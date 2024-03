Sau gần 1 năm lên sóng, Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi nhận được tin vui lớn

Bạch Lộc và La Vân Hi được biết đến là một trong những cặp đôi màn ảnh đẹp nhất Cbiz. Trước đó, cả hai đã từng hợp tác với nhau trong Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương và Trường Nguyệt Tẫn Minh. Cả hai bộ phim này đều nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Chemistry của Bạch Lộc và La Vân Hi trong hai dự án phim này khiến dân tình mê mệt.

Còn nhớ tại thời điểm ra mắt, trên nền tảng Douyin, từ khoá Trường Nguyệt Tẫn Minh đã đạt 30 tỷ lượt xem kể từ khi phát sóng vào tháng 5-2023, lọt vào top 4 phim truyền hình có lượt xem nhiều nhất trên nền tảng này, kể từ năm 2017 đến nay, bên cạnh các bộ phim hot như Cuồng Phong, Như Ý Truyện, Ba Mươi Chưa Phải Làết. Bên cạnh đó, bộ phim còn lập kỷ lục khi có lượt xem cao nhất năm của nền tảng Youku.

Trường Nguyệt Tẫn Minh là một trong những tác phẩm cổ trang thành công nhất năm 2023.

và mới đây, bộ phim này tiếp tục nhận về tin vui lớn. Theo đó, tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội các nhà sản xuất đầu tiên đã công bố danh sách Phim truyền hình ưu tú của năm. Theo đó, Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính cũng có tên trong danh sách này. Sau gần 1 năm lên sóng, màn tái hợp của Bạch Lộc và La Vân Hi lại lần nữa được vinh danh.