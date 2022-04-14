"Phiên bản nữ của Bi Rain" diện váy "siêu nhỏ" khoe đôi chân nuột nà, thân hình cực cháy khiến cư dân mạng "đổ rầm rầm"

Nữ ca sĩ Son Dam Bi mới đây đã đăng tải hình ảnh khoe đôi chân tuyệt đẹp của mình, vóc dáng cô nàng khiến ai cũng ao ước. Ngoài ra, có thông tin cô sẽ kết hôn vào tháng 5 tới.

Mới đây, nữ ca sĩ Son Dam Bi đã đăng tải một bức ảnh lên trang Instagram của mình kèm dòng trạng thái: "Mình sắp quay lại rồi, hãy đợi chút nữa nhé".



Trong bức ảnh được đăng tải, Son Dam Bi tạo dáng vô cùng gợi cảm trong chiếc váy ngắn hở một bên vai và đi giày cao gót màu đen. Son Dam Bi khoe khéo đôi chân "có một không hai" và thu hút ánh nhìn với kiểu bắt chéo chân siêu quyến rũ.

Son Dam Bi ra mắt năm 2007 và nổi tiếng nhờ một số ca khúc như Crazy, Saturday Night. Cô bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 2009 và gây chú ý với vai diễn trong Khi hoa trà nở năm 2019.

Được biết, Son Dam Bi sẽ kết hôn với cựu tuyển thủ trượt băng quốc gia Lee Gyu Hyuk vào ngày 13/5 tới. Sau khi công khai chuyện tình cảm vào đầu tháng 12 năm ngoái, cả hai có một tình yêu đẹp. Mối quan hệ giữa hai người phát triển từ tình bạn và lớn dần thành tình yêu khiến nhiều người vô cùng hâm mộ.

Theo DongA

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