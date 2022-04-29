Đan Trường và Thủy Tiên đã từng là một trong những cặp đôi, có câu chuyện tình cảm khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Cả 2 đã có khoảng thời gian 8 năm chung sống hạnh phúc và có cho mình một bé trai kháu khỉnh. Tưởng chừng như mọi thứ rồi sẽ đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn đối với cả 2.

Hình ảnh gia đình Đan Trường thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Bất ngờ thay vào tháng 7 năm 2021, cặp đôi chính thức thông báo đường ai nấy đi. Thông tin này, thực sự là một cú sốc với người hâm mộ. Tuy nhiên, trái với nhiều đôi vợ chồng sau khi ly hôn thường cắt đứt liên lạc thì Đan Trường và vợ cũ lại có hành động khiến netizen phải dành sự tôn trọng rất lớn cho cả 2 khi họ vẫn liên lạc và cùng nhau chăm sóc cậu con trai Thiên Từ.