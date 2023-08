Trong chương trình "In Depth 60 Minutes" của đài KBS 1TV phát sóng ngày 14/7, nam ca sĩ Nam Tae Hyun - cựu thành viên nhóm nhạc WINNER - hiện đang điều trị tại một trung tâm điều trị và phục hồi dành cho người sử dụng chất cấm, đã có chia sẻ về tình trạng của bản thân sau khi rơi vào con đường nghiện ngập.

Nam ca sĩ Nam Tae Hyun - cựu thành viên nhóm nhạc WINNER đã có chia sẻ về tình trạng của bản thân sau khi rơi vào con đường nghiện ngập trong chương trình "In Depth 60 Minutes" của đài KBS 1TV

Xuất hiện trở lại trong chương trình "In Depth 60 Minutes", Nam Tae Hyun chia sẻ câu chuyện của mình về chứng nghiện ma túy. Khi còn hoạt động trong làng giải trí, anh đã nhiều lần sử dụng các loại thuốc chứa chất kích thích như như thuốc giảm cân, thuốc an thần để điều trị chứng mất ngủ do bác sĩ tâm thần kê toa. Tuy nhiên, vì quá lạm dụng nên đã tạo cơ hội để anh sử dụng các chất cấm sau đó.