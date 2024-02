Sau thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi đánh dấu sự trở lại với dự án cổ trang mới là Thủy Long Ngâm. Kể từ khi khai máy, tạo hình mới của La Vân Hi đã được bàn tán xôn xao, và giờ đây trở nên bùng nổ trên MXH.

Mới đây, những hình ảnh của La Vân Hi trên phim trường Thủy Long Ngâm đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay lập tức, nó đã trở thành chủ đề được nhiều khán giả quan tâm do La Vân Hi vốn là một trong những mỹ nam cổ trang đình đám bậc nhất thời điểm hiện tại. Ở tạo hình mới, La Vân Hi mặc trang phục với tông hồng chủ đạo. Thiết kế của bộ đồ rất cầu kỳ, chất liệu cũng mang lại cảm giác cao cấp. Chính vì thế, trông La Vân Hi toát ra thần thái của một nhân vật lớn.