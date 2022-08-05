Đoan Trang tiết lộ mối quan hệ với mẹ chồng, may mắn vì có tận 3 người phụ nữ thương yêu

'Má chồng Trang! Trong đời mình, ngoài những người phụ nữ bên ngoài vô cùng truyền cảm hứng cho bản thân, thì Trang may mắn có được 3 người phụ nữ mình vô cùng thương quý và ngưỡng mộ. Đó là mẹ của mình. Một người phụ nữ ở tuổi 72 luôn năng động, độc lập, không bao giờ than trách hay phiền muộn đến ai. Giờ này vẫn chạy tới chạy lui lo cho từng mái ấm gia đình của mỗi đứa con với tấm lòng bao dung không kể hết. Kế đó là chị gái của mình. Người phụ nữ phải rời tổ ấm thân thương nơi có ba mẹ và các em từ ngày rất trẻ để lập gia đình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, lạnh lẽo. Một mình sinh ra 3 đứa con, tự lực nuôi nấng, chăm sóc cho chúng lớn lên ngoan ngoãn và đầy tình cảm như ngày hôm nay. Nói ra thì nghe đơn giản nhưng thực sự phải gang thép cỡ nào mới có thể vượt qua được tất cả sau mấy mươi năm như thế ở xứ người. Và má chồng của mình. Năm nay má vừa tròn 80. Một mình sống trong căn nhà lớn, tự chăm sóc bản thân, cây cối, vườn tược nhà cửa. Đồng thời vẫn đi làm mỗi ngày ở Clinique riêng để điều hành và khám răng cho mọi người vì má là một nha sĩ có 55 năm kinh nghiệm trong nghề, được nhiều người trong vùng biết đến'.

Gia đình ca sĩ Đoan Trang được biết đến như gia đình hạnh phúc kiểu mẫu của Vbiz khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Từng khiến nhiều khán giải phải tiếc nuối khi từ bỏ sự nghiệp đang ở đỉnh cao để kết hôn với người chồng gốc Thụy Điển sau 8 năm quen biết. Tuy nhiên, ở hiện tại, nữ ca sĩ đang vô cùng hài lòng với quyết định của mình, vợ chồng cô đang có hạnh phúc vẹn toàn bên cạnh các con. Dù khá kín tiếng trong chuyện cá nhân, mới đây, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ đầy cảm xúc dành cho mẹ chồng của mình. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ:

Nữ ca sĩ cho biết, bản thân vô cùng may mắn khi nhận được tình yêu thương từ ba người phụ nữ là mẹ ruột, chị gái và mẹ chồng. Cách mà nữ ca sĩ gọi mẹ chồng khiến nhiều khán giả cảm thấy vô cùng thân thuộc, chỉ bằng một từ 'má' dân mạng cũng đủ thấy đươc Đoan Trang và mẹ chồng luôn có mối quan hệ vô cùng thân thiết, tốt đẹp.

Tuy mẹ chồng đã tròn 80 nhưng bà là người hiện đại, có suy nghĩ vô cùng phóng khoáng, điều này khiến Đoan Trang vô cùng hạnh phúc khi có được mẹ chồng luôn lo lắng, chăm lo cho các con. Nữ ca sĩ gần đây thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ở cạnh mẹ chồng, trong khung hình, cô luôn thể hiện những hành động quan tâm, gần gũi với mẹ chồng vì với nữ ca sĩ, mẹ chồng cũng như mẹ ruột của mình.

Cô thoải mái ôm mẹ chồng chụp hình không khác gì với mẹ ruột.

Nữ ca sĩ còn chia sẻ thêm: 'Má mạnh mẽ, tự tin và có nhiều điểm tương đồng với mẹ của mình, độc lập, vững chãi và biết cách tạo cho mình một cuộc sống thật bình yên khỏe mạnh khi không có ai bên cạnh. Đến giờ này mà vẫn lái xe tới lui đón đưa 2 đứa con trai khi về thăm nhà cả mùa hè hay mùa đông lạnh giá. Má vượt qua mấy năm dịch bệnh một mình chưa một lần cảm bệnh. Vì má là người thông thái, hiểu biết và rất rõ ràng trong cuộc sống nên má biết mình cần gì để có một đời sống an lành.

Vẻ đẹp lão, quí phái, sang trọng của mẹ chồng Đoan Trang dù đã tuổi 80 khiến dân tình khen ngợi hết lời.

Mấy nay mình post hình, mọi người khen má đẹp. Đúng vậy. Má chồng của mình rất đẹp. Bà có đôi mắt sáng và nụ cười thật tươi, đầy nét duyên dáng. Dáng người cao ráo, thẳng thớm, mảnh khảnh. Má giữ được như ngày còn trẻ đến bây giờ nhờ thói quen sinh hoạt hằng ngày khoa học, ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống hợp lý, lành mạnh, và tập thể dục thể thao mỗi tuần 4,5 lần. Ngoài ra, má còn nấu ăn ngon. Má yêu thời trang. má vui tính nhưng vô cùng sắc bén. Lần này về Thụy Điển càng gần má hơn, thương má nhiều hơn và chia tay sẽ nhớ má rất nhiều vì những sự chăm sóc của má dành cho gia đình nhỏ của bé Sol suốt mấy ngày qua'.

Có thể thấy những chia sẻ của nữ ca sĩ đã phần nào thể hiện được tình cảm ngưỡng mộ của cô dành cho mẹ chồng của mình. Tuy không ở gần với mẹ chồng, nhưng nữ ca sĩ đều hiểu từng chút về bà, cô cảm thấy may mắn khi đã gặp được một người mẹ chồng xinh đẹp và yêu thương con cháu hết lòng như vậy.

Dù không còn hoạt động tích cực trong showbiz nữa nhưng hiện tại cô đã có cho mình một cuộc sống đủ đầy, một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương cô hết mực và con cái thì học hành giỏi giang. Trong mắt các khán giả, đây đúng là một gia đình kiểu mẫu mà nhiều phụ nữ đều ao ước có được.