Hậu thông báo 'sắp trở lại', Bích Phương tung loạt ảnh selfie cận mặt, còn hướng dẫn fan làm 1 chuyện cực duyên dáng

Sao Việt 21/05/2023 09:20

Loạt ảnh selfie cận mặt và những chia sẻ thú vị của Bích Phương khiến dân tình chú ý.

Bùi Thị Bích Phương, thường được biết đến với nghệ danh Bích Phương, là một nữ ca sĩ nổi tiếng ở làng nhạc Việt. Cô nàng được biết đến rộng rải từ sau cuộc thi Vietnam Idol: Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010. Ở thời điểm hiện tại, Bích Phương đã giành được nhiều thành công đáng kể trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình.

Hậu thông báo 'sắp trở lại', Bích Phương tung loạt ảnh selfie cận mặt, còn hướng dẫn fan làm 1 chuyện cực duyên dáng - Ảnh 1
Bích Phương sở hữu 1 lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo

Dù gần đây chưa chính thức thông báo về dự án âm nhạc, tuy nhiên động thái mới từ phía Bích Phương đã ngay lập tức gây xôn xao cõi mạng. Cách đây không lâu, trên tài khoản cá nhân, Bích Phương đã chiêu đãi người hâm mộ loạt khoảnh khắc chụp cận mặt. Cô nàng còn vui vẻ nói thêm: "Tôi chợt nổi hứng selfie".

Hậu thông báo 'sắp trở lại', Bích Phương tung loạt ảnh selfie cận mặt, còn hướng dẫn fan làm 1 chuyện cực duyên dáng - Ảnh 2

Hậu thông báo 'sắp trở lại', Bích Phương tung loạt ảnh selfie cận mặt, còn hướng dẫn fan làm 1 chuyện cực duyên dáng - Ảnh 3
Bích Phương tung loạt ảnh selfie cận mặt trên trang cá nhân

Bài đăng của Bích Phương ngay lập tức nhận được sự tương tác cực lớn của người hâm mộ, tính đến thời điểm hiện tại đã nhận hơn 64 nghìn lượt reaction và gần 1.8 nghìn bình luận. Phần lớn khán giả dành những lời khen đến diện mạo của nữ ca sĩ, đồng thời đề cập chuyện "sắp trở lại" của cô.

Đáng chú ý, cũng ngay dưới phần bình luận, một khán giả đã mong muốn được biết cách Bích Phương tô son: "Chị ơi chị có thể chia sẻ cách đánh son cho đôi môi của chị không ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều rất nhiều và nhiều nữa". Ngay lập tức Bích Phương vô cùng hào hứng hướng dẫn fan bí quyết cho bờ môi căng mọng: "Em bặm môi lại, xong đánh son tràn lên trên khỏi cái hình trái tim ở môi trên một khúc. Thế là em sẽ có môi trên to đùng".

Hậu thông báo 'sắp trở lại', Bích Phương tung loạt ảnh selfie cận mặt, còn hướng dẫn fan làm 1 chuyện cực duyên dáng - Ảnh 4
Những chia sẻ thú vị của Bích Phương

Trước đó, Bích Phương đã khiến cộng đồng mạng rần rần khi đăng tải 1 dòng trạng thái vỏn vẹn 5 chữ: "Bích phương sắp trở lại". Nếu như nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp hay "nhá hàng" sản phẩm mới bằng vô số cách: nào poster, nào đăng ảnh đen, nào xóa hết Instagram, nào ẩn ý... thì việc Bích Phương tuyên bố gọn lỏn, không lòng vòng như trên khiến netizen không khỏi ôm bụng cười.

Hậu thông báo 'sắp trở lại', Bích Phương tung loạt ảnh selfie cận mặt, còn hướng dẫn fan làm 1 chuyện cực duyên dáng - Ảnh 5
Bích Phương chia sẻ "sắp trở lại"

Dòng trạng thái của Bích Phương dù siêu ngắn gọn nhưng đã thu hút hơn 110 nghìn lượt tương tác, được vô số các trang cộng đồng lớn nhỏ đăng tải lại, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của nữ ca sĩ. "Sắp thôi chứ chưa biết lúc nào nha mọi người ơi lâu không post gì post sảng tí chứ không mất hết tương tác" - Bích Phương nói thêm.

Được biết, trước khi chìm vào 2 năm vô cùng yên ắng vừa qua, sản phẩm chính thức cuối cùng của Bích Phương gửi đến khán giả là MV Nằm Ngủ Êm Ru không đạt hiệu ứng bùng nổ như nhiều sản phẩm tiền nhiệm. Trước đó, Bích Phương cũng ra mắt MV Đố Anh Đoán Được và lời gợi ý về album vol.3 của cô có tên Dưới Vòi Hoa Sen, tuy nhiên kể từ đó đến nay cũng không nghe thêm bất kì tăm hơi nào.

Hậu thông báo 'sắp trở lại', Bích Phương tung loạt ảnh selfie cận mặt, còn hướng dẫn fan làm 1 chuyện cực duyên dáng - Ảnh 6
Liệu Bích Phương có trở lại với 1 sản phẩm âm nhạc trong thời gian tới hay chỉ là "một cú lừa"?
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