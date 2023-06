Kim Lý đích thân tiết lộ: 'Cuối năm tôi cưới Hồ Ngọc Hà'

Tối 3/6, trong buổi tiệc kết thúc liveshow Love Songs tại Bà Nà Hills, Đà Nẵng, khi nhận được câu hỏi về kế hoạch hôn lễ, ca sĩ Hồ Ngọc Hà tinh tế không trả lời mà nhờ MC hỏi ý kiến của chồng - diễn viên Kim Lý. Kim Lý lúc đầu còn lóng ngóng chưa hiểu câu hỏi tiếng Việt lắm, Hồ Ngọc Hà cũng nhanh chóng phiên dịch sang tiếng Anh cho chồng 'Will you marry me?' (Anh có cưới em không?) thì nam diễn viên liền trả lời bằng tiếng Anh 'Of course' (Tất nhiên rồi).

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý là cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt

Tiếp đó, Hồ Ngọc Hà hỏi ngay 'When' (Khi nào thì đám cưới được?), bất ngờ Kim Lý lập tức đáp to, rõ ràng bằng tiếng Việt rằng 'Cuối năm nay' trong sự hò reo của khán giả và người hâm mộ.