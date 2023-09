Siêu đám cưới của cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin vẫn chưa thể vượt qua đám cưới thế kỷ của Song - Song ở điểm này!

Lễ đường lỗng lẫy của cặp đôi Ảnh : Internet

Đặc biệt tại siêu đám cưới của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin an ninh được đưa lên hàng đầu. Để đảm bảo tối đa sự riêng tư cũng như an toàn của chủ nhân cùng các khách mời trong bữa biệc, cặp đôi đã mạnh tay chi ra 10 triệu won (200 triệu đồng). Với một đội ngũ bảo an nghiêm ngặt, hùng hậu những thông tin, hình ảnh về đám cưới thế kỷ này đến hiện tại vẫn vô cùng ít ỏi.

Hệ thống an ninh chặt chẽ tại đám cưới Ảnh: The Fact

Cùng là những cặp đôi hạng S ở Kbiz với tài năng, nhan sắc và lượng fan khủng. Ngay sau khi có thông tin về chi phi đám cưới của Hyun Bin và Song Ye Jin, ngay lập tức “giang cư mận” đã có một màn so sánh với đám cưới của cặp đôi Hậu Duệ Mặt Trời Song Joong Ki - Song Hye Kyo. Có thể thấy, với chi phí 2 tỷ đồng đám cưới Hyun Bin và Song Ye Jin có phần khiêm tốn hơn con số 6,8 tỷ đồng của cặp đôi Song - Song trước đây.