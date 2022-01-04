Chồng cũ tình tứ bên gái lạ sau nửa tháng ly hôn, Lâm Khánh Chi có động thái này

Sao Việt 04/01/2022 12:08

Hậu ly hôn, động thái của Lâm Khánh Chi và chồng cũ được dân tình đặc biệt quan tâm.

Chiều 3/1, bức hình đi du lịch của chồng cũ Lâm Khánh Chi đăng tải trên Facebook cá nhân khiến cư dân mạng xôn xao.

Cụ thể, Phi Hùng chia sẻ hình ảnh xuất hiện thân mật bên một cô gái kèm dòng chú thích: "Những chuyện mà chúng ta không thể nhìn rõ. Hãy cứ để nó mơ hồ!".

Chồng cũ tình tứ bên gái lạ sau nửa tháng ly hôn, Lâm Khánh Chi có động thái này - Ảnh 1 

Trước đó, trên trang cá nhân, chồng cũ Lâm Khánh Chi cũng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh thân mật với một cô gái lạ. Phi Hùng diện đồ bảnh bao, ngồi sát rạt cực tình tứ và nhìn cô gái với ánh mắt như "thiêu đốt".

Chồng cũ tình tứ bên gái lạ sau nửa tháng ly hôn, Lâm Khánh Chi có động thái này - Ảnh 2 

Bên dưới bài đăng, nhiều người bán tín bán nghi liệu đây có phải là tình mới của anh. Tuy nhiên, trong một bình luận trả lời người quen, chồng cũ Lâm Khánh Chi cho biết cả hai chỉ đang thực hiện một bộ ảnh, cô gái trong hình là một người mẫu. Về mối quan hệ, anh không đưa thêm thông tin gì.

Đáng chú ý, Lâm Khánh Chi cũng có dòng trạng thái khiến dân tình bán tín bán nghi: "Cuộc sống, ngay cả khi có một ngàn lý do để làm cho bạn khóc, bạn vẫn phải tìm một triệu lý do để giữ nụ cười".

Chồng cũ tình tứ bên gái lạ sau nửa tháng ly hôn, Lâm Khánh Chi có động thái này - Ảnh 3

Dưới phần bình luận, cư dân mạng cho rằng khuôn mặt Lâm Khánh Chi để lộ nét buồn bã, nhiều suy tư.

Đặc biệt, khi trả lời một cư dân mạng, nữ ca sĩ còn để lại lời nhắn: "Chúc người ta hạnh phúc nè, thật đau lòng". Netizen liền cho rằng Lâm Khánh Chi đang ẩn ý nhắn nhủ tới chồng cũ.

Chồng cũ tình tứ bên gái lạ sau nửa tháng ly hôn, Lâm Khánh Chi có động thái này - Ảnh 4 

Lâm Khánh Chi lên xe hoa với Phi Hùng vào tháng 1/2018. Tổ ấm của cặp đôi thêm viên mãn khi chào đón con đầu lòng sau 1 năm chung nhà. Hiện bé trai Thiên Long nhà Lâm Khánh Chi được gần 3 tuổi.

 Chồng cũ tình tứ bên gái lạ sau nửa tháng ly hôn, Lâm Khánh Chi có động thái này - Ảnh 5

Tuy nhiên cách đây không lâu, Phi Hùng đột ngột tuyên bố chấm dứt hôn nhân, nhấn mạnh từ nay không còn liên quan Lâm Khánh Chi.

"Tạm thời tôi không thể chấp nhận được nữa thì tôi muốn dừng lại, chấm dứt, kết thúc. Tôi cần câu trả lời của Khánh Chi và cô ấy nói chia tay", anh cho biết.

Chồng cũ tình tứ bên gái lạ sau nửa tháng ly hôn, Lâm Khánh Chi có động thái này - Ảnh 6 

Đến 14/12, Lâm Khánh Chi cũng chính thức tuyên bố không liên quan tới chồng cũ. Giọng ca chuyển giới khẳng định hiện làm mẹ đơn thân. 

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