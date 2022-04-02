Siêu đám cưới của cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin vẫn chưa thể vượt qua đám cưới thế kỷ của Song - Song ở điểm này!

Đám cưới cổ tích của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ Hyun Bin và Song Ye Jin đã kết thúc, tuy nhiên nhiều người vẫn không khỏi tò mò về chi phí tổ chức đám cưới của cặp đôi. Liệu đám cưới của 2 ngôi sao đình đám này có vượt qua đám cưới thế kỳ của cặp đôi Song Song?

Ngay từ khi có thông tin tổ chức đám cưới, hôn lễ của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đặc biệt cả cô dâu lẫn chú rể đều là ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc sở hữu khối tài sản khủng, vì vậy mức độ hoành tráng để tổ chức lễ kết hôn của cặp đôi khiến rất nhiều người tò mò. Siêu đám cưới của cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh - ẢNh: The Fact Ngay sau khi hôn lễ kết thúc, trang Insight của Hàn đã xuất hiện 1 bài viết thống kê chi tiết chi phí đám cưới của cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh. Trong đó, khu biệt thự ngoài trời Aston House nơi tổ chức tiệc cưới thuộc khách sạn cao cấp bậc nhất Seoul, ước tính phí thuê hội trường ở mức 100 triệu won (khoảng 2 tỷ đồng). Phí thuê hội trường tại đây roi vào tầm 15 triệu won (gần 300 triệu đồng), và đương nhiên số tiền hoa dùng để trang trí lễ đường cũng sẽ không hề thấp, khoản này tiêu tốn gần 25 triệu won (500 triệu đồng).

Lễ đường lỗng lẫy của cặp đôi Ảnh : Internet Đặc biệt tại siêu đám cưới của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin an ninh được đưa lên hàng đầu. Để đảm bảo tối đa sự riêng tư cũng như an toàn của chủ nhân cùng các khách mời trong bữa biệc, cặp đôi đã mạnh tay chi ra 10 triệu won (200 triệu đồng). Với một đội ngũ bảo an nghiêm ngặt, hùng hậu những thông tin, hình ảnh về đám cưới thế kỷ này đến hiện tại vẫn vô cùng ít ỏi. Hệ thống an ninh chặt chẽ tại đám cưới Ảnh: The Fact Cùng là những cặp đôi hạng S ở Kbiz với tài năng, nhan sắc và lượng fan khủng. Ngay sau khi có thông tin về chi phi đám cưới của Hyun Bin và Song Ye Jin, ngay lập tức “giang cư mận” đã có một màn so sánh với đám cưới của cặp đôi Hậu Duệ Mặt Trời Song Joong Ki - Song Hye Kyo. Có thể thấy, với chi phí 2 tỷ đồng đám cưới Hyun Bin và Song Ye Jin có phần khiêm tốn hơn con số 6,8 tỷ đồng của cặp đôi Song - Song trước đây.

Đám cưới của 2 cặp đôi sao hạng S được đưa lên bàn cân Ảnh: Internet Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vẫn chưa thể so sánh được do đây mới chỉ là chi phí thuê địa điểm, hoa trang trí và an ninh, hoàn toàn chưa tính đến những khoản như trang phục cưới, nhẫn cưới, quà cưới…. nhất là khi “tình đầu quốc dân” Son Ye Jin đã diện ít nhất 6 thiết kế váy cưới đến từ những nhà mốt nổi tiếng thế giới.

Nhìn lại hôn lễ đẹp như truyện cổ tích của cặp đôi vàng trong làng giải trí Hàn Quốc Hyun Bin - Son Ye Jin Cặp diễn viên nổi tiếng Hyun Bin và Son Ye Jin vừa cử hành hôn lễ đẹp hơn cả truyện cổ tích vào ngày 31 tháng 3 lúc 4 giờ chiều tại Aston House (Seoul) trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Nhìn lại tình yêu của họ quả không ngoa khi nói đây là một "đám cưới thế kỷ".

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