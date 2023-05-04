Ngô Tú Ba sinh năm 1968 tại Bắc Kinh. Tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương, ông có đủ điều kiện cần thiết để bước chân vào giới giải trí . Nhưng sự nghiệp của nam diễn viên không thuận lợi như nhiều tên tuổi cùng trang lứa.

Giữa showbiz nhiều ồn ào và đầy thị phi ở Trung Quốc, Ngô Tú Ba như một người đàn ông kiểu mẫu. Nam diễn viên gạo cội chưa bao giờ vướng scandal trong nhiều năm. Nhưng đó là chuyện thuộc về quá khứ. Trước ngày 24/9/2018, Ngô Tú Ba vẫn tự hào về sự nghiệp và cuộc sống sạch sẽ, đầy hào quang. Vài ngày sau, sao nam 51 tuổi đối diện sự bế tắc và tăm tối trong sự nghiệp vì vụ tống tiền của cô bồ 9X.

Sau năm 2010, Ngô Tú Ba trở nên năng nổ hơn khi chịu khó tham gia nhiều phim mang tính thương mại như Triệu thị cô nhi, Tứ đại danh bổ, Bắc Kinh gặp gỡ Seattle, Tổ tông 19 đời, Không chiến, Đại quân Tư Mã Ý quân sư liên minh.

Giai đoạn năm 1988 đến năm 1995, Ngô Tú Ba công tác tại đoàn nghệ thuật thuộc Cục đường sắt. Sau khi rời cơ quan này, ông trở thành người thất nghiệp. Ngô Tú Ba thừa nhận những năm tháng tuổi trẻ lười nhác và có cuộc sống phóng túng.

Trong sự nghiệp diễn xuất, dù khởi đầu muộn nhưng Ngô Tú Ba có trong tay nhiều giải thưởng lớn như giải Bạch Ngọc Lan, Bách Hoa, Kim Ưng, Hoa đỉnh. 'Ở Trung Quốc, Ngô Tú Ba là diễn viên tài năng. Hơn thế, ông còn là nhà kinh doanh đại tài', Sohu bình luận.

Quyền lực của Ngô Tú Ba được xếp vào top đầu những nghệ sĩ có tiếng nói tại Trung Quốc. Ông hiếm khi lên báo chia sẻ về sự xa hoa của bản thân, nhưng trong tay nam diễn viên này là nhiều công ty sản xuất phim hàng đầu.

Mối tình “vụng trộm” 7 năm

Năm 2001, Ngô Tú Ba kết hôn với một người phụ nữ hơn 3 tuổi tên Hà Chấn Á. Năm 2018, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin Ngô Tú Ba mua nhà ở Mỹ, đứng tên chung với quản lý. Lúc này, công chúng mới biết quản lý lâu năm là vợ hợp pháp của nam diễn viên.

Khi đang ở đỉnh cao, năm 2018, Ngô Tú Ba bị tình nhân lâu năm tố “bắt cá nhiều tay” dù đã có vợ con. Sau bê bối, các dự án phim của nam diễn viên đều bị hoãn vô thời hạn.

Khi đang ở đỉnh cao, năm 2018, Ngô Tú Ba bị tình nhân lâu năm tố “bắt cá nhiều tay” dù đã có vợ con - Ảnh : Internet

Sự việc bắt đầu hồi tháng 9/2018, nữ diễn viên Trần Dục Lâm công khai mối quan hệ tình cảm với Ngô Tú Ba. Trên trang cá nhân, cô thừa nhận ở bên Ngô Tú Ba được 7 năm, kể từ lần đầu gặp gỡ trên phim trường vào năm 2011.

Vì Ngô Tú Ba, cô từ bỏ nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp để trở thành tình nhân không danh phận trong nhiều năm. Khi Ngô Tú Ba quay phim Quân sư liên minh, cả 2 sống chung tại một khách sạn ở Hoành Điếm.

Trần Dục Lâm thừa nhận ở bên Ngô Tú Ba được 7 năm, kể từ lần đầu gặp gỡ trên phim trường vào năm 2011 - Ảnh: Internet

Ngoài Trần Dục Lâm, nam diễn viên còn qua lại với 2 người khác. Thậm chí, cô còn bị tình địch nhắn tin quấy rối suốt nửa năm đến mức rơi vào trầm cảm. Nguồn tin từ đoàn phim hé lộ nam diễn viên là người đào hoa.

Sau khi sự thật bị phanh phui, Ngô Tú Ba thừa nhận mọi chuyện với vợ là Hà Chấn Á. Anh cho biết, ban đầu Trần Dục Lâm đòi 6 triệu NDT (hơn 20 tỷ đồng) mới đồng ý chia tay. Sau đó, cô tiếp tục đòi thêm 23 triệu NDT (hơn 77 tỷ đồng), gia đình nam diễn viên chấp nhận đưa tiền vì không muốn bị ảnh hưởng.

Đến khi Trần Dục Lâm yêu cầu thêm 60 triệu NDT (hơn 203 tỷ đồng), anh quyết định khởi kiện. Sau đó, Trần Dục Lâm phải thi hành án 6 năm tù, gồm 3 năm tù giam và 3 năm tù treo với tội danh tống tiền.

Sau khi Trần Dục Lâm vướng cảnh tù tội, Ngô Tú Ba cũng bị công chúng quay lưng - Ảnh: Internet

Sau khi Trần Dục Lâm vướng cảnh tù tội, Ngô Tú Ba cũng bị công chúng quay lưng. Các phim đều bị đóng băng vô thời hạn, nam diễn viên cũng mất các hợp đồng quảng cáo lên đến 1 tỷ NDT (3.386 tỷ đồng) và bị cấm sóng trên truyền hình.

Đối mặt với làn sóng chỉ trích, Ngô Tú Ba im lặng còn vợ anh lên tiếng bênh vực chồng. Cô khẳng định chồng bị đe dọa và tống tiền từ vài triệu đến vài chục triệu NDT trong 1 năm rưỡi. Sau khi thương lượng không thành, gia đình mới quyết định khởi kiện.

Đối mặt với làn sóng chỉ trích, Ngô Tú Ba im lặng còn vợ anh lên tiếng bênh vực chồng - Ảnh: Internet

Còn về phía Trần Dục Lâm, cô đã được ra tù và có cuộc sống kín tiếng. Cô sinh năm 1993 tại Hồ Bắc, tốt nghiệp Học viện âm nhạc Vũ Hán, gia nhập làng giải trí năm 2006. Nhiều năm trong nghề, nhưng Trần Dục Lâm là cái tên mờ nhạt, chỉ góp mặt trong một vài bộ phim như Cát Tường Thiên Bảo, Kỳ tích kế tiếp.