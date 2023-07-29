Nam ca sĩ nổi tiếng tái xuất, thú nhận nghiện ma túy, làm phục vụ kiếm tiền trả nợ

Sao quốc tế 29/07/2023 10:51

Đây cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ xuất hiện trước truyền thông sau gần 1 năm bị cáo buộc sử dụng chất cấm.

Trong chương trình "In Depth 60 Minutes" của đài KBS 1TV phát sóng ngày 14/7, nam ca sĩ Nam Tae Hyun - cựu thành viên nhóm nhạc WINNER - hiện đang điều trị tại một trung tâm điều trị và phục hồi dành cho người sử dụng chất cấm, đã có chia sẻ về tình trạng của bản thân sau khi rơi vào con đường nghiện ngập. 

Ca sĩ Nam Tae Hyun (29 tuổi) từng xuất thân là thành viên nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng ra mắt WINNER vào năm 2014. Đến năm 2016, anh rời nhóm trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Tháng 8/2022. Nam Tae Hyun là tâm điểm tranh cãi của giới giải trí Hàn Quốc khi anh bị buộc tội sử dụng methamphetamine (ma túy đá).   

Nam ca sĩ nổi tiếng tái xuất, thú nhận nghiện ma túy, làm phục vụ kiếm tiền trả nợ - Ảnh 1
Nam ca sĩ Nam Tae Hyun - cựu thành viên nhóm nhạc WINNER đã có chia sẻ về tình trạng của bản thân sau khi rơi vào con đường nghiện ngập trong chương trình "In Depth 60 Minutes" của đài KBS 1TV

Xuất hiện trở lại trong chương trình "In Depth 60 Minutes", Nam Tae Hyun chia sẻ câu chuyện của mình về chứng nghiện ma túy. Khi còn hoạt động trong làng giải trí, anh đã nhiều lần sử dụng các loại thuốc chứa chất kích thích như như thuốc giảm cân, thuốc an thần để điều trị chứng mất ngủ do bác sĩ tâm thần kê toa. Tuy nhiên, vì quá lạm dụng nên đã tạo cơ hội để anh sử dụng các chất cấm sau đó.

Nam ca sĩ nổi tiếng tái xuất, thú nhận nghiện ma túy, làm phục vụ kiếm tiền trả nợ - Ảnh 2Nam ca sĩ nổi tiếng tái xuất, thú nhận nghiện ma túy, làm phục vụ kiếm tiền trả nợ - Ảnh 3

Nam ca sĩ nổi tiếng tái xuất, thú nhận nghiện ma túy, làm phục vụ kiếm tiền trả nợ - Ảnh 4
Nam Tae Hyun (29 tuổi) từng xuất thân là thành viên nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng WINNER ra mắt vào năm 2014

Nam Tae Hyun thú nhận với nhóm sản xuất những khó khăn trong cuộc sống do sử dụng ma túy. Sau khi sử dụng chất cấm, nam ca sĩ không chỉ đánh mất hào quang bản thân mà còn để lại số nợ lên đến 500 triệu won (gần 10 tỷ đồng) và nợ thẻ tín dụng quá hạn. Anh chia sẻ rằng phải bán tất cả tài sản của bản thân (trừ cây đàn mà anh yêu thích) và nhà của bố mẹ để trả bớt nợ. Ngay trong cuộc phỏng vấn với chương trình, các tin nhắn thúc giục thanh toán quá hạn vẫn liên tiếp rung lên trong điện thoại của nam ca sĩ. Hiện tại, Nam Tae Hyun đang làm việc bán thời gian tại một nhà hàng để kiếm sống qua ngày cũng như tích lũy tiền để trả nợ. 

Nam ca sĩ nổi tiếng tái xuất, thú nhận nghiện ma túy, làm phục vụ kiếm tiền trả nợ - Ảnh 5
Xuất hiện trở lại trong chương trình "In Depth 60 Minutes", Nam Tae Hyun chia sẻ câu chuyện của mình về chứng nghiện ma túy

Nam Tae Hyun cũng gửi lời cảnh báo đến các bạn trẻ đừng rơi vào con đường sa ngã giống mình. Nhìn lại tất cả những gì đã trải qua, nam ca sĩ vô cùng hối hận.

 

 

Từ Hy Viên lên tiếng khẳng định bản thân không nghiện ma túy

Từ Hy Viên lên tiếng khẳng định bản thân không nghiện ma túy

Diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên nói cô và em gái Từ Hy Đệ không nghiện ma túy như tố cáo.

Xem thêm
Từ khóa:   sao quốc tế sao hoa ngữ phim hoa ngữ In Depth 60 Minutes Nam Tae Hyun Nam Tae Hyun nghiện ma túy Nam Tae Hyun sử dụng chất cấm

TIN LIÊN QUAN

Từ Hy Viên lên tiếng khẳng định bản thân không nghiện ma túy

Từ Hy Viên lên tiếng khẳng định bản thân không nghiện ma túy

Từng là 'gà cưng' của Châu Tinh Trì, Lâm Duẫn bất ngờ thú nhận bị 'ám ảnh bởi cái đẹp và nghiện làm đẹp'

Từng là 'gà cưng' của Châu Tinh Trì, Lâm Duẫn bất ngờ thú nhận bị 'ám ảnh bởi cái đẹp và nghiện làm đẹp'

Thực hư chuyện Hyun Bin nghiện cờ bạc khiến Son Ye Jin quyết định ly hôn

Thực hư chuyện Hyun Bin nghiện cờ bạc khiến Son Ye Jin quyết định ly hôn

'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân nghiện thuốc lá nặng nhiều năm qua

'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân nghiện thuốc lá nặng nhiều năm qua

Tiểu Long Nữ đáng quên nhất màn ảnh: Tài năng hạn hẹp, nghiện khoe thân và ồn ào bán dâm gây chấn động

Tiểu Long Nữ đáng quên nhất màn ảnh: Tài năng hạn hẹp, nghiện khoe thân và ồn ào bán dâm gây chấn động

Các nghệ sĩ Trung Quốc lao đao vì nghiện cờ bạc, kẻ mất trắng, người lãnh án tù 5 năm

Các nghệ sĩ Trung Quốc lao đao vì nghiện cờ bạc, kẻ mất trắng, người lãnh án tù 5 năm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 43 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 43 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn