Nữ thần tượng của nhóm nhạc nổi một thời sở hữu body gợi cảm chia sẻ sự thật về quá trình khó khăn có được thân hình thon thả 'chuẩn không cần chỉnh'

Sao quốc tế 24/05/2022 17:03

Cựu thành viên SISTAR - Soyou đã chia sẻ về những khó khăn mà cô ấy phải đối mặt khi còn hoạt động là một thần tượng.

Trong chương trình giải trí MBN "Spa-cation, not Hotel-cation" tập mới nhất, Soyou đã có một cuộc nói chuyện tâm tình cùng với nữ diễn viên Ye Ji Won. Trong tập này, Soyou trở thành bạn cùng phòng với Ye Ji Won và họ đã cùng nhau đi đến một nhà hàng.

Nữ thần tượng của nhóm nhạc nổi một thời sở hữu body gợi cảm chia sẻ sự thật về quá trình khó khăn có được thân hình thon thả 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 1
Cựu thành viên SISTAR - Soyou sở hữu body chuẩn đường cong chữ S và giọng hát tuyệt vời.

Soyou và Ye Ji Won đã nói về cuộc sống của nhau và những gì họ đã trải qua trong năm tháng qua trước đây. Soyou chia sẻ rằng cô ấy rất bận rộn ở tuổi đôi mươi và luôn trong trạng thái “tối mặt tối mũi” với việc quảng bá cùng SISTAR. Nữ diễn viên Ye Ji Won đã đặt câu hỏi: "Có thật là các bạn idol như tụi em chỉ tập luyện và luôn phải để mắt đến cân nặng của bản thân không?” Soyu không cần ngại đáp lại: "Dạ vâng. Đúng thế ạ"

Nữ thần tượng của nhóm nhạc nổi một thời sở hữu body gợi cảm chia sẻ sự thật về quá trình khó khăn có được thân hình thon thả 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 2

Soyou giải thích: "Nhiều người cho rằng chúng em là khá 'khỏe mạnh', nhưng thực tế khi chúng em mới ra mắt, tụi em đều gầy như nhau. Chị có tin không khi lúc ấy em chỉ nặng 48kg mà cao 168cm. Có lần em đói đến mức không chịu được nữa nên lén ăn  trong phòng tắm thì bị bắt gặp. Việc ăn uống của tụi em khắc nghiệt tới mức quản lý của tụi em làm hẳn cuốn nhật ký ăn uống, tụi em phải đếm số thìa thức ăn đã ăn và ghi lại trong nhật ký."

Nữ thần tượng của nhóm nhạc nổi một thời sở hữu body gợi cảm chia sẻ sự thật về quá trình khó khăn có được thân hình thon thả 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 3

Soyou tiếp tục câu chuyện: "Sau khi tụi em thực hiện chế độ ăn khắc nghiệt thì tụi em bắt đầu kết hợp tập thể dục và dần trở nên khỏe mạnh hơn. Đó cũng là thời điểm SISTAR trở nên thành công vẻ vang. Tất cả các thành viên lúc ấy đều có cơ bắp chắc khỏe nên để có được danh xưng là nhóm nữ sexy thời bấy giờ thì tụi em đã đi lên từ một nhóm nhạc nữ khỏe mạnh theo một cách khó khăn."

Nữ thần tượng của nhóm nhạc nổi một thời sở hữu body gợi cảm chia sẻ sự thật về quá trình khó khăn có được thân hình thon thả 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 4
Ảnh : MBN Entertainment program

Tuy nhiên, Soyou giải thích vào thời điểm có rất nhiều tin đồn xung quanh SISTAR vì hình ảnh ngoại hình của họ. Cô ấy giải thích: "Có nhiều tin đồn nói rằng SISTAR sẽ sẵn sàng đánh người nếu ai đụng đến họ nhưng tụi em phủ nhận những tin đồn đang lan truyền vào thời điểm đó. Tuy tụi em có thân hình khoẻ khoắn nhưng tụi em cũng là phụ nữ, thuộc phái yếu cần che chở bảo vệ đúng không ạ? Từ đó dần dần tụi em đi theo hình ảnh sexy để phá vỡ những tin đồn không tốt đó về nhóm tụi em.”

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