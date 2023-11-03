Nên duyên cùng Bạch Lộc trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Ngao Thụy Bằng lộ tạo hình phong trần nhưng vẫn ôn nhu, quyến rũ hơn cả nữ chính

Sao quốc tế 03/11/2023 16:18

Nhiều netizen hết lời tán dương cho nét tuấn tú của nam diễn viên Ngao Thụy Bằng trong dự án Bạch Nguyệt Phạn Tinh vì nhìn còn quyến rũ và làm trái tim mọi người rung động hơn cả Bạch Lộc. 

Vào ngày 1/11 vừa qua, bộ phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh với sự tham gia diễn xuất của Bạch Lộc, Ngao Thụy Bằng đã chính thức khai máy. 

Tạo hình cổ trang nam nữ chính chỉ vừa mới được hé lộ đã khiến cả cộng đồng mạng phát sốt vì quá đẹp. 

Nên duyên cùng Bạch Lộc trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Ngao Thụy Bằng lộ tạo hình phong trần nhưng vẫn ôn nhu, quyến rũ hơn cả nữ chính - Ảnh 1

Nếu như Bạch Lộc được khen thanh thuần, đẹp đến phát sáng trong xiêm y trắng pha xanh, cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, thì nam chính Ngao Thụy Bằng cũng nhận được vô vàn lời khen vì soái khí ngời ngời nhưng không kém dịu dàng, ôn nhu. 

Nên duyên cùng Bạch Lộc trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Ngao Thụy Bằng lộ tạo hình phong trần nhưng vẫn ôn nhu, quyến rũ hơn cả nữ chính - Ảnh 2

Thậm chí, nhiều netizen còn hết lời tán dương cho nét tuấn tú của nam diễn viên vì nhìn còn quyến rũ và làm trái tim mọi người rung động hơn cả Bạch Lộc. 

Nên duyên cùng Bạch Lộc trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Ngao Thụy Bằng lộ tạo hình phong trần nhưng vẫn ôn nhu, quyến rũ hơn cả nữ chính - Ảnh 3

Ngao Thụy Bằng sinh ngày 6/10/1995, là người mẫu, diễn viên trực thuộc công ty Truyền thông Gia Thượng (JS Media). Trước khi chuyển sang làm diễn viên, Ngao Thụy Bằng là hiện tượng mạng nổi tiếng tại Trung Quốc.

Năm 2019, anh tham gia chương trình truyền hình Không gian tình yêu (Dream Space) và chính thức bước chân vào lĩnh vực điện ảnh truyền hình.

Sở hữu gương mặt sáng, điển trai cùng với chiều cao 1m88, Ngao Thụy Bằng đang từng bước khẳng định tên tuổi trên màn ảnh Hoa ngữ.

Nên duyên cùng Bạch Lộc trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Ngao Thụy Bằng lộ tạo hình phong trần nhưng vẫn ôn nhu, quyến rũ hơn cả nữ chính - Ảnh 4

Nam diễn viên trẻ đã góp mặt vai phụ trong một số phim lớn như: Cuộc sống xuống tay với tôi 2 (Arg Life 2, 2019), Thời gian và em đều thật ngọt ngào (Beautiful Time With You, 2020), Yêu nhau đi thực mộng quân (Poisoned Love, 2020), Tân nhân loại! bạn trai bị rò điện (Unusual Idol Love, 2021), Nửa trận đầu cơ trí (Be Yourself, 2021), Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử (A Female Student Arrives at the Imperial College, 2021).

Nên duyên cùng Bạch Lộc trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Ngao Thụy Bằng lộ tạo hình phong trần nhưng vẫn ôn nhu, quyến rũ hơn cả nữ chính - Ảnh 5

Trong năm 2023 vừa qua, nam diễn viên trẻ tiếp tục để lại ấn tượng trong lòng khán giả khi tham gia vào dự án Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý. 

Quay trở lại với dự án mới, Bạch Nguyệt Phạn Tinh, đây là bộ phim được cải biên từ tiểu thuyết Bạch Thước Thượng Thần, là phần nối tiếp trong loạt phim Thiên Cổ Quyết Trần (Châu Đông Vũ, Hứa Khải) và Thần Ẩn (Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ), thuộc sê ri truyện của tác giả Tinh Linh. Dự án Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính đã quay xong, vậy nên fan rất háo hức mong chờ Bạch Nguyệt Phạn Tinh sớm ngày hoàn thiện và ra mắt. 

Công bố tạo hình đầu tiên của Bạch Lộc trong phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh: Đẹp như poster chính thức!

Công bố tạo hình đầu tiên của Bạch Lộc trong phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh: Đẹp như poster chính thức!

Tạo hình trong phim mới của Bạch Lộc vừa được công bố đã khiến dân tình xôn xao, dành nhiều lời khen cho tổng thể trang phục.

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Công bố tạo hình đầu tiên của Bạch Lộc trong phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh: Đẹp như poster chính thức!

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