đến

Không thua kém gì nam MC Trấn Thành, Trường Giang cũng hiện đang là một MC đắt show của nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng

Trường Giang cũng tham gia vào viết kịch bản và làm đạo diễn cho dự án Web drama

Huỳnh Lập

Cùng chung cảnh ngộ với hai đàn anh kể trên, cũng vì thường xuyên bỏ tiết chạy show, Huỳnh Lập từng bị đuổi học khi đã theo học đến năm thứ 3. Hiện tại dù đã có vị trí nhất định trong nghề và trở thành một diễn viên chuyên nghiệp nhưng nam nghệ sĩ vẫn chưa hoàn thành những tín chỉ môn học trong Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Nghệ sĩ Huỳnh Lập tham gia Cười Xuyên Việt khi đang theo học năm 3 đạo diễn tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM

Trong một chương trình talk show gần đây, Huỳnh Lập đã không ngại chia sẻ chuyện học của mình: “Trước đó, tôi đã học ngành đạo diễn được 3 năm rồi. Lúc thi Cười xuyên Việt, tôi nghỉ nhiều quá. Đến một ngày, tôi nhận được đơn buộc thôi học vì không hoàn thành số lượng buổi học. Thế là tôi ngừng học đến giờ”



Nam nghệ sĩ Huỳnh Lập hiện đang có vị trí tốt đẹp trong lòng khán giả

Nam nghệ sĩ có thể nhập vai vào bất cứ nhân vật nào trên màn ảnh.

Anh còn được người hâm mộ ưu ái gọi là ''Phù thủy sân khấu'' thế hệ mới tiếp nối NSƯT Thành Lộc

Chi Pu

Chi Pu được biết đến với xuất phát điểm là một hotgirl Hà Thành, cô nàng còn gây được sự chú ý cho công chúng khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh nhờ vào ngoại hình xinh đẹp. Hiện tại cô đang tích cực rèn luyện để phát triển thành một nghệ sĩ đa năng.

Chi Pu thời con đi học, cô sở hữu gương mặt đáng yêu trong sáng

Dù hoạt động đa năng trong lĩnh vực giải trí nhưng ít ai biết Chi Pu vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Cô nàng từng cho biết bản thân đã đỗ vào đại học RMIT nhưng chỉ mới hoàn thành khóa học dự bị tiếng Anh. Vì mải ham hoạt động nghệ thuật nên cô nàng bỏ lỡ tấm bằng đại học danh giá tại ngôi trường này. Tuy nhiên gần đây cô nàng khiến dân tình ngạc nhiên khi thông báo đi Mỹ du học ngành Digital marketing.

Chi Pu từng có khoảng thời gian ngắn du học tại Mỹ

Hiện cô đang là gương mặt nổi bật trong các chương trình quốc tế trong năm 2023

Ngọc Trinh

''Nữ hoàng nội y'' Ngọc Trinh được biết đến là một mỹ nhân đình đám của làng giải trí Việt. Cô nàng hiện đang là người mẫu, sở hữu cơ ngơi trăm tỷ, sinh sống trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy tại Sài Gòn. Tuy nhiên không ít khán giả biết rằng trước khi đến với ánh hào quang của showbiz cô từng trải qua tuổi thơ cơ cực, mẹ mất sớm, cha gà trống nuôi con, gia đình lại đông anh chị em, hiện tại Ngọc Trinh vẫn chưa học hết cấp 2

Hình ảnh Ngọc Trinh thời còn đi học và hiện tại

Ngọc Trinh chưa học hết lớp 9 đã phải nghỉ, lên TP.HCM đi làm thuê để phụ giúp gia đình. Cô từng làm ở quán bida, PG để có tiền gửi về quê nhà. Một thời gian, cô nàng may mắn được Vũ Khắc Tiệp giúp đỡ và dần bước chân vào showbiz.

Cô nàng nhanh chóng nổi tiếng nhờ ngoại hình xinh đẹp và lấn sân sang điện ảnh

Cuộc sống của Ngọc Trinh giờ không còn bấp bênh mà ngược lại cô được cho là sao Việt có thu nhập ''khủng'' nhất hiện nay

Tuấn Hưng

Nam ca sĩ nổi tiếng Tuấn Hưng với tài năng âm nhạc thế hệ của thế hệ 8X 9X

Vào năm 2013, Đại học Thăng Long thông báo xóa tên sinh viên vượt quá thời gian học tập tại trường kèm danh sách các sinh viên bị buộc thôi học, có tên ca sĩ Tuấn Hưng. Theo đó, nam ca sĩ cho biết anh tạm dừng việc học năm 2000 để vào Nam lập nghiệp cùng nhóm Quả dưa hấu với Bằng Kiều, Anh Tú.

Nam ca sĩ mất nhiều thời gian chinh phục sự nghiệp mà đã quên mất thời gian bảo lưu đã 13 năm. Đến nay dù sự nghiệp thăng tiến, nhà cao cửa rộng nhưng ít ai biết Tuấn Hưng đã từng dang dở việc học.

Nam ca sĩ thời còn trong nhóm Quả Dưa Hấu