Nhan sắc cực phẩm của mỹ nhân 1999, người phải lạy lục 'Phú đại nhị' khét tiếng nhất xứ Trung ngừng tán tỉnh, đeo bám

Không trực tiếp tham gia giới giải trí Hoa ngữ nhưng thiếu gia giàu có Vương Tư Thông vẫn luôn là tâm điểm của Cbiz mỗi khi anh xuất hiện. Vương Tư Thông sinh năm 1988 và là con trai của vị đại gia được đánh giá là giàu có nhất Trung Quốc, Vương Kiện Lâm.

Thiếu gia giàu có nhất Trung Quốc Vương Tư Thông điêu đứng sau khi bị hotgirl bóc phốt

Vương Tư Thông không chỉ được biết đến với dàn bạn gái xinh đẹp cùng khối tài sản khổng lồ, anh còn thường đưa ra rất nhiều bình luận thẳng thắn về giới giải trí Hoa ngữ. Chàng thiếu gia này từng công khai chỉ trích Phạm Băng Băng, Cúc Tịnh Y và nhiều nhân vật có tiếng khác của Cbiz nhưng các nghệ sĩ này đều không dám phản kháng. Tưởng rằng, với địa vị của mình sẽ chẳng ai trong giới giải trí Hoa ngữ dám chủ động “bóc mẽ” Vương Tư Thông, vậy nhưng mới đây một hotgirl xinh đẹp đã công khai “tấn công” thiếu gia giàu có nhất Trung Quốc này.