Những bộ phim Hoa ngữ đình đám có lượt xem nhiều nhất trong quý 1/2022

Phim hay mỗi ngày 12/04/2022 09:44

Mới đây, bảng Vân Hợp tổng kết những bộ phim Hoa ngữ có lượt xem nhiều nhất quý 1 năm 2022 đã được tung ra.

7. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa - 126 triệu lượt xem

Xếp thứ 7 trong danh sách này chính là bộ phim "Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa" do Dương Mịch và Triệu Hựu Đình đóng chính. Không chỉ giúp loạt diễn viên trẻ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang, Trương Bân Bân… trở nên nổi tiếng hơn, mà bộ phim này còn được xem là tác phẩm tiên hiệp kinh điển trong 10 năm trở lại đây.

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Sở hữu dàn diễn viên đẹp, nội dung hay, gay cấn trong từng tập nên bộ phim kinh điển này luôn được khán giả cực kỳ yêu thích.

6. Lưu Ly – 129 triệu

Xếp thứ 8 trong danh sách này là bộ phim "Lưu Ly" do Thành Nghị và Viên Băng Nghiên đảm nhận vai nam - nữ chính. Mặc dù bộ phim này từng ít được kỳ vọng, song khi lên sóng đã nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả.

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Nội dung hay, dàn diễn viên đẹp, diễn xuất tốt, kỹ xảo được đầu tư đã giúp "Lưu Ly" trở thành một trong những dự án phim tiên hiệp thành công nhất trong 5 năm trở lại đây. Sau Lưu Ly, một loạt ngôi sao như Viên Băng Nghiên, Thành nghị, Lưu Học Nghĩa đã ghi dấu tên tuổi trong lòng khán giả.

5. Trần Tình Lệnh – 132 triệu

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng và sở hữu dàn diễn viên "đẹp như hoa", "Trần Tình Lệnh" đã tạo được tiếng vang lớn khi lên sóng. Bên cạnh đó, vì thuộc thể loại tiên hiệp nên bối cảnh kỹ xảo sẽ là điều kiện tiên quyết để làm nên thành công cho bộ phim này. Nhà sản xuất đã cố gắng thực hiện một cách chỉn chu và nghiêm túc nhất để đem đến những cảnh quay chân thực, sống động cho khán giả truyền hình. 

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Cũng nhờ sự thành công của "Trần Tình Lệnh", Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã vươn lên hàng đỉnh lưu lượng của làng giải trí Hoa Ngữ. Gần 3 năm sau khi lên sóng, đến giờ "Trần Tình Lệnh" vẫn là bộ phim được khán giả xem lại rất nhiều lần.

4. Sở Kiều Truyện – 148 triệu

Xếp thứ 4 trong danh sách này chính là "Sở Kiều Truyện" do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính. Lên sóng từ năm 2017, đến nay bộ phim này vẫn khiến khán giả ấm ức vì cái kết không trọn vẹn. Tuy bất bình vì cái kết, thế nhưng dân tình vẫn đổ xô xem lại Sở Kiều Truyện trong lúc chờ phần 2. Trong quý 1 năm 2022, bộ phim có đến 148 triệu lượt xem lại.

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Với những thành tích khủng về tỉ suất người xem lẫn mức độ phủ sóng, "Sở Kiều Truyện" xứng đáng trở thành "bom tấn cổ trang" của màn ảnh nhỏ xứ Trung, tạo nên một tượng đài vững chắc trong lòng người xem về thể loại phim cổ trang dã sử.

3. Hương Mật Tựa Khói Sương – 194 triệu

Với 194 triệu lượt xem lại, Hương Mật Tựa Khói Sương do Đặng Luân, Dương Tử và La Vân Hi đóng chính xếp ở vị trí thứ 3.Diễn xuất và tương tác ăn ý của Đặng Luân và Dương Tử đã góp phần không nhỏ cho thành công của bộ phim. Những cảm xúc ngọt ngào, rung động, đặc biệt là đau khổ của tình yêu ở những phân cảnh ngược tâm của cả hai rất xuất sắc. Ngoài ra, La Vân Hi đảm nhận vai nam phụ Nhuận Ngọc, nhưng cũng là một vai có sức nặng trong phim. Diễn xuất của nam diễn viên cũng rất xuất sắc, bùng nổ ở những phân cảnh nội tâm phức tạp. La Vân Hi cùng Dương Tử và Đặng Luân đã tạo thành bộ ba diễn xuất khiến khán giả cùng khóc cùng cười với các nhân vật và tình tiết của bộ phim này.

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Năm 2018, "Hương Mật Tựa Khói Sương" lên sóng và gây bão màn ảnh nhỏ, nhờ sự thành công của phim mà 3 diễn viên chính đã 1 bước trở thành đỉnh lưu Cbiz. Có dàn diễn viên vừa đẹp lại vừa có diễn xuất tốt, cộng thêm kỹ xảo đẹp mắt giúp bộ phim được khán giả đánh giá cao.

Chân Hoàn Truyện – 345 triệu 

Lên sóng từ hơn 10 năm trước, thế nhưng đến nay "Chân Hoàn Truyện" vẫn được xem là bộ phim kinh điển trong thể loại cung đấu. Bộ phim này chễm chệ ở top 2 với 345 triệu lượt xem lại trong 3 tháng đầu năm 2022. Thế mới thấy sức hút của "Chân Hoàn Truyện" chưa bao giờ giảm nhiệt.

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Sự thành công của bộ phim khiến cái tên Tôn Lệ ghi dấu sâu đậm hơn trong lòng khán giả. Thực lực diễn xuất của Tôn Lệ đã là vấn đề miễn bàn cãi. Nhắc đến cô là nhớ ngay đến dòng phim cung đấu, cổ trang với những diễn biến tâm lý cực kỳ phức tạp. Cô không chỉ là viên ngọc sáng của ngành diễn xuất mà còn là "bảo chứng rating" của những bộ phim mà cô tham gia.

1. Minh Lan Truyện – 621 triệu

Trong quý 1 năm nay, bộ phim "Minh Lan Truyện" đã đạt 621 triệu lượt xem lại. Con số này gần gấp đôi Chân Hoàn Truyện.

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Lên sóng năm 2018, bộ phim tác hợp cho Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong được đánh giá cao về cả nội và dàn diễn viên. Đây cũng được coi là bộ phim "đính ước" giữa cặp đôi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Đồng thời, "phản ứng hóa học" cực tốt của họ trên màn ảnh là một trong những yếu tố tạo nên thành công của phim.

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