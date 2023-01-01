Cuộc sống hôn nhân của "Á hậu bí ẩn nhất Việt Nam" - Hoàng Anh sau đám cưới bảo mật nhất Hà thành

Đánh đổi sự nghiệp, ánh hào quang sân khấu để làm tròn bổn phận người vợ, trách nhiệm của người mẹ, Á hậu Hoàng Anh cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Giờ đây khi ở độ tuổi 28, cô có một tổ ấm hạnh phúc với chồng yêu chiều, hai con lớn xinh và có nhiều thời gian dành cho mình hơn.

Đỗ Hoàng Anh, sinh năm 1994 là cái tên nổi bật khi dự thi Hoa hậu hậu Việt Nam 2012, dù chỉ giành được ngôi vị Á hậu 2, sau Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Á hậu 1 Dương Tú Anh nhưng Đỗ Hoàng Anh lại là gương mặt được "gửi vàng" đi dự thi quốc tế - Miss Earth 2012.

Xinh đẹp và tài năng nhưng nàng Á hậu lại quyết định gác đam mê của mình lại, lập gia đình sớm với ông xã Đức Anh hơn cô 3 tuổi bằng một đám cưới bí mật vào tháng 3/2017. Thời điểm ấy, lễ cưới của nàng Á hậu được đánh giá là lễ cưới được bảo mật nhất nhì Hà thành khi không thông báo với truyền thông, liên tục né tránh ống kính phóng viên, thậm chí người nhà còn dùng ô để che cô dâu chú rể không lọt hình ảnh nào ra ngoài.

Sau đám cưới bí mật, Á hậu Hoàng Anh cũng dần như rút khỏi mọi hoạt động giải trí để tập trung vun vén hạnh phúc gia đình, làm mẹ và nuôi dạy các con. Cô sinh con gái đầu lòng Na vào tháng 9/2017 và chỉ hơn 2 năm sau đó, vào tháng 12/2019, người đẹp hạ sinh con thứ 2 là bé trai tên Chum. Hai em bé quá gần nhau không nằm trong kế hoạch của vợ chồng Hoàng Anh, tuy nhiên cô cho biết, con cái là lộc trời cho nên cặp bố mẹ vui vẻ đón nhận. "Tôi biết mình có bé thứ hai khi Na được hơn một tuổi. Hai vợ chồng khá bất ngờ nhưng nghĩ con là cái duyên, lộc trời cho nên nhanh chóng ổn định tâm lý".

Nhớ về những ngày đầu làm mẹ ở tuổi 23, Á hậu Hoàng Anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi có cả mẹ đẻ và mẹ chồng chăm sóc kĩ càng những ngày đầu mang bầu. Cô còn nhớ, lúc mang bầu Na, chính mẹ chồng là người chăm chút bồi bổ cho cô từng bát yến “Mình vẫn nhớ, tối trước khi đi ngủ, cứ cách ngày là mẹ chồng lại bê bát yến thơm lừng sang cho con dâu ăn. Những tình cảm này có trải qua mới thấu hiểu, thật sự không thể nào quên”.

Do đó sức khỏe sau sinh của Hoàng Anh rất tốt, con có nhiều sữa để bú, đề kháng cao, suốt 1 năm đầu trộm vía không ốm. Thế nhưng có lẽ cũng vì thế mà khi bé trên 1 tuổi bắt đầu có trận ốm đầu tiên khiến cô từng sợ đến phát khóc, căng thẳng và lo lắng không biết nên làm như thế nào cho con. Rồi khi con gái 18 tháng bắt đầu đi học là những trận ốm liên miên khiến bà mẹ không khỏi sốt sắng.

Mọi thứ dần thay đổi, tốt hẳn khi con thứ 2 chào đời, cô có nhiều kinh nghiệm để chiến đấu lâu dài với những đợt con ốm. “Có nhiều đêm mình cùng chồng phải thức trắng để trông con. Hoặc khi con ốm, cả hai đều “mất ăn, mất ngủ” vì lo lắng. Mình và ông xã phải thay đổi nhiều thói quen hàng ngày, cùng nhau phân bổ thời gian, công việc để chăm sóc cho các con. Mọi chuyện đều được cả hai bàn bạc với nhau để có được sự thống nhất, tránh những bất đồng không cần thiết” - Á hậu Hoàng Anh kể.

Thành quả cho sự hy sinh nhiều năm liền tập trung lo cho các con của Hoàng Anh chính là sự khôn lớn, trưởng thành của hai nhóc tỳ ở thời điểm hiện tại. Con gái Na đã 5 tuổi còn con trai Chum cũng được 3 tuổi. Các bé đều ngoan ngoãn, xinh xắn và đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ.

Hồi tháng 9 vừa qua là dịp sinh nhật tròn 5 tuổi của con gái Na, nàng Á hậu hiếm hoi khoe bộ ảnh đặc biệt của cô nhóc thu hút sự chú ý của mọi người. Na mang nhiều nét đẹp của một mỹ nhân tương lai, được nhiều người bạn của Hoàng Anh khen ngợi.

Giờ đây khi các con đã lớn dần, Á hậu Hoàng Anh cũng dần tái xuất với nghệ thuật bằng những bộ ảnh trẻ trung, cá tính. Cô được khen ngợi "gái 2 con" nhưng ăn đứt nhiều mỹ nhân trẻ hiện nay khi nhan sắc không giảm sút, còn vóc dáng như chưa hề sinh đẻ.

Chia sẻ về những bộ ảnh có phần khá gợi cảm, bà mẹ cho hay, cô may mắn nhận được sự ủng hộ của ông xã trong mọi hoàn cảnh nên rất tự tin. "Chồng tôi không bao giờ bắt tôi phải gò bó vào một khuôn phép nào cả mà luôn khuyến khích tôi hãy sống là chính mình, miễn là biết nhiệm vụ và trách nhiệm của mình phải lo cho gia đình", Hoàng Anh cho biết.