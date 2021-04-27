Chết cười khi Winnie được ba Thắng làm stylist: Thay vì đội nơ nữ tính thì mình ‘đội tã’ siêu ngầu

Sao Việt 27/04/2021 10:01

Từ ngày có cô công chúa nhỏ xuất hiện, cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng thường xuyên bị chiếm "spotlight", lượt tương tác bài viết còn cao hơn cả bố mẹ.

Đông NhiÔng Cao Thắng là cặp đôi nổi đình nổi đám trong Vbiz. Vậy nên, sau khi chào đón cô con gái đầu lòng, mọi nhất cử nhất động của Winnie đều khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên vì quá xinh xắn và dễ thương.

Mới đây, nữ ca sĩ đã đăng tải những hình ảnh của nhóc tỳ lên trang cá nhân. Cô được một trận "cười ra nước mắt" khi cô để ông xã trông con "một ngày thay ca, để ba Thắng làm stylist".

Winie diện phong cách "tấu hề" của ba Thắng thay vì đội nơ nữ tính thì mình đội tã siêu ngầu. Song song đó, Ông Cao Thắng cũng đã khoe "kết quả" lên trang cá nhân của mình "chuyên mục chăm con lại đến. Khi mẹ vắng nhà còn ba làm stylist. Đấy, đâu cần nơ vẫn xinh nhỉ con gái của ba kakaka".

Chết cười khi Winnie được ba Thắng làm stylist: Thay vì đội nơ nữ tính thì mình ‘đội tã’ siêu ngầu - Ảnh 1
Cô công chúa nhỏ nở nụ cười 'giòn tan', thích thú với tạo hình này của bố - Ảnh FBNV
Chết cười khi Winnie được ba Thắng làm stylist: Thay vì đội nơ nữ tính thì mình ‘đội tã’ siêu ngầu - Ảnh 2
Một trong những biểu cảm 'như con nai vàng ngơ ngác' của Winnie được 'chộp' lại - Ảnh FBNV
Chết cười khi Winnie được ba Thắng làm stylist: Thay vì đội nơ nữ tính thì mình ‘đội tã’ siêu ngầu - Ảnh 3
Tuy không đội nơ như thường ngày nhưng Winnie vẫn đáng yêu và dễ thương - Ảnh FBNV

Trộm vía Winnie càng lớn càng xinh xắn và đáng yêu, nhiều cô chú không ngừng thả tim và dành nhiều lời khen cho đôi má phúng phính, tràn cả màn hình của Winnie: "Cưng chèn xin vía Winnie", "Em có quả mũ xinh quá", "Cái đồ bánh bao", "Cục vàng của mẹ Nhi cưng quá"... Và không ít người "bông đùa" Đông Nhi rằng "Như này thì Ba Thắng lại khéo tay hơn mẹ Nhi rồi".

Chết cười khi Winnie được ba Thắng làm stylist: Thay vì đội nơ nữ tính thì mình ‘đội tã’ siêu ngầu - Ảnh 4
Nhiều người hâm mộ không ngớt lời khen cho sự đáng yêu của em bé nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng - Ảnh chụp màn hình 
Chết cười khi Winnie được ba Thắng làm stylist: Thay vì đội nơ nữ tính thì mình ‘đội tã’ siêu ngầu - Ảnh 5
Phong cách nữ tính thường ngày của bé Winnie khi mẹ ở nhà - Ảnh FBNV

Hiện tại, nhóc tì của cặp đôi đã cứng cáp hơn, ngày càng kháu khỉnh và đáng yêu như búp bê. Ba mẹ cũng rất nhiệt tình khoe hình ảnh của Winnie lên các trang mạng xã hội. Thậm chí, những bài đăng của con gái còn có lượt tương tác cao gấp mấy lần cặp đôi. Và họ cũng đã lập tài khoản riêng để lưu giữ mọi kỉ niệm của con gái.

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