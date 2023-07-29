Đây cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ xuất hiện trước truyền thông sau gần 1 năm bị cáo buộc sử dụng chất cấm.

Trong chương trình "In Depth 60 Minutes" của đài KBS 1TV phát sóng ngày 14/7, nam ca sĩ Nam Tae Hyun - cựu thành viên nhóm nhạc WINNER - hiện đang điều trị tại một trung tâm điều trị và phục hồi dành cho người sử dụng chất cấm, đã có chia sẻ về tình trạng của bản thân sau khi rơi vào con đường nghiện ngập. Ca sĩ Nam Tae Hyun (29 tuổi) từng xuất thân là thành viên nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng ra mắt WINNER vào năm 2014. Đến năm 2016, anh rời nhóm trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Tháng 8/2022. Nam Tae Hyun là tâm điểm tranh cãi của giới giải trí Hàn Quốc khi anh bị buộc tội sử dụng methamphetamine (ma túy đá).

Nam ca sĩ Nam Tae Hyun - cựu thành viên nhóm nhạc WINNER đã có chia sẻ về tình trạng của bản thân sau khi rơi vào con đường nghiện ngập trong chương trình "In Depth 60 Minutes" của đài KBS 1TV Xuất hiện trở lại trong chương trình "In Depth 60 Minutes", Nam Tae Hyun chia sẻ câu chuyện của mình về chứng nghiện ma túy. Khi còn hoạt động trong làng giải trí, anh đã nhiều lần sử dụng các loại thuốc chứa chất kích thích như như thuốc giảm cân, thuốc an thần để điều trị chứng mất ngủ do bác sĩ tâm thần kê toa. Tuy nhiên, vì quá lạm dụng nên đã tạo cơ hội để anh sử dụng các chất cấm sau đó.

Nam Tae Hyun (29 tuổi) từng xuất thân là thành viên nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng WINNER ra mắt vào năm 2014 Nam Tae Hyun thú nhận với nhóm sản xuất những khó khăn trong cuộc sống do sử dụng ma túy. Sau khi sử dụng chất cấm, nam ca sĩ không chỉ đánh mất hào quang bản thân mà còn để lại số nợ lên đến 500 triệu won (gần 10 tỷ đồng) và nợ thẻ tín dụng quá hạn. Anh chia sẻ rằng phải bán tất cả tài sản của bản thân (trừ cây đàn mà anh yêu thích) và nhà của bố mẹ để trả bớt nợ. Ngay trong cuộc phỏng vấn với chương trình, các tin nhắn thúc giục thanh toán quá hạn vẫn liên tiếp rung lên trong điện thoại của nam ca sĩ. Hiện tại, Nam Tae Hyun đang làm việc bán thời gian tại một nhà hàng để kiếm sống qua ngày cũng như tích lũy tiền để trả nợ. Xuất hiện trở lại trong chương trình "In Depth 60 Minutes", Nam Tae Hyun chia sẻ câu chuyện của mình về chứng nghiện ma túy Nam Tae Hyun cũng gửi lời cảnh báo đến các bạn trẻ đừng rơi vào con đường sa ngã giống mình. Nhìn lại tất cả những gì đã trải qua, nam ca sĩ vô cùng hối hận.





Từ Hy Viên lên tiếng khẳng định bản thân không nghiện ma túy Diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên nói cô và em gái Từ Hy Đệ không nghiện ma túy như tố cáo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-ca-si-noi-tieng-tai-xuat-thu-nhan-nghien-ma-tuy-lam-phuc-vu-kiem-tien-tra-no-605974.html