"Sau khi có giấy giám định ADN tôi đề nghị cùng chồng tôi đến gặp bạn gái cũ anh ấy ( vì thực tế họ ko hề có ràng buộc gì về pháp lý nên ko thể dùng danh xưng là vợ /vợ cũ ).Tôi hỏi :

- Chị đâu thể nói ngang như vậy được , ko phải con chồng tôi thì sao bao năm qua chị lại bắt anh ấy mua nhà , chu cấp cho mẹ con chị chứ ?

- Chồng cô thì cô dẫn đi về đi ko liên quan gì gia đình tôi mà lết tới đây kiếm chuyện! - Chị ta quát lên.

- Tôi thua cái độ trơ trẽn của chị rồi đó. Nhưng, điều cần chứng minh thì tôi đã làm xong. Chị cứ sống thanh thản trong sự giả dối tiếp đi.

Thật sự sau đó chồng tôi có còn tiếp tục chu cấp cho chị ta ko thì tôi ko rõ. Vì bao nhiêu năm lấy nhau tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh ấy làm lương về phải đưa hết cho vợ nên cũng chẳng rõ, thời điểm đó tôi vẫn còn đi quay.

Rồi đến một ngày ba chồng tôi ngỏ ý mong muốn có cháu bồng vì ông cũng đã lớn tuổi lắm rồi. Tôi suy nghĩ cũng đúng là mình đến lúc nên có con rồi . Dù gì 2 vợ chồng cưới nhau cũng đã được 3 năm.( Những kẻ mấy năm qua vu khống cho tôi nhào vô bẫy chồng tôi cố tình để dính bầu giật chồng ai nếu mà còn sống thì nhớ vào đọc cho kĩ khúc này ) Tôi tin trong 1 gia đình khi có tiếng khóc trẻ con sẽ làm bầu ko khí trong nhà thêm gắn kết ấm áp hơn, và trong thực tế cũng có ko ít người đàn ông sau khi có con thì ngày càng trở nên tốt hơn nữa.

Vậy là đến 2013 tôi bầu song thai, nhưng mất 1 bé và giữ được Cadie. Khi tôi bầu tầm 2 tháng hơn thì ba chồng tôi mất . Khi đó 2 vợ chồng tôi đang ở Malaysia , hay tin dữ chồng tôi đã khóc . Trong giây phút ấy tôi rất thương anh ấy và nghĩ cũng còn may mắn khi lúc này chúng tôi vừa có Cadie , chắc ít nhiều điều này cũng sẽ giúp anh ấy nguôi ngoai sự đau xót phần nào. Tuy nhiên, đến tận bây giờ điều tôi tiếc nuối nhất chính là chưa kịp thông báo với ba chồng tôi rằng ông đã có cháu.

Hôn nhân 10 năm của Elly Trần tan vỡ vì kẻ thứ ba

Chúng tôi trở lại Vietnam, khi đó chồng tôi đã được giữ vị trí cao hơn trong Cali nên chúng tôi chuyển đến 1 căn hộ to hơn ở quận 7 ( vẫn là thuê ). Bầu tôi nhỏ nên đi lại cũng bình thường nhưng vì quận 7 cũng khá xa trung tâm nên đa phần tôi chỉ đi lại quanh quẩn trong quận. Khi tôi bầu đến tháng thứ 6 , thời gian này mật độ party của chồng tôi tăng dày, có nhiều đêm ko về nhà và tôi chỉ ở nhà 1 mình đọc thai giáo , chuẩn bị quần áo, vật dụng sơ sinh.

Đến 1 đêm nọ tầm 2-3g sáng tôi thức dậy đi toilet vì em bé tì lên bàng quang nên hay khó ngủ nhưng vẫn chưa thấy chồng tôi về, tôi nhớ ra cái find my iphone , tôi vào check thì thấy chồng tôi đang ở 1 nightclub tại đường Lê Thánh Tôn quận 1. Tôi đón taxi đến, thì đập vào mắt tôi là cảnh chồng tôi đang hôn môi ngấu nghiến với 1 cô nhân viên nữ trong công ty. Trong ánh đèn nhòe nhoẹt của vũ trường, tôi bắt đầu nhận ra xung quanh là những gương mặt của nguyên dàn lãnh đạo trong công ty của anh ấy. Họ vỗ tay, hò hét , thích thú , kích động. Tôi đi đến bàn và giằng tay chồng tôi ra. Tôi hỏi anh ấy "đang làm cái gì vậy?" Chồng tôi thả cô nhân viên Cali ra quay sang chụp lấy sau gáy của tôi và nhấc bổng tôi lên .Trước mặt tất cả mọi người anh ấy lôi tôi ra cửa nightclub , ném tôi vào taxi 7 chỗ và anh ấy cũng lên xe. Tôi nén cơn giận vì tôi ko muốn ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Nhưng khi về gần đến nhà, xe bắt đầu chạy chậm lại thì anh ấy tông cửa xe bỏ chạy đi mất".

Sự việc Elly Trần tố chồng Tây ngoại tình đang được cô nàng tố cáo, vạch xé dần từng góc khuất, sau những vô tâm, bội nghĩa của người chồng chung sống hơn 10 năm, Elly Trần nuốt nước mắt vạch trần mọi việc. Phía dưới bình luận rất nhiều khán giả đồng cảm và an ủi cho cô nàng, đồng thời tỏ thái độ căm phẫn trước hành động quá đáng của anh chồng và cô bồ nhí.

Hiện sự việc vẫn đang được khán giả chú ý rần rần.