Kim Lý đích thân tiết lộ: 'Cuối năm tôi cưới Hồ Ngọc Hà'

Sao Việt 04/06/2023 07:23

Điều này khiến fan vô cùng thích thú bởi lẽ họ đã chờ đợi đám cưới của diễn viên Kim Lý và ca sĩ Hồ Ngọc Hà từ rất lâu rồi.

Tối 3/6, trong buổi tiệc kết thúc liveshow Love Songs tại Bà Nà Hills, Đà Nẵng, khi nhận được câu hỏi về kế hoạch hôn lễ, ca sĩ Hồ Ngọc Hà tinh tế không trả lời mà nhờ MC hỏi ý kiến của chồng - diễn viên Kim Lý. Kim Lý lúc đầu còn lóng ngóng chưa hiểu câu hỏi tiếng Việt lắm, Hồ Ngọc Hà cũng nhanh chóng phiên dịch sang tiếng Anh cho chồng 'Will you marry me?' (Anh có cưới em không?) thì nam diễn viên liền trả lời bằng tiếng Anh 'Of course' (Tất nhiên rồi).

Kim Lý đích thân tiết lộ: 'Cuối năm tôi cưới Hồ Ngọc Hà' - Ảnh 1
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý là cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt

Tiếp đó, Hồ Ngọc Hà hỏi ngay 'When' (Khi nào thì đám cưới được?), bất ngờ Kim Lý lập tức đáp to, rõ ràng bằng tiếng Việt rằng 'Cuối năm nay' trong sự hò reo của khán giả và người hâm mộ.

Kim Lý đích thân tiết lộ: 'Cuối năm tôi cưới Hồ Ngọc Hà' - Ảnh 2

Kim Lý đích thân tiết lộ: 'Cuối năm tôi cưới Hồ Ngọc Hà' - Ảnh 3
 Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thường xuyên mặc đồ đồng điệu, tháp tùng nhau đi sự kiện. Nam diễn viên cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm với 'nửa kia' trước công chúng

Trước đó, khi chia sẻ về chuyện tổ chức đám cưới với ông xã, ca sĩ Hồ Ngọc Hà từng bộc bạch rằng bản thân cũng không biết phải làm đám cưới như thế nào. Nếu làm đám cưới nhỏ thì không ổn mà làm to thì cũng không xong. Nên đây có lẽ là lý do chủ nhân hit "Tìm lại giấc mơ" vẫn còn đang lưỡng lự sau nhiều lần bị hối thúc tổ chức đám cưới.

Kim Lý đích thân tiết lộ: 'Cuối năm tôi cưới Hồ Ngọc Hà' - Ảnh 4

Kim Lý đích thân tiết lộ: 'Cuối năm tôi cưới Hồ Ngọc Hà' - Ảnh 5
Cả hai quen nhau khi hợp tác chung trong MV "Cả một trời thương nhớ"

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý quen nhau khi hợp tác chung trong MV "Cả một trời thương nhớ" năm 2017. Đến tháng 11/2020, khi Hồ Ngọc Hà sinh đôi bé gái (Lisa) và bé trai (Leon), Kim Lý đã quỳ gối cầu hôn ngay khi nữ ca sĩ rời phòng sinh. Được biết cả hai cũng đã đăng ký kết hôn thế nhưng chưa từng có một đám cưới chính thức.

Kim Lý đích thân tiết lộ: 'Cuối năm tôi cưới Hồ Ngọc Hà' - Ảnh 6

Kim Lý đích thân tiết lộ: 'Cuối năm tôi cưới Hồ Ngọc Hà' - Ảnh 7
Người hâm mộ luôn mong chờ một đám cưới chính thức của cả hai 

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý là cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt, vậy nên cuộc sống của cả hai luôn là tâm điểm chú ý của khán giả. Người hâm mộ và khán giả vẫn luôn mong chờ thông tin tổ chức đám cưới chính thức đến từ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý.          

 

 

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