Là cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì Vbiz, Lý Hải Minh Hà khiến fan bất ngờ khi ăn rau luộc chấm chao, chơi trò 'con nít nhà quê'

Tuy sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng cặp sao vẫn giữ nguyên cho gia đình mình nếp sống giản dị, chăm trồng rau, hoa quả, thường xuyên cập nhật khoảnh khắc thu hoạch từ khu vườn mà cả hai chăm chút. Gia đình còn được cộng đồng mạng yêu mến vì cuộc sống rất bình dị, đậm “chất miền Tây”, giữ nguyên một góc quê đậm đà hương sắc giữa lòng Sài Gòn.

Lý Hải được biết đến là một diễn viên, ca sĩ kiêm nhà sản xuất nổi tiếng của Việt Nam với nhiều dự án để đời, bên cạnh anh là bà xã Minh Hà đồng thời là người quản lí trực tiếp của anh. Cặp đôi có với nhau 4 đứa con và hiện đang là một trong những cặp sao hot nhất nhì Vbiz hiện nay.

Mới đây nhất, Minh Hà còn chia sẻ về bữa cơm gia đình giản dị: "Cơm chiều nay, bầu và susu nhà trồng luộc chấm chao. Ổn không ạ? Cả nhà thông thái gợi ý thêm vài món cho mình chế biến nha hihii."

Vườn rau tự trồng của gia đình Lý Hải – Minh Hà - Ảnh: FB

Lý Hải cùng con hái rau trong vườn nhà - Ảnh: FB

Khoảnh khắc đáng yêu bên chỗ rau thu hoạch được của cậu út nhà đạo diễn 'Lật mặt' - Ảnh: FB

Cặp đôi chia sẻ những khoảnh khắc thu hoạch những quả tươi từ khu vườn mà cả hai chăm chút - Ảnh: FB

Khoảnh khắc Lý Hải cùng con gái thu hoạch rau mới được chia sẻ - Ảnh: FB

Cặp đôi khiến fan thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc ăn bầu và susu luộc chấm chao - Ảnh: FB

Không chỉ ăn uống đạm bạc, cặp đôi còn khiến fan thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc dạy con chơi trò ném lon mà đa phần “con nít quê” đều biết chơi. Clip nhận được sự hưởng ứng lớn của cộng đồng mạng, nhiều bình luận tích cực cho rằng nam đạo diễn "Lật Mặt" đã gợi nhắc tuổi thơ của bao thế hệ trẻ em một thời từng chơi trò này.



Dạy con chơi trò ném lon mà đa phần 'con nít quê' đều thích chơi - Ảnh: FB

Trước đó, Lý Hải từng đưa ra quan điểm dạy con rằng: Dù gia đình có điều kiện kinh tế tốt nhưng anh không hề nuông chiều các con, anh muốn các bé phải đi lên từ hai bàn tay trắng. Điều này đã lập tức nhận được nhiều bình luận trái chiều khi cho rằng Lý Hải – Minh Hà đều là người nổi tiếng trong showbiz Việt, sở hữu khối tài sản kếch xù bao người mơ ước thì hiển nhiên ngay từ nhỏ, các con của cặp đôi đã được sự chăm chút, có cuộc sống đủ đầy nên việc nói “đi lên từ hai bàn tay trắng” là không chính xác.

Trước những ý kiến và bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng, Minh Hà đã lên tiếng giải thích cho công chúng về cách cô và ông xã nuôi dạy 4 nhóc tỳ. Ngoài việc cho các con của mình đều đi học trường công lập, các bé nhà cặp đôi đều phụ giúp bố mẹ việc nhà như bao đứa trẻ khác.

Lý Hải không hề nuông chiều các con, anh muốn các bé phải đi lên từ hai bàn tay trắng - Ảnh: FB

Chuyện tình của Lý Hải – Minh Hà từng tốn không ít giấy mực của báo chí khi được ví von là cặp đôi đũa lệch của Vbiz, do vợ Minh Hà kém Lý Hải đến tận 17 tuổi. Tuy nhiên, thời gian 10 năm bên nhau đã cho thấy được sự lựa chọn đúng đắn của cả hai khi về chung một nhà. Cô sinh viên đam mê học hành và anh chàng ca sĩ năm nào giờ đây đã có được hạnh phúc viên mãn. Cuộc sống của cặp sao khiến nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm hình mẫu lý tưởng cho gia đình mình.



Thời gian 10 năm bên nhau đã cho thấy được sự lựa chọn đúng đắn của cả hai khi về chung một nhà cùng 4 nhóc tỳ đáng yêu - Ảnh: FB