Sốc Tạ Định Phong tiết lộ thông tin 'động trời', kết hôn chỉ vì muốn 'trả đũa' tình cũ ?

Phải chăng Tạ Đình Phong quyết định kết hôn với Trương Bá Chi chỉ vì muốn trả đũa Vương Phi ?.

Mạng xã hội xứ Trung mới đây có bài viết hé lộ về chuyện kết hôn vội vã năm xưa giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Sự thật sau đó khiến người hâm mộ không khỏi bị sốc khi Tạ Đình Phong kết hôn với nữ diễn viên một cách rất nhanh chóng. Thậm chí nam diễn viên, còn không nói trước với bố mẹ hay bạn bè một câu nào cả.

Trong một chương trình, Trương Bá Chi - người hiếm khi nhắc tới hôn nhân của mình đã tiết lộ việc bản thân hối hận về quyết định vội vàng năm đó. Thời điểm đó, Tạ Đình Phong đã đột ngột quỳ gối ngỏ lời cầu hôn Trương Bá Chi trên bãi biển ở Philippines, cũng vì quá bất ngờ nên cô đã đồng ý tại thời điểm đó.

Tạ Đình Phong vội vã cầu hôn Trương Bá Chi - Ảnh: Internet

Được biết, cặp đôi không tổ chức hôn lễ chính thức. Thay vào đó, họ chị mở một bữa tiệc nhỏ, riêng tư mời khoảng 10 người bạn thân thiết. Đáng chú ý là thời điểm đó, Tạ Đình Phong mới chỉ chia tay Vương Phi chưa lâu. Vương Phi khi đó cũng chỉ vừa kết hôn cùng Lý Á Bằng. Chính điều đó mà nhiều người nghĩ rằng, có lẽ Tạ Đình Phong vội vàng cầu hôn chỉ vì muốn "trả đũa" Vương Phi.

Tạ Đình Phong và Vương Phi - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nói lời chia tay với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong đã nhanh chóng nối lại tình xưa với Vương Phi, điều này càng khiến cho CĐM nhận định chắc chắn năm xưa khi cầu hôn Trương Bá Chi, chỉ là một màn ''trả đũa'' của nam diễn viên với người cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-ta-dinh-phong-tiet-lo-thong-tin-dong-troi-ket-hon-chi-vi-muon-tra-dua-tinh-cu--462510.html