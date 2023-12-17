Viên Băng Nghiên bị xóa mặt ở siêu phẩm cổ trang sau lùm xùm trốn thuế, danh tính sao nữ thay thế khiến nhiều người mừng rỡ

Sao quốc tế 17/12/2023 19:19

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng - dự án cổ trang trọng điểm của MangoTV được quay từ năm 2021, vốn dĩ lên sóng năm 2022 nếu nữ chính Viên Băng Nghiên không bị tẩy chay khỏi showbiz vì ồn ào trốn thuế.

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng là dự án cổ trang được kỳ vọng sẽ lên sóng trong năm nay của Viên Băng Nghiên. Đây cũng chính là dự án đánh dấu lần đầu tiên cô nàng kết hợp với nam diễn viên Lưu Học Nghĩa. Tuy nhiên, Viên Băng Nghiên hiện đang bị "cấm sóng" sau lùm xùm trốn thuế. Nữ diễn viêncó tới hai bộ phim khác trong giai đoạn chờ lên sóng, đó là Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng và Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan. 

Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng đã có động thái mới khiến khán giả phấn khích, đó là đổi nữ chính mới. 

Viên Băng Nghiên bị xóa mặt ở siêu phẩm cổ trang sau lùm xùm trốn thuế, danh tính sao nữ thay thế khiến nhiều người mừng rỡ - Ảnh 1

Cụ thể, theo QQ, ekip đang dự tính thay đổi Viên Băng Nghiên thành một cái tên khác để phim có thể thuận lợi lên sóng. Cái tên đang được ekip liên hệ thay thế Viên Băng Nghiên chính là nữ diễn viên sinh năm 1995 Hồ Ý Hoàn.

Trong thời gian qua, Hồ Ý Hoàn liên tục ghi điểm với khán giả nhờ các dự án "gây sốt" như Nỗi Vương Vấn Của Hạ Tiên Sinh, Ly Nhân Tâm Thượng, Ngự Giao Ký, Cửu Nghĩa Nhân... có thể "cân đẹp" từ hiện đại đến cổ trang nhờ ngoại hình xinh xắn, diễn xuất tiến bộ từng ngày.

Viên Băng Nghiên bị xóa mặt ở siêu phẩm cổ trang sau lùm xùm trốn thuế, danh tính sao nữ thay thế khiến nhiều người mừng rỡ - Ảnh 2

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng thuộc thể loại phim cổ trang, tâm lý, tình cảm của đạo diễn Triệu Lập Quân. Nội dung phim xoay quanh mối duyên nợ 3 kiếp đầy ngang trái giữa tiểu yêu hoa sơn trà Hồng Ngưng (Viên Băng Nghiên) và thượng thần Cẩm Tú (Lưu Học Nghĩa).

Hồng Ngưng vì phải lòng Cẩm Tú ngay từ cái nhìn đầu tiên nên đã quyết tâm tu thành tiên để có thể ở bên cạnh anh. Thế nhưng, điều này không hề dễ dàng. Cô gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng vẫn không tu luyện thành công. Sau nhiều biến cố xảy ra, Cẩm Tú nên duyên cùng thần tiên khác, Hồng Ngưng lại bị đày xuống trần gian lịch kiếp.

Khi Hồng Ngưng rời xa mình, Cẩm Tú mới nhận ra tình cảm của mình dành cho cô. Anh cảm thấy hối hận nên đã quyết định quay lại quá khứ để đưa Hồng Ngưng trở về bên anh.

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