Từ "Lục Trinh truyền kỳ đến "Dữ Phượng Hành", chặng đường mười năm đại nữ chủ của Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 27/05/2022 18:25

Cách đây vài ngày, bộ phim truyền hình cổ trang “Dữ Phượng Hành” đã chính thức công bố ảnh mở đường sơ khai của nhân vật Bích Thương Vương. Đoàn phim vẫn chưa chính thức khởi động, và nữ chính Triệu Lệ Dĩnh đã quay chụp những bức ảnh đầu tiên cho bộ phim bom tấn này.

Từ 'Lục Trinh truyền kỳ đến 'Dữ Phượng Hành', chặng đường mười năm đại nữ chủ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1

Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành một Bích Thành Vương uy vũ khí phách, Thẩm Ly có phong thái của một đại nữ anh hùng.

Điều đáng nói là "Dữ Phượng Hành" là tác phẩm tiêu biểu đánh dấu cho "Chặng đường đại nữ chủ" của Triệu Lệ Dĩnh trong mười năm. Tính ra các tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh kể từ khi cô ra mắt, kể từ khi đóng "Lục Trinh truyền kỳ" vào năm 2012 cho đến việc chính thức công bố vai nữ chính trong "Dữ Phượng Hành" vào năm 2022, cô đã được thăng hạng từ một diễn viên bình thường dần trở thành nữ minh tinh hạng nhất giải trí Hoa ngữ. Có thể nói, cô là diễn viên có nhiều vai đại nữ chủ nhất trong lĩnh vực phim truyền hình.

Năm 2012, "Lục Trinh truyền kỳ" được ra mắt, trong đó Triệu Lệ Dĩnh vào vai Lục Trinh, một nữ quan của triều đại Bắc Tề. Sau khi phát sóng vào năm 2013, Triệu Lệ Dĩnh đã xuất hiện và diễn thành công với vai diễn Lục Trinh đã giúp cô được khán giả nhớ đến và giành được giải thưởng nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc.

Từ 'Lục Trinh truyền kỳ đến 'Dữ Phượng Hành', chặng đường mười năm đại nữ chủ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2

Năm 2014, Triệu Lệ Dĩnh đóng vai chính trong bộ phim thần tượng ngôn tình thành thị "Sam Sam đến rồi", trở thành một "thỏ con trắng" Tiết Sam Sam cùng với đại BOSS Phong Đằng do Trương Hàn thủ vai bắt đầu một câu chuyện tình yêu đẹp.

Vào năm 2015, "Hoa Thiên Cốt" đã phá vỡ kỷ lục người xem của phim truyền hình hàng tuần ở Trung Quốc đại lục, trở thành phim truyền hình đầu tiên của Trung Quốc có số lượng phát sóng hơn 20 tỷ người xem và trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Bộ phim đã phá vỡ thói quen “nghịch thiên cải mệnh, diệt trừ yêu quái nâng cấp” của các anh hùng trong các bộ phim chủ đề tiên hiệp, đồng thời cũng tạo tiền lệ cho đại nữ chủ trong tiên hiệp. Trong bộ phim, Triệu Lệ Dĩnh đã vào vai Hoa Thiên Cốt, một thiếu nữ ngây thơ, dám yêu dám hận, và từ vai diễn này cô đã giành được nhiều giải thưởng, trong đó có giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 28

Từ 'Lục Trinh truyền kỳ đến 'Dữ Phượng Hành', chặng đường mười năm đại nữ chủ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3

Kể từ đó, Triệu Lệ Dĩnh liên tiếp góp mặt trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình như "Thục Sơn chiến kỷ", "Công thức tình yêu của nữ hán tử", "Cát tường Thiên Bảo", "Lão cửu môn", "Mười năm của chúng ta", "Thanh Vân chí" ... Trong bộ phim đề tài kháng chiến "Yên Chi" năm 2016, cô đóng vai nữ chính Lam Yên Chi.

Năm 2017, bạn diễn của Triệu Lệ Dĩnh là Lâm Canh Tân cùng tham gia đóng vai chính trong bộ phim truyền hình cổ trang truyền cảm hứng cho đại nữ chủ "Sở Kiều truyện", và một lần nữa trở nên nổi tiếng với bộ phim đề tài đại nữ chủ.

Từ 'Lục Trinh truyền kỳ đến 'Dữ Phượng Hành', chặng đường mười năm đại nữ chủ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4

Năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thịnh Minh Lan trong "Thật ư? Thật ư? Phải là Hồng Phai Xanh Thắm" do Chính Ngọ Dương Quang sản xuất. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Quan Tâm Tắc Loạn. Thông qua câu chuyện lớn lên, tình yêu và hôn nhân của Minh Lan, một cô gái xuất thân từ một gia đình quan chức ở triều đại Bắc Tống, nó mở ra bức tranh cuộc sống từ một thiếu nữ khuê các cho đến một Chủ mẫu Hầu Gia.

Mặc dù khán giả đưa ra nhiều bình luận trái chiều về kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh sau khi chương trình được phát sóng, nhưng chương trình đã lọt vào danh sách nhận nhiều giải thưởng quan trọng nhờ dàn dựng xuất sắc. Và giành được Giải thưởng Truyền hình Kim Ưng Trung Quốc thứ 30 cho Phim truyền hình xuất sắc, điều này càng nâng cao vị thế của Triệu Lệ Dĩnh trong giới điện ảnh và truyền hình.

Từ 'Lục Trinh truyền kỳ đến 'Dữ Phượng Hành', chặng đường mười năm đại nữ chủ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 5

Vào năm 2020, bộ phim võ thuật cổ trang "Hữu Phỉ" do Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đóng chính được phát sóng. Chu Phỉ do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, rèn luyện trưởng thành và cuối cùng trở thành đại biểu cho một thế hệ. Là một bộ phim truyền hình trên nền tảng Tencent thuộc dự án S +, "Hữu Phỉ" chỉ đạt số điểm 5,6 trên Douban. Mặc dù bộ phim có nhiều ý kiến trái chiều nhưng số lượt xem trên nền tảng này đã vượt qua 5 tỷ.

Từ 'Lục Trinh truyền kỳ đến 'Dữ Phượng Hành', chặng đường mười năm đại nữ chủ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 6

Ngoài ra, bộ phim sắp phát sóng của Triệu Lệ Dĩnh còn có bộ phim lớn về chủ đề đại nữ chủ là phim truyền hình thực tế "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" và phim đô thị "Dã Man Sinh Trưởng”. "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Thu Cúc truyền kỳ” kể về cô gái có tên Hạnh Phúc do Triệu lệ Dĩnh thủ vai, lớn lên dưới nhiều thử thách trong sự nghiệp, hôn nhân, tình yêu và tình cảm gia đình. Có thông tin cho rằng "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" đã được chọn là dự án hỗ trợ trọng điểm của Cục Quản lý Nhà nước về Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình, và đạo diễn Trịnh Hiểu Long của bộ phim cũng là đạo diễn của phim cung đấu kinh điển “Chân Hoàn truyện”. Bộ phim cũng nhận được nhiều sự đón nhận của khán giả.

Từ 'Lục Trinh truyền kỳ đến 'Dữ Phượng Hành', chặng đường mười năm đại nữ chủ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 7

"Dã Man Sinh Trưởng" với sự tham gia diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, Âu Hào và Lý Quang Khiết là một bộ phim truyền hình về kinh doanh dựa trên tiểu thuyết "Không được vãng sinh" của A Nại, trong đó Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hứa Ban hạ, ​​một nữ doanh nhân kiêu ngạo trời sinh. Câu chuyện kể về Hứa Ban Hạ, ​​một nữ chủ tự lập vào những năm 1990, người từ bàn tay trắng đã vượt qua nhiều khó khăn trong ngành thép, vươn lên và cuối cùng đã đạt được thành công.

Những bộ phim này vẫn chưa phát song, Triệu Lệ Dĩnh lại tiếp tục nhận vai chính về đại nữ chủ trong “Dữ Phượng Hành”. Triệu Lệ Dĩnh với nhiều tác phẩm trong tay, có thể được coi là nhân vật tiêu biểu của phim truyền hình đại nữ chủ.

Từ 'Lục Trinh truyền kỳ đến 'Dữ Phượng Hành', chặng đường mười năm đại nữ chủ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 8

Cái gọi là phim truyền hình về đại nữ chủ đề cập đến các bộ phim truyền hình và điện ảnh lấy số phận của các nhân vật nữ làm cốt lõi của câu chuyện và thể hiện sự trưởng thành và lịch sử tình yêu của phụ nữ. “Chân Hoàn truyện”, “Lục Trinh truyền kỳ”, “Hoa Thiên Cốt”, … đều là những tác phẩm tiêu biểu được nhiều người yêu thích.

Sự phổ biến của các bộ phim truyền hình về đại nữ chủ phản ánh nhu cầu mạnh mẽ của xã hội đối với chủ đề nữ giới. Những tác phẩm điện ảnh và truyền hình phản ánh chân thực bình đẳng giới, quyền độc lập của phụ nữ, đối mặt với thực trạng và những điểm đau về tinh thần của phụ nữ luôn có thể khơi dậy sự chú ý cao và những cuộc thảo luận sôi nổi của khán giả, đồng thời cũng giúp nhiều diễn viên tăng độ nổi tiếng.

Triệu Lệ Dĩnh, người đã đi trên con đường trở thành đại nữ chủ vĩ đại trong mười năm, đã nhận được nhiều giải thưởng, đồng thời đạt được thành tích và kỹ năng diễn xuất của mình với nhiều tác phẩm về đại nữ chủ, lưu lượng, nhiệt độ và mức độ phổ biến bàn luận.

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Từ khóa:   Cbiz mỹ nhân Cbiz #Triệu Lệ Dĩnh Dữ Phượng Hành

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