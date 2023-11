Nên duyên cùng Bạch Lộc trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Ngao Thụy Bằng lộ tạo hình phong trần nhưng vẫn ôn nhu, quyến rũ hơn cả nữ chính

Thậm chí, nhiều netizen còn hết lời tán dương cho nét tuấn tú của nam diễn viên vì nhìn còn quyến rũ và làm trái tim mọi người rung động hơn cả Bạch Lộc.

Ngao Thụy Bằng sinh ngày 6/10/1995, là người mẫu, diễn viên trực thuộc công ty Truyền thông Gia Thượng (JS Media). Trước khi chuyển sang làm diễn viên, Ngao Thụy Bằng là hiện tượng mạng nổi tiếng tại Trung Quốc.

Năm 2019, anh tham gia chương trình truyền hình Không gian tình yêu (Dream Space) và chính thức bước chân vào lĩnh vực điện ảnh truyền hình.

Sở hữu gương mặt sáng, điển trai cùng với chiều cao 1m88, Ngao Thụy Bằng đang từng bước khẳng định tên tuổi trên màn ảnh Hoa ngữ.

Nam diễn viên trẻ đã góp mặt vai phụ trong một số phim lớn như: Cuộc sống xuống tay với tôi 2 (Arg Life 2, 2019), Thời gian và em đều thật ngọt ngào (Beautiful Time With You, 2020), Yêu nhau đi thực mộng quân (Poisoned Love, 2020), Tân nhân loại! bạn trai bị rò điện (Unusual Idol Love, 2021), Nửa trận đầu cơ trí (Be Yourself, 2021), Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử (A Female Student Arrives at the Imperial College, 2021).

Trong năm 2023 vừa qua, nam diễn viên trẻ tiếp tục để lại ấn tượng trong lòng khán giả khi tham gia vào dự án Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý.

Quay trở lại với dự án mới, Bạch Nguyệt Phạn Tinh, đây là bộ phim được cải biên từ tiểu thuyết Bạch Thước Thượng Thần, là phần nối tiếp trong loạt phim Thiên Cổ Quyết Trần (Châu Đông Vũ, Hứa Khải) và Thần Ẩn (Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ), thuộc sê ri truyện của tác giả Tinh Linh. Dự án Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính đã quay xong, vậy nên fan rất háo hức mong chờ Bạch Nguyệt Phạn Tinh sớm ngày hoàn thiện và ra mắt.