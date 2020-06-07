'Thiên nhai tứ mỹ' thế hệ mới: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hay Đặng Luân là mỹ nam cổ trang hoàn hảo nhất?

Trước đây, danh sách này gồm có Chung Hán Lương, Hoắc Kiến Hoa, Kiều Chấn Vũ và Nghiêm Khoan. Tuy nhiên, mới đây, 4 cái tên đã xuất sắc có trong bảng xếp hạng này là Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác , Chu Nhất Long và Đặng Luân .

"Thiên nhai tứ mỹ" hay "Cổ trang tứ mỹ" (Tứ đại mỹ nam cổ trang) là một trong những danh hiệu mà cư dân mạng dành cho những nam diễn viên có tạo hình cổ trang đẹp nhất.

Bước chân vào làng giải trí với vai trò ca sĩ nhưng Tiêu Chiến chỉ thực sự được chú ý khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Vẻ đẹp của mỹ nam sinh năm 1991 được cho là vô cùng phù hợp với tạo hình cổ trang.

Đến nay, hàng loạt tác phẩm tiêu biểu của nam diễn viên đều là những bộ phim truyền hình cổ trang như “Đấu phá thương khung”, “Lang điện hạ”, “Tru tiên 1”… Năm 2019, sau thành công của “Trần tình lệnh”, tên tuổi của Tiêu Chiến lên như diều gặp gió. Nam diễn viên trở thành một trong những đỉnh cấp lưu lượng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Tiêu Chiến cuốn hút với tạo hình cổ trang – Ảnh: Internet

Vương Nhất Bác

Tương tự như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng debut với tư cách ca sĩ và bắt đầu được biết đến qua vai diễn Lam Vong Cơ trong “Trần tình lệnh”. Vương Nhất Bác được yêu thích bởi gương mặt điển trai cùng dáng vẻ lạnh lùng đầy soái khí. Tạo hình cổ trang của Vương Nhất Bác luôn khiến khán giả điêu đứng vì quá cool ngầu.

Vương Nhất Bác soái khí ngời ngời - Ảnh: Internet

Chu Nhất Long

Chu Nhất Long tốt nghiệp học viện điện ảnh Bắc Kinh và bước chân vào con đường diễn xuất từ năm 2009. Nhiều năm trong nghề, nam diễn viên đã để lại những dấu ấn khó quên trong lòng khán giả qua các vai diễn cổ trang như “Đại minh tần phi”, “Mị Nguyệt truyện”, “Minh Lan truyện”…

Không chỉ được đánh giá cao về mặt diễn xuất, Chu Nhất Long còn rất phù hợp với những vai diễn trong phim cổ trang. Với ánh mắt kiên định, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, Chu Nhất Long thực sự xứng với danh hiệu mỹ nam phim cổ trang.

Chu Nhất Long đậm chất thư sinh trong tạo hình cổ trang - Ảnh: Internet

Đặng Luân

Đặng Luân được đông đảo khán giả biết đến với vai diễn Húc Phượng trong “Hương mật tựa khói sương”. Tạo hình hoàng tử cao ngạo si tình đến “Ma tôn” vì yêu sinh hận trong tác phẩm này của Đặng Luân đều khiến khán giả mê mệt.

Đặng Luân được khán giả yêu mến sau thành công của 'Hương mật tựa khói sương' - Ảnh: Internet

Tuy chưa tham gia nhiều phim cổ trang nhưng tạo hình phim cổ trang của Đặng Luân rất được lòng khán giả. Chính vì vậy mà anh chàng đã xuất sắc có mặt trong bảng xếp hạng “Thiên nhai tứ mỹ”.