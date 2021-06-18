Nhan sắc cực phẩm của mỹ nhân 1999, người phải lạy lục 'Phú đại nhị' khét tiếng nhất xứ Trung ngừng tán tỉnh, đeo bám

Sao quốc tế 18/06/2021 06:30

Những ngày qua, cộng đồng mạng xứ Trung sôi sục bởi thông tin thiếu gia giàu có nhất Trung Quốc Vương Tư Thông bị một hotgirl xinh đẹp cầu xin ngừng tán tỉnh.

Không trực tiếp tham gia giới giải trí Hoa ngữ nhưng thiếu gia giàu có Vương Tư Thông vẫn luôn là tâm điểm của Cbiz mỗi khi anh xuất hiện. Vương Tư Thông sinh năm 1988 và là con trai của vị đại gia được đánh giá là giàu có nhất Trung Quốc, Vương Kiện Lâm.

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 Thiếu gia giàu có nhất Trung Quốc Vương Tư Thông điêu đứng sau khi bị hotgirl bóc phốt

Vương Tư Thông không chỉ được biết đến với dàn bạn gái xinh đẹp cùng khối tài sản khổng lồ, anh còn thường đưa ra rất nhiều bình luận thẳng thắn về giới giải trí Hoa ngữ. Chàng thiếu gia này từng công khai chỉ trích Phạm Băng Băng, Cúc Tịnh Y và nhiều nhân vật có tiếng khác của Cbiz nhưng các nghệ sĩ này đều không dám phản kháng. Tưởng rằng, với địa vị của mình sẽ chẳng ai trong giới giải trí Hoa ngữ dám chủ động “bóc mẽ” Vương Tư Thông, vậy nhưng mới đây một hotgirl xinh đẹp đã công khai “tấn công” thiếu gia giàu có nhất Trung Quốc này.

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 Tôn Nhất Ninh thẳng thừng từ chối những lời tán tỉnh của Vương Tư Thông

Trong một đoạn video được đăng tải, người đẹp Tôn Nhất Ninh đã bật khóc khi chia sẻ rằng cô đã từ chối Vương Tư Thông rất nhiều lần nhưng thiếu gia nổi tiếng này vẫn không ngừng tán tỉnh và đeo bám cô. Khi không đạt được điều mình mong muốn, Vương Tư Thông đã đặt điều cho Tôn Nhất Ninh khiến cô bị cộng đồng mạng ném đá. Cũng trong video được đăng tải, mỹ nhân sinh năm 1999 cầu xin thiếu gia họ Vương hãy buông tha cho mình. Những chia sẻ của Tôn Nhất Ninh nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng vì từ trước đến nay chưa ai dám làm điều này với Vương Tư Thông.

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 Tôn Nhất Ninh cầu xin Vương Tư Thông hãy buông tha cho mình

Cũng từ đây netizen xứ Trung bắt đầu tìm kiếm những thông tin liên quan đến người đẹp dám thẳng thừng từ chối Vương Tư Thông. Bản thân thiếu gia họ Vương cũng phải nói rằng: “Con người cô ngoài xinh đẹp ra không có bất kỳ ưu điểm nào” càng khiến cộng đồng mạng tò mò về nhan sắc của Tôn Nhất Ninh hơn.

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 Nhan sắc trong trẻo, thanh tú của Tôn Nhất Ninh không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào của Cbiz

Người đẹp Tôn Nhất Ninh sở hữu khuôn mặt thanh tú cùng ngoại hình bắt mắt. Nếu so sánh với những mỹ nhân nổi tiếng Cbiz hiện nay thì Tôn Nhất Ninh được xem là một làn gió mới. Ngoại sự trong sáng, thánh thiện, nhan sắc của Tôn Nhất Ninh còn mang đậm khí chất thần tiên. Sau những ồn ào với Vương Tư Thông, Tôn Nhất Ninh có thêm rất nhiều fan hâm mộ, rất có thể trong thời gian tới cô sẽ lấn sân vào showbiz.

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Từ khóa:   Tôn Nhất Ninh giải trí Hoa ngữ Phạm Băng Băng

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