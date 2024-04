Nữ phụ thị phi nhất đầu năm 2024: Tranh nam chính với Cúc Tịnh Y, được CĐM hối thúc đóng ngôn tình hiện đại

Hoa Gian Lệnh là một trong những bộ phim gây chú ý nhất màn ảnh Hoa ngữ đầu năm 2024. Phim do Lưu Học Nghĩa và Cúc Tịnh Y đảm nhận vai chính. Trịnh Hợp Huệ Tử tham gia phim với vai trò khách mời.

Tại thời điểm phim công chiếu, nữ diễn viên được khen ngợi về diễn xuất, nhưng sau đó lại bị netizen quay lưng vì cho rằng cô nàng chuẩn "pick me girl", khao khát sự chú ý, muốn lấn át của nữ chính. Trước những ý kiến so sánh, nữ diễn viên từng bày tỏ: “Xin đừng tạo ra sự đối kháng giữa các nữ diễn viên ở đây, đừng so sánh, đừng cố ý chỉ trích một ai và tôi không vui chút nào khi được khen ngợi như thế này”. Trước nghi vấn cho rằng công ty Huệ Tử mua bài báo để “dìm” bạn diễn, nữ diễn viên phủ nhận. Cô khẳng định không có thời gian để làm những việc vô đạo đức và nhàm chán như thế. Song điều này không làm CĐM dịu đi.

Sau khi Hoa Gian Lệnh kết thúc, tên tuổi của dàn diễn viên vẫn được chú ý hơn bao giờ hết. Ngoài 2 cái tên là Cúc Tịnh Y và Lưu Học Nghĩa thì Trịnh Hợp Huệ Tử cũng được "hưởng lợi" không ít. Mới đây, cô nàng vừa có bộ ảnh thời trang với thương hiệu trang sức đắt đỏ - Tiffany&Co.

Loạt ảnh ngay khi được chia sẻ đã nhận về phản hồi vô cùng tích cực từ CĐM. Nhan sắc của nữ diễn viên được đánh giá thu hút, đường nét thanh tú, đặc biệt nụ cười của Trịnh Hợp Huệ Tử gây ấn tượng mạnh.

Nhiều cư dân mạng ngay lập tức hối thúc cô nàng sớm tham gia 1 dự án ngôn tình hiện đại vì vẻ ngoài quá đỗi phù hợp.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Xinh quá. Dù có lỡ tay thiệt thì chí ít vẫn biết diễn ra hồn

- Lần đầu tiên mới thấy có 1 diễn viên Trung Quốc xinh đẹp

- Cười tươi rói, đường nét xinh

- Cô này nhìn tự nhiên, ngọt ngào

- Cần gấp 1 vai nữ chính hiện đại cho cô này

...

Trịnh Hợp Huệ Tử sinh năm 1994, gia nhập ngành giải trí vào năm 2015. Nữ diễn viên có ngoại hình dễ thương, ngọt ngào. Trước đó, nữ diễn viên đã được chú ý khi tham gia Hạ chí chưa tới cùng Trịnh Sảng, Bạch Kính Đình.

Khi đó, chuyện tình yêu của cô với Bạch Kính Đình thậm chí được yêu thích hơn cả cặp đôi của Trịnh Sảng. Tuy nhiên, sau đó, nữ diễn viên chưa thể tận dụng sức nóng để bứt phá. Cô đảm nhận vai chính trong một số phim như Dưới lớp vỏ bọc, Hoa gian tân nương… nhưng chủ yếu là các dự án nhỏ và không tạo được tiếng tăm.