'Siêu vòng một' Liễu Nham lộ vẻ ngoài 'đáng báo động', sự nghiệp còn tụt dốc vì điều này

Tại buổi ra mắt bộ phim mới gần đây, Liễu Nham mặc áo phông đen, để tóc đen dài thẳng, trang điểm nhẹ nhàng. So với phong cách ăn mặc trước đây, Liễu Nham bây giờ trông giản dị hơn nhiều.

Liễu Nham được mệnh danh là "siêu vòng 1 quyến rũ nhất Cbiz", "mỹ nhân gợi cảm hàng đầu showbiz Hoa ngữ",... nhờ vòng một nổi trội. Cô hoạt động tại thị trường giải trí Trung Quốc với vai trò diễn viên, ca sĩ, MC. Người đẹp từng xuất hiện trong các tác phẩm như: Họa bì, Tứ đại danh bộ 2, Bất nhị thần thám, Bí mật 12 chòm sao…

Ngay sau đó, bộ ảnh mới của cô khi tham gia buổi khai máy một bộ phim ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Ở tuổi 43, Liễu Nham ngày càng xuống sắc, cô gầy đến mức đánh mất đi vẻ ngoài gợi cảm, trong khi đó, sự nghiệp cũng rất ảm đạm.

Liễu Nham từng chia sẻ không thích ăn mặc quá táo bạo, cô thực sự thích vẻ ngoài đơn giản và tâm hồn vẫn là một cô gái thuần khiết và xinh đẹp.

Nhiều năm kể từ khi Liễu Nham ra mắt, hành trình từ người dẫn chương trình trở thành diễn viên của cô không hề dễ dàng, Cô luôn muốn chứng tỏ bản thân bằng thực lực của mình. Nữ diễn viên không cần dựa vào hình thể hay nhan sắc vẫn tạo dựng được tên tuổi cho mình. Càng có tuổi, Liễu Nham biết rất rõ ràng mình muốn gì và nên vứt bỏ thứ gì.

Những năm trở lại đây, ngôi sao này vẫn hoạt động nghệ thuật năng nổ với vai trò diễn viên, song không gây được nhiều sự chú ý. Thỉnh thoảng, cô lại "hâm nóng" tên tuổi thông qua những shoot hình đăng tải trên trang Weibo cá nhân.

Hiện tại, dù xinh đẹp, gợi cảm nhưng Liễu Nham vẫn khá lận đận chuyện tình duyên. Người tử tế thì e ngại những bộ ảnh quyến rũ của cô, còn kẻ không ra gì thì chỉ coi chuyện yêu đương với Liễu Nham là vui vẻ qua đường mà thôi. Bởi thế mà dù đã hơn 41 tuổi, Liễu Nham vẫn chưa thể lên xe hoa như cô vẫn hằng mơ ước.