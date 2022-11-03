Em gái Đặng Văn Lâm cao 1m80 ở tuổi 15, ra dáng mỹ nhân tương lai, hot hơn cả anh

Là chàng thủ môn đã bắt bóng giỏi lại còn điển trai, Đặng Văn Lâm là một trong những cái tên nổi bật của dàn cầu thủ tuyển Việt Nam. Ngoài giây phút tỏa sáng trên sân cỏ, đời tư của thủ môn lai Nga - Việt luôn là đề tài nhận về rất nhiều quan tâm. Nếu là fans ruột chắc hẳn ai cũng biết Văn Lâm có 2 người em tên Đặng Văn Mạnh và Đặng Thanh Giang, đặc biệt là cô em gái út Thanh Giang, càng lớn càng xinh đẹp, cao như người mẫu.

Kể từ ngày trở thành cái tên sáng giá trên sân cỏ, cuộc sống đời tư của Văn Lâm được chú ý hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, ngay khi mới chỉ là cô công chúa nhỏ 10 tuổi, Thanh Giang đã nhận được sự chú ý của dân tình. Nhìn những bức ảnh gia đình được chàng thủ thành chia sẻ khi đó, Thanh Giang giờ đây khác hẳn, đã biết chăm chút cho bản thân, trở thành thiếu nữ điệu đà. Nếu là fans ruột chắc hẳn ai cũng biết Văn Lâm có 2 người em tên Đặng Văn Mạnh và Đặng Thanh Giang Đặng Thanh Giang - em gái út của thủ môn Đặng Văn Lâm - sinh năm 2007, hoạt bát, năng động nhưng khá kín tiếng. Dù mới 15 tuổi thôi nhưng Thanh Giang có sức hút không kém anh trai cả.

Dù mới 15 tuổi thôi nhưng Thanh Giang có sức hút không kém anh trai cả Trong khi Văn Lâm theo đuổi sự nghiệp thể thao, 10X được gia đình định hướng theo nghiệp múa. Thanh Giang thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố - nghệ sĩ múa Đặng Văn Sơn. Cô đang học ballet, hứa hẹn trở thành diễn viên tài năng. Trong khi Văn Lâm theo đuổi sự nghiệp thể thao, Thanh Giang được gia đình định hướng theo nghiệp múa Mang trong người dòng máu lai Nga - Việt nên cô bạn đã sở hữu ngoại hình nổi bật, làn da trắng nõn. Cô bé sở hữu một khuôn mặt trắng phát sáng cùng sống mũi cao, nữ sinh còn có chiều cao cực khủng 1m80 cùng đôi chân thon dài thẳng tắp. Chính vì vậy, dù diện kiểu quần áo nào, Thanh Giang cũng có thể “cân” được tất.

Cô bé sở hữu một khuôn mặt trắng phát sáng cùng sống mũi cao nữ sinh còn có chiều cao cực khủng 1m80 cùng đôi chân thon dài thẳng tắp Hiện tại, gia đình Đặng Văn Lâm đã chuyển về Việt Nam để sinh sống và làm việc. Dạo một vòng trang cá nhân của Thanh Giang, cô bé cũng khá thích chia sẻ hình ảnh đời thường tại Sài Gòn của mình. Mỗi bài đăng của Thanh Giang đều nhận được hàng nghìn lượt thả tim của độc giả về thần thái, nhan sắc và phong cách thời trang đúng chuẩn tuổi teen, cực kỳ năng động. Hiện tại, gia đình Đặng Văn Lâm đã chuyển về Việt Nam để sinh sống và làm việc Không những vậy, Thanh Giang cùng anh trai cũng thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Cả hai luôn bày tỏ sự yêu thương và quý mến nhau chứng tỏ mối quan hệ vô cùng thân thiết. Dù có khoảng các tuổi khá xa nhưng Văn Lâm rất yêu chiều cô em gái út. Dù có khoảng các tuổi khá xa nhưng Văn Lâm rất yêu chiều cô em gái út Cả hai luôn bày tỏ sự yêu thương và quý mến nhau chứng tỏ mối quan hệ vô cùng thân thiết Trong một lần hiếm hoi chia sẻ cùng báo chí, chàng thủ môn điển trai tiết lộ trong cuộc đời, anh có 3 người phụ nữ quan trọng nhất là mẹ ruột, em gái và chị họ - diễn viên múa Linh Nga. Thanh Giang cùng anh trai cũng thường xuyên tương tác trên mạng xã hội Hiện tại, với sắc vóc ngày càng trổ mã, Thanh Giang được dự đoán sẽ trở thành một mỹ nhân trong tương lai, cô bé yêu thích múa và được nhiều người dự đoán có thể thay thế vị trí “chim công trong làng múa” của chị họ mình là Linh Nga.

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