Em gái Đặng Văn Lâm cao 1m80 ở tuổi 15, ra dáng mỹ nhân tương lai, hot hơn cả anh

Sao Việt 03/11/2022 11:38

Là chàng thủ môn đã bắt bóng giỏi lại còn điển trai, Đặng Văn Lâm là một trong những cái tên nổi bật của dàn cầu thủ tuyển Việt Nam. Ngoài giây phút tỏa sáng trên sân cỏ, đời tư của thủ môn lai Nga - Việt luôn là đề tài nhận về rất nhiều quan tâm. Nếu là fans ruột chắc hẳn ai cũng biết Văn Lâm có 2 người em tên Đặng Văn Mạnh và Đặng Thanh Giang, đặc biệt là cô em gái út Thanh Giang, càng lớn càng xinh đẹp, cao như người mẫu.

Kể từ ngày trở thành cái tên sáng giá trên sân cỏ, cuộc sống đời tư của Văn Lâm được chú ý hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, ngay khi mới chỉ là cô công chúa nhỏ 10 tuổi, Thanh Giang đã nhận được sự chú ý của dân tình. Nhìn những bức ảnh gia đình được chàng thủ thành chia sẻ khi đó, Thanh Giang giờ đây khác hẳn, đã biết chăm chút cho bản thân, trở thành thiếu nữ điệu đà.

Em gái Đặng Văn Lâm cao 1m80 ở tuổi 15, ra dáng mỹ nhân tương lai, hot hơn cả anh - Ảnh 1
Nếu là fans ruột chắc hẳn ai cũng biết Văn Lâm có 2 người em tên Đặng Văn Mạnh và Đặng Thanh Giang

Đặng Thanh Giang - em gái út của thủ môn Đặng Văn Lâm - sinh năm 2007, hoạt bát, năng động nhưng khá kín tiếng. Dù mới 15 tuổi thôi nhưng Thanh Giang có sức hút không kém anh trai cả.

Em gái Đặng Văn Lâm cao 1m80 ở tuổi 15, ra dáng mỹ nhân tương lai, hot hơn cả anh - Ảnh 2
Dù mới 15 tuổi thôi nhưng Thanh Giang có sức hút không kém anh trai cả

Trong khi Văn Lâm theo đuổi sự nghiệp thể thao, 10X được gia đình định hướng theo nghiệp múa. Thanh Giang thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố - nghệ sĩ múa Đặng Văn Sơn. Cô đang học ballet, hứa hẹn trở thành diễn viên tài năng.

Em gái Đặng Văn Lâm cao 1m80 ở tuổi 15, ra dáng mỹ nhân tương lai, hot hơn cả anh - Ảnh 3
Trong khi Văn Lâm theo đuổi sự nghiệp thể thao, Thanh Giang được gia đình định hướng theo nghiệp múa

Mang trong người dòng máu lai Nga - Việt nên cô bạn đã sở hữu ngoại hình nổi bật, làn da trắng nõn. Cô bé sở hữu một khuôn mặt trắng phát sáng cùng sống mũi cao, nữ sinh còn có chiều cao cực khủng 1m80 cùng đôi chân thon dài thẳng tắp. Chính vì vậy, dù diện kiểu quần áo nào, Thanh Giang cũng có thể “cân” được tất.  

Em gái Đặng Văn Lâm cao 1m80 ở tuổi 15, ra dáng mỹ nhân tương lai, hot hơn cả anh - Ảnh 4
Cô bé sở hữu một khuôn mặt trắng phát sáng cùng sống mũi cao
Em gái Đặng Văn Lâm cao 1m80 ở tuổi 15, ra dáng mỹ nhân tương lai, hot hơn cả anh - Ảnh 5
nữ sinh còn có chiều cao cực khủng 1m80 cùng đôi chân thon dài thẳng tắp

Hiện tại, gia đình Đặng Văn Lâm đã chuyển về Việt Nam để sinh sống và làm việc. Dạo một vòng trang cá nhân của Thanh Giang, cô bé cũng khá thích chia sẻ hình ảnh đời thường tại Sài Gòn của mình. Mỗi bài đăng của Thanh Giang đều nhận được hàng nghìn lượt thả tim của độc giả về thần thái, nhan sắc và phong cách thời trang đúng chuẩn tuổi teen, cực kỳ năng động. 

Em gái Đặng Văn Lâm cao 1m80 ở tuổi 15, ra dáng mỹ nhân tương lai, hot hơn cả anh - Ảnh 6
Hiện tại, gia đình Đặng Văn Lâm đã chuyển về Việt Nam để sinh sống và làm việc

Không những vậy, Thanh Giang cùng anh trai cũng thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Cả hai luôn bày tỏ sự yêu thương và quý mến nhau chứng tỏ mối quan hệ vô cùng thân thiết. Dù có khoảng các tuổi khá xa nhưng Văn Lâm rất yêu chiều cô em gái út.

Em gái Đặng Văn Lâm cao 1m80 ở tuổi 15, ra dáng mỹ nhân tương lai, hot hơn cả anh - Ảnh 7
Dù có khoảng các tuổi khá xa nhưng Văn Lâm rất yêu chiều cô em gái út
Em gái Đặng Văn Lâm cao 1m80 ở tuổi 15, ra dáng mỹ nhân tương lai, hot hơn cả anh - Ảnh 8
Cả hai luôn bày tỏ sự yêu thương và quý mến nhau chứng tỏ mối quan hệ vô cùng thân thiết

Trong một lần hiếm hoi chia sẻ cùng báo chí, chàng thủ môn điển trai tiết lộ trong cuộc đời, anh có 3 người phụ nữ quan trọng nhất là mẹ ruột, em gái và chị họ - diễn viên múa Linh Nga.

Em gái Đặng Văn Lâm cao 1m80 ở tuổi 15, ra dáng mỹ nhân tương lai, hot hơn cả anh - Ảnh 9
Thanh Giang cùng anh trai cũng thường xuyên tương tác trên mạng xã hội

Hiện tại, với sắc vóc ngày càng trổ mã, Thanh Giang được dự đoán sẽ trở thành một mỹ nhân trong tương lai, cô bé yêu thích múa và được nhiều người dự đoán có thể thay thế vị trí “chim công trong làng múa” của chị họ mình là Linh Nga.

 

Lệ Hằng unfollow Kim Duyên: chị chị em em nghỉ chơi?

Lệ Hằng unfollow Kim Duyên: chị chị em em nghỉ chơi?

Dân tình phát hiện á Hậu Lệ Hằng unfollow Kim Duyên trên trang cá nhân, nghi vấn tình chị em rạn nứt. Mới đây cả hai Á hậu Lệ Hằng và Kim Duyên đều đã phản ứng trước tin đồn đánh tan mọi nghi ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tin tức sao việt Thủ môn Đặng Văn Lâm Em gái thủ môn Đặng Văn Lâm Thanh Giang

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 45 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"