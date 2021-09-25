Dịch Covid-19 kéo dài, gia đình Thúy Hằng - Thúy Hạnh kẹt ngoài đảo Phú Quốc suốt 3 tháng, tự tìm niềm vui để quên nỗi nhớ nhà

Thúy Hằng - Thúy Hạnh được biết đến không những là hai chị em song sinh, mà còn là đồng nghiệp trong giới thời trang. Cho tới hiện tại, họ vẫn luôn rất thân thiết và chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống.

Trong Vbiz, Thúy Hằng - Thúy Hạnh từng là “hiện tượng” trên sàn diễn thời trang Hà thành những năm 1990. Cả hai là chị em song sinh sở hữu nhan sắc xinh đẹp và tài năng hiếm có. Trong khi Thúy Hằng sống tại Hà Nội cùng chồng và hai con (một trai, một gái) thì em gái song sinh của cô là Thúy Hạnh khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống hạnh phúc bên nhạc sĩ Minh Khang và hai con gái tại TP.HCM.

Cặp chị em 'quyền lực' của giới người mẫu vào những năm 90 - Ảnh: FBNV

Mới đây, hai gia đình có chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng ở Phú Quốc hồi tháng 6. Do dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở TP.HCM, họ bị kẹt ngoài đảo suốt 3 tháng qua. Thúy Hạnh chia sẻ với VTC News: "Tính từ năm 2000, khi Thúy Hằng theo chồng bỏ cuộc chơi, chúng mình đã không có khoảng thời gian nào sống cùng nhau đến 3 tháng".

Thúy Hạnh vui vẻ khi được ở bên cạnh chị gái - Ảnh: FBNV

Thúy Hạnh còn bộc bạch thêm rằng: "Những lần đi công tác hoặc đi du lịch chung nhiều lắm cũng chỉ 2 tháng mà cũng không sinh hoạt chung hàng ngày như lần này. Nghĩ cũng thú vị nhỉ, 21 năm không sống cùng nhau, nhờ có kỳ nghỉ bất đắc dĩ này mà hai đứa lại có thời gian bên nhau nhiều hơn. Hai đứa sống với nhau hoà thuận, nhường nhịn nhau và chia việc chăm sóc nấu nướng cho các con chứ không chí choé cãi nhau suốt ngày như hồi nhỏ".

Cả hai cũng tổ chức Trung thu cho các con gần đây - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, các con của Thúy Hằng - Thúy Hạnh cũng được sắp xếp để học online. Với tình hình dịch COVID-19 như hiện nay, cả hai vẫn chưa rõ khi nào mới có thể trở về nhà.

Thu Quỳnh vẫn đẹp 'nhức mắt' từ thời còn 'phèn', thi hoa hậu khiến dân tình trầm trồ Nữ diễn viên Thu Quỳnh khiến dân tình không khỏi thích thú và trầm trồ khi cô nàng hoài niệm quá khứ đi thi Hoa hậu Việt Nam 2008 của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dich-covid-19-keo-dai-gia-dinh-thuy-hang-thuy-hanh-ket-ngoai-dao-phu-quoc-suot-3-thang-tu-tim-niem-vui-de-quen-noi-nho-nha-426837.html