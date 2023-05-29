Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng giải thích sau tranh cãi để vợ làm việc một mình lúc trời mưa gió

Sao Việt 29/05/2023 10:03

Sau hàng loạt tranh cãi về thái độ đối với bà xã Quỳnh Quỳnh, Lê Dương Bảo Lâm cũng lên tiếng đính chính với người hâm mộ.

Trong đoạn clip được đăng tải gần đây, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ khoảnh khắc Quỳnh Quỳnh dầm mình dưới mưa để quét sân, dọn hàng. Trong khi Quỳnh Quỳnh phải cúi thấp người để quét dọn thì Lê Dương Bảo Lâm chỉ biết quay clip và liên tục hỏi cảm xúc của vợ.

Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng giải thích sau tranh cãi để vợ làm việc một mình lúc trời mưa gió - Ảnh 1
Quỳnh Quỳnh mặc áo mưa quét rác, dọn hàng 
Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng giải thích sau tranh cãi để vợ làm việc một mình lúc trời mưa gió - Ảnh 2
Quỳnh Quỳnh phải cúi thấp người để quét dọn thì Lê Dương Bảo Lâm chỉ biết quay clip

Sau 5 lần 7 lượt nhận phản ứng trái chiều, nam diễn viên đã lên tiếng giải thích rằng anh chỉ quay clip lưu lại khoảnh khắc thú vị này sau đó đã cùng làm việc với Quỳnh Quỳnh. Cụ thể, Lê Dương Bảo Lâm nói: 'Mọi người cứ hỏi sao đứng quay mà không phụ Quỳnh. Tôi xin trả lời là quay xong một cái là bay vào phụ bả liền'. 

Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng giải thích sau tranh cãi để vợ làm việc một mình lúc trời mưa gió - Ảnh 3
Lê Dương Bảo Lâm nói rằng anh chỉ muốn ghi lại khoảnh khắc thú vị của vợ 

Đồng thời, Quỳnh Quỳnh cho biết Lê Dương Bảo Lâm đã thuê thêm rất nhiều nhân viên để phụ giúp công việc nhưng bản thân cô luôn muốn tự làm nên đôi khi khiến ông xã bị hiểu nhầm. Ngoài giờ đi quay, Lê Dương Bảo Lâm đều sát cánh để hỗ trợ cho công việc riêng của bà xã.

Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng giải thích sau tranh cãi để vợ làm việc một mình lúc trời mưa gió - Ảnh 4
Quỳnh Quỳnh cho biết Lê Dương Bảo Lâm đã thuê thêm nhiều nhân viên để phụ giúp nhưng bản thân cô luôn muốn tự làm nên khiến ông xã bị hiểu lầm

Được biết, vợ Lê Dương Bảo Lâm tên thật là Tạ Thị Quỳnh Anh (nickname Quỳnh Quỳnh) sinh năm 1992 và kém chồng 3 tuổi. Cô từng theo học tại trường Sân khấu Điện ảnh. Sở hữu nhan sắc khá xinh đẹp, rạng rỡ cùng phong thái đầy tự tin, bà xã nam diễn viên cũng hát khá hay.

Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng giải thích sau tranh cãi để vợ làm việc một mình lúc trời mưa gió - Ảnh 5
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Tháng 4/2017, đám cưới Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Anh chỉ tổ chức ấm cúng tại quê Đồng Nai chứ không làm tiệc báo hỷ hoành tráng như các nghệ sĩ, danh hài khác trong làng giải trí.

Cặp đôi có 7 năm yêu thương, tìm hiểu nhau rồi mới tiến tới hôn nhân. Thời chưa ai biết đến, cả hai đều có những khó khăn riêng trong cuộc sống. Nhưng chính bằng tình yêu thương họ luôn động viên nhau cố gắng trong công việc.

Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng giải thích sau tranh cãi để vợ làm việc một mình lúc trời mưa gió - Ảnh 6
Cả hai luôn cố gắng động viên nhau trong cuộc sống và công việc 

Khi đã về chung một nhà, Lê Dương Bảo Lâm được người bạn đời tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển sự nghiệp diễn xuất. Dù thường xuyên làm việc với những đồng nghiệp xinh đẹp, song Lê Dương Bảo Lâm không sợ vợ ghen bởi Quỳnh Anh là người khá thấu hiểu ông xã.

Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng giải thích sau tranh cãi để vợ làm việc một mình lúc trời mưa gió - Ảnh 7
Tổ ấm nhỏ của hai vợ chồng Dương Lâm - Quỳnh Quỳnh 

Mặc dù là vợ của người nổi tiếng nhưng Quỳnh Quỳnh có cuộc sống và phong cách ăn mặc rất giản dị, mộc mạc. Thậm chí, Quỳnh Quỳnh từng chia sẻ bản thân không ngại bán hàng vỉa hè để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Thế nhưng, đôi lúc việc Quỳnh Quỳnh liên tục làm những công việc cực nhọc cũng khiến Lê Dương Bảo Lâm vướng vào tranh cãi.  

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