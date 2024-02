Tối ngày 11-12-2023, thông tin Châu Hải My hôn mê lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Đến tối ngày 12-12-2023, người quản lý của Châu Hải My là Châu Phụng lên tiếng xác nhận thông tin Châu Hải My đã qua đời. Đến ngày 27-12-2023, đại diện gia đình là chị gái của Châu Hải My đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân nữ diễn viên qua đời do lên cơn đau tim.

Theo chia sẻ của những người bạn của cố nghệ sĩ cho thấy vườn rau nhỏ xanh tốt một thời vẫn còn tấm biển dễ thương treo dưới đất do Châu Hải My chăm sóc khi cô còn sống đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là cảnh tượng hoang tàn và bị phủ kín tuyết.

Theo QQ, khi còn sống, ngôi nhà mà Châu Hải My ở Bắc Kinh có diện tích khá rộng, có sân vườn để trồng rau, làm giàn hoa. Tuy nhiên, nhìn từ ngoài vào, căn biệt thự khá đơn sơ mộc mạc. Nội thất trong nhà cũng không hoành tráng. Được biết, giá trị thị trường của ngôi nhà sang trọng mà cố nghệ sĩ Châu Hải My ở ước tính hơn 340 tỷ đồng (khoảng 100 triệu nhân dân tệ). Được biết, trong di chúc của cố nghệ sĩ, ngôi nhà này và nhận toàn bộ tài sản của nàng Chu Chỉ Nhược sẽ do mẹ cô thừa kế theo quy định của pháp luật.

Không gian sống trong biệt thự của Châu Hải My.

Hồi cuối năm 2023, theo trang ON, mẹ diễn viên Châu Hải My qua đại lý bất động sản rao bán ngôi nhà của cô với giá 30 triệu NDT (4,2 triệu USD). Thông tin gia đình Châu Hải My vội vã bán nhà của cô ngay khi cô vừa mất gây ồn ào, tranh cãi. Đại diện của cố diễn viên trả lời phỏng vấn hôm 31/12/2023 cho biết mẹ Châu Hải My đã sống cùng gia đình các con ở Hong Kong từ lâu, không ở Bắc Kinh. Bà đã quá già, không đủ khả năng trả chi phí vận hành và bảo trì cao cho căn biệt thự nên quyết định bán nó.

Mẹ diễn viên Châu Hải My qua đại lý bất động sản rao bán ngôi nhà của cô với giá 30 triệu NDT (4,2 triệu USD).

Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, việc giao dịch mua bán căn hộ không dễ dàng vì diễn viên qua đời trong ngôi nhà này, lại mới mất được vài tháng. Do đó, ngôi nhà hiện được khóa cửa bỏ không. Nhiều người đi qua thấy nhà bị bỏ hoang, tuyết rơi dày đặc trên sân, vườn rau đã trụi.

Châu Hải My sinh tại Hong Kong, quê quán ở Quảng Châu, tổ tiên là người Mãn Châu. Năm 1985, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, không đoạt giải nhưng nhan sắc của mỹ nhân được nhiều nhà làm phim chú ý. Cô bước chân vào làng giải trí với vai phụ Dương Cửu Muội trong bộ phim Dương Gia Tướng. Từ năm 1986, cô bắt đầu nhận được vai chính trong nhiều dự án phim. Châu Hải My góp mặt trên dưới 100 bộ phim và để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả qua các tác phẩm như Nghĩa Bất Dung Tình, Anh Hùng Xạ Điêu, Võ Mị Nương Truyền Kỳ, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký...

Người nhà của nghệ sĩ sinh năm 1966 kêu gọi công chúng, người hâm mộ hãy cảnh giác trước vấn đề này, tránh bị lừa đảo. Lúc sinh thời, Châu Hải My thường xuyên làm từ thiện, đối với các dự án cộng đồng mà minh tinh này từng ủng hộ, hỗ trợ, mẹ cô sẽ tiếp tục duy trì dưới danh nghĩa của cố nghệ sĩ.