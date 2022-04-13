PHIM HOA NGỮ QUÝ 1 2022- Thất bại ê chề: Tập hợp "lưu lượng tiểu hoa, tiểu sinh" vẫn bị chê nhan sắc lẫn diễn xuất, phim không lưu lượng lại thắng thế đến bất ngờ

Mở màn cho đường đua phim ảnh quý 1 năm nay là Kính Song Thành do Lý Dịch Phong và Trần Ngọc Kỳ đóng chính. Từ khi lên sóng cho đến lúc kết thúc, dự án phim này đều không làm hài lòng khán giả. Bộ phim chỉ nhận được 3,8 điểm trên Douban với 49,8% đánh giá 1 sao. Bộ phim này cũng được xem là bước thụt lùi trong sự nghiệp của một trong Tứ đại lưu lượng của Cbiz – Lý Dịch Phong.

Cuối năm 2021, khán giả màn ảnh nhỏ đã được thưởng thức những bộ phim chất lượng của dàn đỉnh lưu Cbiz như Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương,Vương Nhất Bác… Tuy nhiên, đến quý 1 năm 2022, loạt phim của các “lưu lượng tiểu Hoa, tiểu Sinh” khi lên sóng lại thất bại ê chề. Ngay cả những ngôi sao đang nổi đình nổi đám như Dương Tử, Tiêu Chiến hay Nhậm Gia Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không tạo được thành tích ấn tượng. Vậy nguyên nhân cho sự thất bại này là gì?

Từ nội dung, tạo hình đến diễn xuất của dàn diễn viên chính trong phim cũng gây thất vọng không nhỏ. Dù có mặt “Phó Hằng – Ngụy Anh Lạc” nhưng Thượng Thực cũng không khiến khán giả hài lòng.

Cách đây không lâu, bộ phim Thượng Thực do Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn đóng chính cũng đã được lên sóng. Là dự án phim tái hợp của cặp đôi được yêu thích nhất Diên Hi Công Lược, dù được khán giả mong chờ nhưng Thượng Thực lại không tạo được thành tích tốt.

Ngay từ khi khai máy, Ngự Giao Ký do Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đóng chính đã được khán giả cực kỳ mong đợi. Không chỉ được đầu tư lớn, bộ phim này còn có sự tham gia diễn xuất của 2 ngôi sao có tiếng đang rất được quan tâm hiện hay. Có nhiều ưu thế để trở thành một bộ phim đại bạo, Ngự Giao Ký đến giờ vẫn lẹt đẹt và vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều.

"Ngự giao ký" gây nhiều ý kiến trái chiều

Ngoài Thượng Thực, Ngự Giao Ký, Kính Song Thành trong quý 1 năm 2022 này, loạt phim có sự tham gia diễn xuất của Lưu Quang Chi Thành, Công Chúa Của Ảnh Đế... âm thầm, kết thúc mờ nhạt hay thậm chí còn chẳng được khán giả biết đến.

Dàn lưu lượng bị chê cả nhan sắc lẫn diễn xuất

Những lưu lượng có ngoại hình kém sắc khi lên sóng trong quý 1 phải kể đến Lý Dịch Phong trong Kính Song Thành và Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký. Vốn là những mỹ nam điển trai, thế nhưng không biết tại sao khi lên phim 2 nam diễn viên này lại bị khán giả chê bai rất nhiều. Người bị bị chê tăng cân quá đà, người lại được cho là không đủ đẹp để vào vai mỹ nam. Đâu chỉ bị chê về khoản ngoại hình kém sắc, Nhậm Gia Luân và Lý Dịch Phong còn có diễn xuất bị nhận xét là không cảm xúc.

Tái xuất màn ảnh nhỏ năm 2022 cặp Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn làm khán giả thất vọng khác xa lúc đóng Diên Hi Công Lược. Tạo hình của cặp đôi này trong Thượng Thực không đủ đẹp, diễn xuất một bên lố, một bên nhạt nhòa càng khiến khán giả chẳng mấy để tâm đến lần tái hợp này của “Phó Hằng – Ngụy Anh Lạc”.

"Thượng thực" gây thất vọng cho fan "Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn" - Ảnh: Chụp màn hình

Đó là những ngôi sao có tiếng, còn những tiểu Hoa, tiểu Sinh ít tiếng tăm hơn như Từ Chính Khê, Chu Khiết Quỳnh, Hứa Ngụy Châu, Cảnh Điềm dù đẹp nhưng lại không đủ xuất sắc để gây ấn tượng với khán giả. Trong quý 1 năm nay, có vẻ như chỉ có Địch Lệ Nhiệt Ba là nhận được nhiều phản hồi tốt cả về tạo hình lần diễn xuất trong Ngự Giao Ký.

Phim không lưu lượng lại thắng thế

Trong khi loạt phim của các tiểu Hoa, tiểu Sinh thất thế, thì những bộ phim có dàn diễn viên không phải lưu lượng lại được đánh giá cao và thu về thành tích tốt. Trong đó phải kể đến Tuyết Trung Hãn Đao Hành của Trương Nhược Quân và Lý Canh Hy, Khai Đoan của Bạch Kính Đình và Triệu Kim Mạch, Lạp Tội Đồ Giám của Đàn Kiện Thứ và Kim Thế Giai… Dàn diễn viên tuy không nổi tiếng thế nhưng nhờ diễn xuất tốt, nội dung hay đã giúp các dự án phim này nổi đình nổi đám.

"Tuyết trung hãn đao hành" lại thắng thế - Ảnh: Chụp màn hình

Phim của dàn lưu lượng liên tục thất bại, nguyên nhân do đâu?

Dù sở hữu dàn lưu lượng đang rất nổi tiếng, thế nhưng loạt phim Hoa ngữ trên khi lên sóng vẫn thất bại. Nguyên nhân đầu tiên là do dàn diễn viên đã quá quen mặt với khán giả, xuất hiện liên tục trên màn ảnh khiến người xem có cảm giác nhàm chán. Điển hình như Địch Lệ Nhiệt Ba trong 2 năm có 3 bộ lên sóng nhưng diễn xuất lại không mấy cải thiện. Hay Dương Tử có 2 bộ hiện đại được chiếu, tạo hình giống nhau khiến khán giả không cảm nhận được sự mới mẻ của cô nàng.

Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện quá nhiều khiến khán giả ngao ngán - Ảnh: Chụp màn hình

Tình trạng chung của phim Hoa ngữ hiện nay là thay vì đầu tư vào nội dung thì lại dành phần lớn chi phí để mời dàn diễn viên nổi tiếng. Diễn viên nổi nhưng diễn xuất kém hoặc cũng có thể là do chênh lệch tuổi tác lớn khiến chemistry giữa cách nhân vật gần như bằng không. Thêm vào đó, kịch bản phim khi lên sóng quá quen thuộc, thiếu sự đột phá, kỹ xảo phim ít sự đầu tư nên nhìn nghèo nàn và bị đánh giá là “giả trân”.

Ngoài nguyên nhân chủ quan đến từ đoàn làm phim, còn có nguyên nhân khách quan xuất phát từ Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA). NRTA đã đưa ra lệnh cấm hàng loạt đề tài hay từng gây sốt trên màn ảnh nhỏ như phim xuyên không, cung đấu, đam mỹ… Việc này đã khiến lượng đề tài có thể chuyển thành phim ngày càng trở nên ít ỏi. Không những thế, việc kiểm duyệt phim lên sóng cũng ngày càng gắt gao, loạt phim Hoa ngữ bị cắt đi không ít thời lượng trở nên thiếu logic.

Theo lịch phát sóng, những bộ phim tiếp theo sắp sửa lên sóng trong các quý mới phải kể đến: Trầm vụn hương phai (Dương Tử - Mạnh Tử Nghĩa), An Lạc Truyện (Địch Lệ Nhiệt Ba – Cung Tuấn), Thả thí thiên hạ (Dương Dương – Triệu Lộ Tư), Người theo đuổi ánh sáng (La Vân Hi – Ngô Thiến),…

"Trầm vụn hương phai" của Dương Tử sắp sửa lên sóng - Ảnh: Chụp màn hình

Dù có quá nhiều thất vọng, “các fan hâm mộ” vẫn tiếp tục mong chờ những bộ phim tiếp theo với hy vọng sẽ "vớt vát" lại phần nào cho sự thất bại cho loạt phim hoa ngữ quý 1.