“Tình đầu quốc dân” Chương Nhược Nam và nghị lực vượt khó đáng nể, chinh phục khán giả nhờ nhan sắc và tài năng

Chương Nhược Nam là chị cả, sau cô còn hai em gái và một em trai. Do vậy, cô phải gánh vác kinh tế, phụ giúp bố mẹ lo cho các em. Khi học tại Đại học Điện tử Hàng Châu, cô phải vừa học vừa làm để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, cô được bạn bè giới thiệu làm mẫu ảnh cho các cửa hàng quần áo.

Dù gánh vác kinh tế nhưng Chương Nhược Nam lại không được gia đình xem trọng. Trong chương trình Đưa 100 cô gái về nhà, cô cho biết quê nhà vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ. Và bố mẹ cô cũng không ngoại lệ.

Cụ thể, chữ 'Nam' trong tên của Chương Nhược Nam có nghĩa là nam giới (con trai). Thậm chí, sau khi sinh ba cô con gái đầu lòng, bố mẹ cô vẫn mong mỏi có con trai. Không chỉ vậy, cô còn tiết lộ mỗi lần về nhà ăn tết, cô đều bị bố mẹ giục đi xem mắt và kết hôn. Theo quan niệm địa phương, con gái cần phải lập gia đình sớm.

Chương Nhược Nam nghẹn ngào chia sẻ, trở thành diễn viên đã thay đổi số phận cô. Nếu không bước vào giới giải trí, có thể cô đã giống như các em gái, kết hôn và lập gia đình theo mong muốn của bố mẹ.

Không chỉ thu hút sự chú ý khán giả bởi nhan sắc tinh khôi, nét đẹp trong trẻo như sương mai mà Chương Nhược Nam còn gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất tinh tế. Năm 2021, bộ phim điện ảnh Hôn Lễ Của Em do Chương Nhược Nam và Hứa Quang Hán đóng chính khuynh đảo phòng vé Trung Quốc. Phim có chủ đề mối tình đầu, tình yêu thời thanh xuân tươi đẹp nhưng đầy tiếc nuối.

Hôn Lễ Của Em đạt mức doanh thu hơn 800 triệu nhân dân tệ (gần 2,6 nghìn tỷ đồng). Cũng nhờ tác phẩm này, Chương Nhược Nam gặt hái danh hiệu 'người tình trong mộng' của mọi chàng trai Trung Quốc, 'nữ thần quốc dân' thế hệ mới. Tờ Sina News nhận xét: "Điểm đặc biệt nhất của Chương Nhược Nam là đem lại cho người xem cảm giác thoải mái, nụ cười tươi tắn tràn đầy sức sống và khả năng đồng cảm với khán giả.

Ngoài ra, những bộ phim Chương Nhược Nam đã tham gia nhiều phim như: Nếu Thanh m Không Ghi Nhớ (The end of endless love, 20220), Ai Cũng Khao Khát Gặp Được Em (Everyone wants to meet you, 2020), Sư Gia Xin Tự Trọng (Love is all, 2020), Hôn Lễ Của Em (My love, 2021), Nửa Hiệp Cơ Trí (Be yourself, 2021), Bằng Lan Nhất Phiến Phong Vân Khởi (Defying The Storm, 2022). Anh Cũng Có Ngày Nay (2024)… Song tên tuổi của cô vẫn ở vị trí hot girl đóng phim.

Dự án mới nhất của Chương Nhược Nam là bộ phim Khó Dỗ Dành. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Trúc Dĩ. Ngay từ ngày đầu khởi quay, nữ diễn viên nhận nhiều lời khen về khí chất xinh đẹp, dịu dàng phù hợp với nhân vật Ôn Dĩ Phàm trong tiểu thuyết. Khó dỗ dành được kỳ vọng sẽ giúp sự nghiệp diễn xuất của Chương Nhược Nam lên tầm cao mới.

Về nội dung, Khó Dỗ Dành kể về chuyện tình của cô nàng phóng viên xinh đẹp Ôn Dĩ Phàm và chàng chủ quán bar Tang Diên, anh trai của nhân vật Tang Trĩ. Vì là tác phẩm nối tiếp của Vụng Trộm Không Thể Giấu nên Khó Dỗ Dành dễ dàng tạo sức hút với khán giả. Chính vì thế đây được xem là điểm cộng lớn cho nữ diễn viên.