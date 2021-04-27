Chết cười khi Winnie được ba Thắng làm stylist: Thay vì đội nơ nữ tính thì mình ‘đội tã’ siêu ngầu

Từ ngày có cô công chúa nhỏ xuất hiện, cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng thường xuyên bị chiếm "spotlight", lượt tương tác bài viết còn cao hơn cả bố mẹ.
- Đông Nhi vắng nhà, Ông Cao Thắng 'ngang nhiên' thực hiện hành động 'mờ ám' với 'quản lý' của vợ
- Nhân cuộc gặp mặt giữa ái nữ nhà Đông Nhi và quý tử nhà Hòa Minzy, dân tình “đặt kèo” thông gia cho hai nhóc tỳ hot nhất Vbiz luôn!
Đông Nhi và Ông Cao Thắng là cặp đôi nổi đình nổi đám trong Vbiz. Vậy nên, sau khi chào đón cô con gái đầu lòng, mọi nhất cử nhất động của Winnie đều khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên vì quá xinh xắn và dễ thương.
Mới đây, nữ ca sĩ đã đăng tải những hình ảnh của nhóc tỳ lên trang cá nhân. Cô được một trận "cười ra nước mắt" khi cô để ông xã trông con "một ngày thay ca, để ba Thắng làm stylist".
Winie diện phong cách "tấu hề" của ba Thắng thay vì đội nơ nữ tính thì mình đội tã siêu ngầu. Song song đó, Ông Cao Thắng cũng đã khoe "kết quả" lên trang cá nhân của mình "chuyên mục chăm con lại đến. Khi mẹ vắng nhà còn ba làm stylist. Đấy, đâu cần nơ vẫn xinh nhỉ con gái của ba kakaka".
Trộm vía Winnie càng lớn càng xinh xắn và đáng yêu, nhiều cô chú không ngừng thả tim và dành nhiều lời khen cho đôi má phúng phính, tràn cả màn hình của Winnie: "Cưng chèn xin vía Winnie", "Em có quả mũ xinh quá", "Cái đồ bánh bao", "Cục vàng của mẹ Nhi cưng quá"... Và không ít người "bông đùa" Đông Nhi rằng "Như này thì Ba Thắng lại khéo tay hơn mẹ Nhi rồi".
Hiện tại, nhóc tì của cặp đôi đã cứng cáp hơn, ngày càng kháu khỉnh và đáng yêu như búp bê. Ba mẹ cũng rất nhiệt tình khoe hình ảnh của Winnie lên các trang mạng xã hội. Thậm chí, những bài đăng của con gái còn có lượt tương tác cao gấp mấy lần cặp đôi. Và họ cũng đã lập tài khoản riêng để lưu giữ mọi kỉ niệm của con gái.