Huỳnh Lập trải lòng về biến cố: 'Đến một ngày, tôi nhận được đơn buộc thôi học vì không hoàn thành số lượng buổi học'

Sao Việt 15/05/2023 09:13

Gần đây, Huỳnh Lập đã có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện học hành và áp lực của người nổi tiếng trước dư luận xã hội.

Huỳnh Lập là một trong những cái tên vô cùng quen thuộc với khán giả, từ các tiểu phẩm hài đến phim ngắn, điện ảnh,… Anh luôn xây dựng và đầu tư các sản phẩm của mình bằng sự chăm chỉ và niềm đam mê với nghề. Luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, duyên dáng trên sân khấu, Huỳnh Lập nhận được rất nhiều sự yêu thương từ người hâm mộ. 

Huỳnh Lập trải lòng về biến cố: 'Đến một ngày, tôi nhận được đơn buộc thôi học vì không hoàn thành số lượng buổi học' - Ảnh 1
Huỳnh Lập là 1 diễn viên đa tài và nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả

Mới đây, chương trình "Trà chiều cùng mợ chảnh" mùa 2 đã lên sóng tập đầu tiên với sự dẫn dắt của diễn viên Lý Nhã Kỳ cùng khách mời là diễn viên Huỳnh Lập. Tại đây, Huỳnh Lập đã có dịp trải lòng về chuyện học hành dang dở và hành trình nghệ thuật nhiều thăng trầm cũng như áp lực của người nổi tiếng trước dư luận xã hội.

Huỳnh Lập trải lòng về biến cố: 'Đến một ngày, tôi nhận được đơn buộc thôi học vì không hoàn thành số lượng buổi học' - Ảnh 2
Huỳnh Lập cùng Lý Nhã Kỳ trong chương trình "Trà chiều cùng mợ chảnh"

Là khách mời mở màn cho mùa hai, Huỳnh Lập cho biết dù đã vào nghề khá lâu nhưng đến giờ anh vẫn chật vật trước lời lẽ của công chúng trên mạng xã hội. Diễn viên phim Pháp sư mù bộc bạch: "Những ý kiến cùng chiều và trái chiều xung quanh khiến tôi rất hoang mang. Nhưng tôi nghĩ rằng cuộc đời vốn là như vậy, không thể bắt cơn bão né mình. Tốt nhất là gồng mình đi qua cơn bão. Bây giờ, người dùng mạng xã hội rất nhiều, trong đó có rất nhiều nick ảo nên họ nghĩ nói gì cũng được".

Huỳnh Lập trải lòng về biến cố: 'Đến một ngày, tôi nhận được đơn buộc thôi học vì không hoàn thành số lượng buổi học' - Ảnh 3
Huỳnh Lập cho biết dù đã vào nghề khá lâu nhưng đến giờ anh vẫn chật vật trước lời lẽ của công chúng trên mạng xã hội

Với góc nhìn của người làm nghệ thuật, Huỳnh Lập cho biết sự phát triển của mạng xã hội đã tạo ra nhiều dịch vụ giải trí trực tuyến. Điều này đe dọa đến những hình thức nghệ thuật truyền thống, trong đó có kịch nói. Tuy nhiên, nam diễn viên bày tỏ lạc quan khi một số vở diễn anh tham gia gần đây gần như "cháy" vé.

Tiết lộ lý do vẫn gắn bó với sân khấu kịch, Huỳnh Lập nói đây là nơi để anh "rèn nghề" hiệu quả. Bởi lẽ, ở đó nghệ sĩ có thể trực tiếp tương tác, khóc cười với khán giả. Ngoài ra, diễn viên muốn diễn kịch tốt đòi hỏi phải có bản lĩnh sân khấu và kỹ năng ứng biến.

Huỳnh Lập trải lòng về biến cố: 'Đến một ngày, tôi nhận được đơn buộc thôi học vì không hoàn thành số lượng buổi học' - Ảnh 4
Huỳnh Lập đã thay đổi khá nhiều từ khi tham gia nghệ thuật

Cũng tại chương trình, Huỳnh Lập gây bất ngờ khi tiết lộ từng bị buộc thôi học do mải mê làm nghệ thuật mà không đến lớp. Anh chia sẻ: "Trước đó, tôi đã học ngành đạo diễn được 3 năm rồi. Lúc thi "Cười xuyên Việt", tôi nghỉ nhiều quá. Đến một ngày, tôi nhận được đơn buộc thôi học vì không hoàn thành số lượng buổi học. Thế là tôi ngừng học đến giờ".

Mặc dù không có duyên với chuyện học hành chính quy nhưng Huỳnh Lập không bi quan. Anh tích lũy kiến thức và học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối, đồng nghiệp qua từng dự án. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, Huỳnh Lập là 1 trong số những diễn viên trẻ được yêu thích và săn đón nhất nhì tại làng giải trí Việt.

Huỳnh Lập trải lòng về biến cố: 'Đến một ngày, tôi nhận được đơn buộc thôi học vì không hoàn thành số lượng buổi học' - Ảnh 5
Hiện tại, Huỳnh Lập đã nhận được những thành công nhất định dù còn dang dở chuyện học hành
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