Khoe khoảnh khắc hạnh phúc đi chơi với con trai trên MXH, Đan Trường khiến netizen 'u mê' với nhan sắc 'đánh bật thời gian', để lộ chi tiết mối quan hệ hiện tại với vợ cũ

Sao Việt 29/04/2022 12:54

Dù ly hôn nhưng cách mà vợ chồng Đan Trường và Thủy Tiên chia sẻ nhau trong việc chăm sóc con cái khiến nhiều cặp đôi phải ngưỡng mộ.

Đan Trường và Thủy Tiên đã từng là một trong những cặp đôi, có câu chuyện tình cảm khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Cả 2 đã có khoảng thời gian 8 năm chung sống hạnh phúc và có cho mình một bé trai kháu khỉnh. Tưởng chừng như mọi thứ rồi sẽ đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn đối với cả 2.

Khoe khoảnh khắc hạnh phúc đi chơi với con trai trên MXH, Đan Trường khiến netizen 'u mê' với nhan sắc 'đánh bật thời gian', để lộ chi tiết mối quan hệ hiện tại với vợ cũ - Ảnh 1
Hình ảnh gia đình Đan Trường thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Bất ngờ thay vào tháng 7 năm 2021, cặp đôi chính thức thông báo đường ai nấy đi. Thông tin này, thực sự là một cú sốc với người hâm mộ. Tuy nhiên, trái với nhiều đôi vợ chồng sau khi ly hôn thường cắt đứt liên lạc thì Đan Trường và vợ cũ lại có hành động khiến netizen phải dành sự tôn trọng rất lớn cho cả 2 khi họ vẫn liên lạc và cùng nhau chăm sóc cậu con trai Thiên Từ.

Khoe khoảnh khắc hạnh phúc đi chơi với con trai trên MXH, Đan Trường khiến netizen 'u mê' với nhan sắc 'đánh bật thời gian', để lộ chi tiết mối quan hệ hiện tại với vợ cũ - Ảnh 2
Bài đăng trên MXH của nam ca sĩ - Ảnh: chụp màn hình

Khoe khoảnh khắc hạnh phúc đi chơi với con trai trên MXH, Đan Trường khiến netizen 'u mê' với nhan sắc 'đánh bật thời gian', để lộ chi tiết mối quan hệ hiện tại với vợ cũ - Ảnh 3

Khoe khoảnh khắc hạnh phúc đi chơi với con trai trên MXH, Đan Trường khiến netizen 'u mê' với nhan sắc 'đánh bật thời gian', để lộ chi tiết mối quan hệ hiện tại với vợ cũ - Ảnh 4
Nam ca sĩ đã có những phút giây hạnh phúc bên cậu con trai cưng của mình - Ảnh: chụp màn hình

Mới đây trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, nam ca sĩ đã chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh cậu con trai cưng của mình. Ngoài những giây phút hạnh phúc bên Thiên Từ, Đan Trường còn khiến người hâm mộ cảm thấy ''u mê'' trước nhan sắc ''đánh bật thời gian'' của mình dù cho đã bước sang tuổi thứ 45.

Khoe khoảnh khắc hạnh phúc đi chơi với con trai trên MXH, Đan Trường khiến netizen 'u mê' với nhan sắc 'đánh bật thời gian', để lộ chi tiết mối quan hệ hiện tại với vợ cũ - Ảnh 5
Một số lời bình luận gửi lời chúc đến gia đình của nam ca sĩ - Ảnh: chụp màn hình

Đặc biệt hơn nữa, nam ca sĩ còn thông báo sẽ về Việt Nam chung với vợ cũ và con trai trong tháng 5 tới đây. CĐM sau khi nghe xong cũng đang hóng chờ liệu có phải cả 2 đã nối lại tình xưa rồi chăng. Có thể thấy, hiếm có cặp đôi nào sau khi ly thân lại giữ được mối quan hệ tốt như Đan Trường và vợ cũ, netizen còn nhận xét hành động của cả 2 xứng đáng được khen ngợi khi đã dẹp bỏ đi những cái tôi và nghĩ tới một tương lai tốt đẹp cho cậu con trai Thiên Từ. 

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Từ khóa:   Đan Trường Thiên Từ con trai đan trường

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