'Họa mi tóc nâu' đáp trả thẳng thắn về tin đồn mang thai, tạm gác sự nghiệp để kết hôn

Sao Việt 29/05/2023 13:19

Mỹ Tâm là một người khá kín tiếng chuyện đời tư, vì thế người hâm mộ luôn tò mò về những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của nàng ''họa mi''.

Sau thành công vang dội của Liveshow Tri Âm, dân tình xôn xao trước tin đồn "Họa mi tóc nâu" đang mang thai nên sẽ tạm gác sự nghiệp để kết hôn, chăm lo gia đình. Mới đây, Mỹ Tâm đã chính thức lên tiếng phủ nhận bản thân không mang thai và hiện tại vẫn chưa có ý định lập gia đình. 

'Họa mi tóc nâu' đáp trả thẳng thắn về tin đồn mang thai, tạm gác sự nghiệp để kết hôn - Ảnh 1
'Họa mi tóc nâu' đáp trả thẳng thắn về tin đồn mang thai, tạm gác sự nghiệp để kết hôn - Ảnh 2
'Họa mi tóc nâu' đáp trả thẳng thắn về tin đồn mang thai, tạm gác sự nghiệp để kết hôn - Ảnh 3
'Họa mi tóc nâu' đáp trả thẳng thắn về tin đồn mang thai, tạm gác sự nghiệp để kết hôn - Ảnh 4
Mỹ Tâm bật khóc trong Liveshow Tri Âm vì xúc động trước sự yêu thương của hơn 30.000 khán giả 

Cụ thể, nguồn tin xuất phát từ hình ảnh hậu trường của Mỹ Tâm gây chú ý với gương mặt có phần tròn trịa và vòng 2 kém thon gọn. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã livestream phủ nhận tin đồn mang thai.

Mỹ Tâm  cho rằng, có em bé là chuyện vui nên không có gì phải giấu, thậm chí nếu có gì mới, nữ ca sĩ không ngại thông báo và chia vui cùng người hâm mộ. "Tôi được cái là không úp mở, không kéo dài, có là nói không cần phải nghi vấn gì hết" - cô nói.

'Họa mi tóc nâu' đáp trả thẳng thắn về tin đồn mang thai, tạm gác sự nghiệp để kết hôn - Ảnh 5
Hình ảnh khiến Mỹ Tâm vướng tin đồn đang mang bầu

Khi ồn ào xảy ra, dân mạng cũng chia sẻ lại những phát biểu của Mỹ Tâm trước đây về chuyện sinh con. Nữ ca sĩ từng cho biết, bản thân luôn khát khao được làm mẹ và sinh nhiều em bé. "Tâm muốn 10. Nhiều con thì tốt, Tâm thích vậy thôi, còn thực tế thì chưa biết. Mình muốn 10, mà 3 đứa mình cũng vui" - cô hài hước bày tỏ.

'Họa mi tóc nâu' đáp trả thẳng thắn về tin đồn mang thai, tạm gác sự nghiệp để kết hôn - Ảnh 6
Mỹ Tâm livestream khoe bụng để chứng minh tin đồn cô mang bầu là thất thiệt

Trong chương trình talkshow, chia sẻ với MC Long Vũ, giọng ca Muộn mà là từ lúc chia sẻ hồi trẻ bản thân liên tục đặt ra các cột mốc sẽ kết hôn, cô cho rằng năm 20 tuổi thì 25 sẽ kết hôn, rồi qua 27, đến tầm 30 rồi dứt giá 35. 

Trước khi tới mốc 35, nữ ca sĩ nhận ra mình sai ngay từ đầu. Cô cho biết không cần tìm kiếm hạnh phúc bằng đám cưới mà mình có thực sự hạnh phúc trong cuộc sống hay không. Đến giờ nàng ''họa mi tóc nâu'' không còn đặt ra hạn định về việc lập gia đình nữa mà thuận theo ''ý trời''.  

'Họa mi tóc nâu' đáp trả thẳng thắn về tin đồn mang thai, tạm gác sự nghiệp để kết hôn - Ảnh 7
Mỹ Tâm chia sẻ quan điểm tình cảm và hôn nhân trong talk show Cuộc hẹn cuối tuần

Cô kể trước đây khi quen một người, bản thân từng nghĩ đến tương lai mình và người đó sẽ có cuộc sống "trồng rau, nuôi cá" ở một nơi xa xôi, bình yên. Mỹ Tâm cho rằng "yêu không nhất thiết phải làm đám cưới, 2 người cứ thế sống bên nhau thôi". 

'Họa mi tóc nâu' đáp trả thẳng thắn về tin đồn mang thai, tạm gác sự nghiệp để kết hôn - Ảnh 8
Mỹ Tâm từng có một mối tình sâu đậm khiến cô nghĩ đến chuyện sống cùng và không cần kết hôn 

Chuyện tình cảm của Mỹ Tâm lâu nay luôn là đề tài được quan tâm hàng đầu đối với người hâm mộ. Trong sự nghiệp, giọng ca Người hãy quên em đi từng vướng nhiều đồn đoán song lần gần đây nhất, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến dính tin đồn hẹn hò khá ồn ào. Đồn đoán này bắt nguồn từ sau lần cả hai hợp tác trong MV "Đừng hỏi em" và trong phim "Chị trợ lý của anh".

'Họa mi tóc nâu' đáp trả thẳng thắn về tin đồn mang thai, tạm gác sự nghiệp để kết hôn - Ảnh 9
Mỹ Tâm không ít lần bị đồn hẹn hò với mỹ nam màn ảnh Mai Tài Phến 

Thậm chí vừa qua, nữ ca sĩ còn khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi tham gia tiệc sinh nhật của nam diễn viên Mai Tài Phến. Cô không ngần ngại chụp hình thân mật cùng ''bạn trai tin đồn'', trong hình có thế thấy U40 nữ ca sĩ vẫn toát lên thần thái tươi trẻ, sắc vóc mặn mà và cuốn hút lạ thường. 

'Họa mi tóc nâu' đáp trả thẳng thắn về tin đồn mang thai, tạm gác sự nghiệp để kết hôn - Ảnh 10
Nữ ca sĩ xuất hiện vào dịp sinh nhật tuổi 32 của nam diễn viên giữ tin đồn yêu đương 
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Từ khóa:   Họa mi tóc nâu Ca sĩ Mỹ Tâm Mỹ Tâm và tình cảm

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