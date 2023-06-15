Cuộc sống đáng mơ ước của Chi Pu ở tuổi 30: Nhan sắc lên hương, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, sở hữu khối tài sản khổng lồ

Các trang tin của Trung Quốc như QQ, Ifeng, Sohu, On hay HK01 cũng hết lời khen ngợi nhan sắc của Chi Pu. Ngoại hình của cô dần thay đổi theo từng bước trưởng thành. Ở tuổi 30, nữ diễn viên được khen nhan sắc và thần thái đều chín muồi.

Thời gian qua, nhan sắc và sự nghiệp của Chi Pu được cư dân mạng trong nước và quốc tế đánh giá cao. Năm 2020, trang Sina của Trung Quốc còn cho rằng Chi Pu xứng đáng với danh hiệu “đệ nhất mỹ nhân Việt”.

Sự nghiệp của Chi Pu hiện cũng đang lên như diều gặp gió. Gần đây, cô gây chú ý khi tham gia show Trung Quốc Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Trong chương trình cô đã thể hiện được sự đa tài của mình, từ hát, nhảy, kết hợp với đồng đội,... phần nào Chi Pu cũng được đánh giá khá cao.

Bên cạnh đó, Chi Pu gây chú ý với màn "lột xác" về hình thể. 15 năm trước, cô có vóc dáng thanh mảnh, nhỏ nhắn. Người đẹp gốc Hà Nội tự ti vì "số đo không chuẩn". Sau những nỗ lực cải thiện vóc dáng, giọng ca "Đóa hoa hồng" nay đã sở hữu đường cong gợi cảm.

Giọng ca "Đóa hoa hồng" nay đã sở hữu đường cong gợi cảm

Sau 15 năm làm nghề, Chi Pu không chỉ thăng hạng về nhan sắc mà còn hoạt động đa lĩnh vực, từ ca hát cho đến đóng phim làm người mẫu quảng cáo và kinh doanh, cô còn sở hữu khối tài sản "khủng", xe sang, nhà tiền tỷ.

Cô nàng sở hữu khối tài sản khổng lồ

Năm 2018, Chi Pu tậu một căn hộ chung cư sang trọng ở quận 2, TP HCM, có giá gần 4 tỷ đồng. Năm 2021, cô liên tục đăng tải hình ảnh tại một căn hộ sang trọng và xa xỉ nằm ở quận 3, TP HCM.

Cô nàng là chủ của nhiều căn họ xa xỉ

Sau 1 năm chính thức Nam tiến, Chi Pu đã tậu xe hơi trị giá gần 2 tỷ đồng. Ba năm sau, cô bán chiếc xe đầu tiên và mua một chiếc Limousine sang trọng, rộng rãi hơn để tiện cho nhiều sinh hoạt cá nhân và đủ chỗ cho ê-kíp đi cùng.

Xe hơi sang trọng của Chi Pu

Bên cạnh xe sang, nhà đẹp, Chi Pu còn thoải mái chi tiêu cho hàng hiệu, phụ kiện đắt tiền. Cô có bộ sưu tập túi đến từ những thương hiệu nổi tiếng với giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Mặc dù sự nghiệp từng gặp nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận Chi Pu là một trong những gương mặt đắt show quảng cáo. Năm 2019, một đơn vị tổ chức sự kiện hé lộ đã phải bỏ ra 6.000 USD (tương đương 140 triệu đồng) để mời Chi Pu tham gia.

Chi Pu là một trong những gương mặt đắt show quảng cáo

Trong một sự kiện hồi tháng 3, Chi Pu tâm sự về thời gian gần 15 năm làm nghề. Cô nói bản thân trải qua không ít lần vấp ngã, những bài học đắt giá. Những năm gần đây, người đẹp suy nghĩ nhiều hơn về việc lấn sân kinh doanh sau thời gian hoạt động nghệ thuật.

Chi Pu đã có được những kinh nghiệm quý báu sau những lần vấp ngã

Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, đến từ Hà Nội, được biết đến sau khi vào top 20 cuộc thi Miss Teen Việt Nam năm 2009. Thời gian đầu, cô được gọi là hot girl, khá thành công với vai trò người mẫu ảnh.

Chi Pu xinh đẹp ở tuổi 30

Từ năm 2017, Chi Pu lấn sân ca hát. Các sản phẩm âm nhạc của cô gây chú ý như: Anh ơi ở lại, Cung đàn vỡ đôi, Đóa hoa hồng, Từ hôm nay... Người đẹp cũng từng góp mặt trong các phim như: Thần tượng, Vệ sĩ Sài Gòn, Chị chị em em, Mười: Lời nguyền trở lại...